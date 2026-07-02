Norwegens Aufstieg in die Fußball-Elite erlebt einen Höhepunkt, denn die Skandinavier treffen im Achtelfinale der Weltmeisterschaft auf den fünfmaligen Weltmeister Brasilien.
Norwegen steht nach fast drei Jahrzehnten erstmals wieder in der K.o.-Runde einer Weltmeisterschaft. Der Einzug gelang durch einen 2:1-Erfolg gegen die Elfenbeinküste im Sechzehntelfinale, den ein Treffer in der Schlussphase sicherte.
Martin Ødegaard lenkt das Spiel, Erling Haaland trifft gnadenlos – diese Generation zeigt, dass sie auf der Weltbühne zu Hause ist.
Spielplan der norwegischen Nationalmannschaft bei der WM 2026
|Datum (Anstoßzeit)
|Spiel
|Austragungsort
|Endstand/Tickets
|Dienstag, 16. Juni
|Norwegen gegen Irak
|Gillette Stadium (Foxborough)
|4:1
|Montag, 22. Juni
|Norwegen gegen Senegal
|MetLife Stadium (East Rutherford)
|3:2
|Freitag, 26. Juni
|Norwegen gegen Frankreich
|Gillette Stadium (Foxborough)
|1:4
|Dienstag, 30. Juni
|Runde der letzten 32: Elfenbeinküste gegen Norwegen
|Dallas Stadium (AT&T Stadium), Arlington, Texas
|1:2
|Sonntag, 5. Juli
|Achtelfinale: Brasilien gegen Norwegen
|MetLife Stadium (New York/New Jersey Stadium)
|Tickets kaufen
Wie kann man Tickets für die WM 2026 in Norwegen kaufen?
Hier finden Sie alles Wichtige auf einen Blick:
- Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als in früheren Runden findet keine Verlosung statt. Die FIFA verkauft die Tickets streng nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
- Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
- Alternativ können Fans auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.
Norwegens Weg ins Finale
1. Runde der 32
- Gegner: Elfenbeinküste
- Datum/Austragungsort: Dienstag, 30. Juni 2026, AT&T Stadium in Dallas
2. Achtelfinale
Gewinnt Norwegen, reist die Mannschaft weiter nach Norden und trifft dort auf den Sieger von Spiel 76 (Brasilien gegen Japan).
- Möglicher Gegner: Brasilien oder Japan
- Datum / Austragungsort: Samstag, 4. Juli 2026, im New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium)
3. Viertelfinale
Nach dem Einzug ins Viertelfinale trifft Norwegen auf den Sieger der Gruppe mit Mexiko, Ecuador, England oder der DR Kongo.
- Möglicher Gegner: England, Mexiko, Ecuador oder die DR Kongo
- Datum / Austragungsort: Donnerstag, 9. Juli 2026, im Los Angeles Stadium (SoFi Stadium)
4. Halbfinale
Ein Sieg im Viertelfinale bringt Erling Haaland und sein Team ein Spiel vom Finale entfernt, wo sie auf den Sieger des unteren linken Quadranten treffen.
- Möglicher Gegner: Frankreich, Deutschland, Argentinien oder Spanien
- Datum / Austragungsort: Dienstag, 14. Juli 2026, im Dallas Stadium (AT&T Stadium)
5. Das FIFA-Weltmeisterschaftsfinale
Die ultimative Bühne. Norwegen würde auf die Spitzenmannschaft treffen, die sich auf der völlig entgegengesetzten Seite des weltweiten Turnierbaums durchgesetzt hat.
- Mögliche Gegner: USA, Niederlande, Belgien, Italien oder Portugal
- Datum/Ort: Sonntag, 19. Juli 2026, New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium)
WM-Tickets 2026: Was kosten sie?
Die FIFA hat für 2026 variable Preise eingeführt. Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), Final-Karten können bis zu 6.730 US-Dollar kosten.
Nachfolgend finden Sie die geschätzten Preisspannen für die aktuellen Turnierphasen:
|Kategorie
|Gruppenphase
|Runde der letzten 32 – Viertelfinale
|Halbfinale & Finale
|Kategorie 1
|250–400 $
|600 $ – 1.200 $
|1.500 $ – 6.730 $
|Kategorie 2
|150 $ – 280 $
|400–800 $
|1.000 $ – 4.210 $
|Kategorie 3
|100 $ – 200 $
|200–500 $
|600–2.790 $
|Kategorie 4
|60–120 $
|150–350 $
|400–2.030 $
Elfenbeinküste gegen Norwegen – Bilanz der A-Nationalmannschaften der Männer
|Metrisch
|Elfenbeinküste
|Norwegen
|Gespielte Spiele
|1
|1
|Siege
|0
|0
|Unentschieden
|1
|1
|Erzielte Tore
|1
|1
Wann findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?
Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 läuft vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in 16 Austragungsstädten in Kanada, Mexiko und den USA.
In 39 Tagen finden in ganz Nordamerika 104 Spiele statt. Erstmals nehmen 48 Mannschaften teil, und drei Nationen richten das Turnier gemeinsam aus.
Die Austragungsorte der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sind:
- Kanada: Toronto und Vancouver
- Mexiko: Guadalajara, Mexiko-Stadt und Monterrey
- Vereinigte Staaten: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Philadelphia, San Francisco und Seattle
Wo finden die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?
Im Juni 2022 gab die FIFA die sechzehn Austragungsorte der Weltmeisterschaft 2026 bekannt: zwei in Kanada, drei in Mexiko und elf in den Vereinigten Staaten. Die Liste der Städte und ihre Stadien finden Sie unten:
|Land
|Stadion (Stadt)
|Kapazität
|Kanada
|BC Place (Vancouver)
|48.821
|BMO Field (Toronto)
|44.315
|Mexiko
|Estadio Azteca (Mexiko-Stadt)
|72.766
|Estadio Akron (Guadalajara)
|44.330
|Estadio BBVA (Monterrey)
|50.113
|Vereinigte Staaten
|Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
|67.382
|Gillette Stadium (Foxborough)
|63.815
|AT&T-Stadion (Dallas)
|70.122
|NRG-Stadion (Houston)
|68.311
|Arrowhead Stadium (Kansas City)
|67.513 SoFi Stadium (Inglewood)
|SoFi Stadium (Inglewood)
|69.650
|Hard Rock Stadium (Miami Gardens)
|64.091
|MetLife Stadium (East Rutherford)
|78.576
|Lincoln Financial Field (Philadelphia)
|65.827
|Levi’s Stadium (Santa Clara)
|69.391
|Lumen Field (Seattle)
|65.123