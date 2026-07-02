Norwegens Aufstieg in die Fußball-Elite erlebt einen Höhepunkt, denn die Skandinavier treffen im Achtelfinale der Weltmeisterschaft auf den fünfmaligen Weltmeister Brasilien.

Norwegen steht nach fast drei Jahrzehnten erstmals wieder in der K.o.-Runde einer Weltmeisterschaft. Der Einzug gelang durch einen 2:1-Erfolg gegen die Elfenbeinküste im Sechzehntelfinale, den ein Treffer in der Schlussphase sicherte.

Martin Ødegaard lenkt das Spiel, Erling Haaland trifft gnadenlos – diese Generation zeigt, dass sie auf der Weltbühne zu Hause ist.

Spielplan der norwegischen Nationalmannschaft bei der WM 2026

Datum (Anstoßzeit) Spiel Austragungsort Endstand/Tickets Dienstag, 16. Juni Norwegen gegen Irak Gillette Stadium (Foxborough) 4:1 Montag, 22. Juni Norwegen gegen Senegal MetLife Stadium (East Rutherford) 3:2 Freitag, 26. Juni Norwegen gegen Frankreich Gillette Stadium (Foxborough) 1:4 Dienstag, 30. Juni Runde der letzten 32: Elfenbeinküste gegen Norwegen Dallas Stadium (AT&T Stadium), Arlington, Texas 1:2 Sonntag, 5. Juli Achtelfinale: Brasilien gegen Norwegen MetLife Stadium (New York/New Jersey Stadium) Tickets kaufen

Wie kann man Tickets für die WM 2026 in Norwegen kaufen?

Hier finden Sie alles Wichtige auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als in früheren Runden findet keine Verlosung statt. Die FIFA verkauft die Tickets streng nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

läuft seit dem 1. April. Anders als in früheren Runden findet keine Verlosung statt. Die FIFA verkauft die Tickets streng nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen. Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen. Alternativ können Fans auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

Norwegens Weg ins Finale

1. Runde der 32

Gegner: Elfenbeinküste

Elfenbeinküste Datum/Austragungsort: Dienstag, 30. Juni 2026, AT&T Stadium in Dallas

2. Achtelfinale

Gewinnt Norwegen, reist die Mannschaft weiter nach Norden und trifft dort auf den Sieger von Spiel 76 (Brasilien gegen Japan).

Möglicher Gegner: Brasilien oder Japan

Brasilien oder Japan Datum / Austragungsort: Samstag, 4. Juli 2026, im New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium)

3. Viertelfinale

Nach dem Einzug ins Viertelfinale trifft Norwegen auf den Sieger der Gruppe mit Mexiko, Ecuador, England oder der DR Kongo.

Möglicher Gegner: England, Mexiko, Ecuador oder die DR Kongo

England, Mexiko, Ecuador oder die DR Kongo Datum / Austragungsort: Donnerstag, 9. Juli 2026, im Los Angeles Stadium (SoFi Stadium)

4. Halbfinale

Ein Sieg im Viertelfinale bringt Erling Haaland und sein Team ein Spiel vom Finale entfernt, wo sie auf den Sieger des unteren linken Quadranten treffen.

Möglicher Gegner: Frankreich, Deutschland, Argentinien oder Spanien

Frankreich, Deutschland, Argentinien oder Spanien Datum / Austragungsort: Dienstag, 14. Juli 2026, im Dallas Stadium (AT&T Stadium)

5. Das FIFA-Weltmeisterschaftsfinale

Die ultimative Bühne. Norwegen würde auf die Spitzenmannschaft treffen, die sich auf der völlig entgegengesetzten Seite des weltweiten Turnierbaums durchgesetzt hat.

Mögliche Gegner: USA, Niederlande, Belgien, Italien oder Portugal

USA, Niederlande, Belgien, Italien oder Portugal Datum/Ort: Sonntag, 19. Juli 2026, New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium)

WM-Tickets 2026: Was kosten sie?

Die FIFA hat für 2026 variable Preise eingeführt. Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), Final-Karten können bis zu 6.730 US-Dollar kosten.

Nachfolgend finden Sie die geschätzten Preisspannen für die aktuellen Turnierphasen:

Kategorie Gruppenphase Runde der letzten 32 – Viertelfinale Halbfinale & Finale Kategorie 1 250–400 $ 600 $ – 1.200 $ 1.500 $ – 6.730 $ Kategorie 2 150 $ – 280 $ 400–800 $ 1.000 $ – 4.210 $ Kategorie 3 100 $ – 200 $ 200–500 $ 600–2.790 $ Kategorie 4 60–120 $ 150–350 $ 400–2.030 $

Elfenbeinküste gegen Norwegen – Bilanz der A-Nationalmannschaften der Männer

Metrisch Elfenbeinküste Norwegen Gespielte Spiele 1 1 Siege 0 0 Unentschieden 1 1 Erzielte Tore 1 1

Wann findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 läuft vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in 16 Austragungsstädten in Kanada, Mexiko und den USA.

In 39 Tagen finden in ganz Nordamerika 104 Spiele statt. Erstmals nehmen 48 Mannschaften teil, und drei Nationen richten das Turnier gemeinsam aus.

Die Austragungsorte der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sind:

Kanada: Toronto und Vancouver

Toronto und Vancouver Mexiko: Guadalajara, Mexiko-Stadt und Monterrey

Guadalajara, Mexiko-Stadt und Monterrey Vereinigte Staaten: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Philadelphia, San Francisco und Seattle

Wo finden die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Im Juni 2022 gab die FIFA die sechzehn Austragungsorte der Weltmeisterschaft 2026 bekannt: zwei in Kanada, drei in Mexiko und elf in den Vereinigten Staaten. Die Liste der Städte und ihre Stadien finden Sie unten: