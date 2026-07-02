Im ganzen Land, von den modernen Bauwerken in Monterrey und Guadalajara bis zu den historischen Stätten der Hauptstadt, ist die WM-Stimmung in Mexiko elektrisierend.

Bei diesem Turnier blieb die Nationalmannschaft in der Gruppenphase erstmals in der Geschichte Mexikos ungeschlagen.

Die Mannschaft von Javier Aguirre besiegte gestern, am Dienstag, 30. Juni, im legendären Estadio Azteca in Mexiko-Stadt Ecuador 2:0 im Sechzehntelfinale. Seitdem ist die Nachfrage nach Tickets im Land auf ein noch nie dagewesenes Niveau gestiegen.

Als Nächstes steht am Sonntag, dem 5. Juli, das mit Spannung erwartete Achtelfinalspiel an, in dem "El Tri" gegen England antritt.

Wann finden die WM-Spiele in Mexiko statt?

Mexiko richtet 13 Partien der Weltmeisterschaft 2026 aus (zehn Gruppenspiele und drei K.-o.-Spiele). Nach Gruppenphase und Runde der letzten 32 bleibt auf mexikanischem Boden nur noch ein einziges Spitzenspiel:

Datum Spiel (Ortszeit) Austragungsort Endstand / Tickets Sonntag, 5. Juli Achtelfinale: Mexiko gegen England Estadio Banorte (Mexiko-Stadt) Jetzt buchen

Mexikos Spielplan, Ergebnisse und Weg ins Finale bei der WM 2026

Datum / Spielphase Spielpaarung & Ergebnis (Anpfiff Ortszeit) Austragungsort Status / Tickets Donnerstag, 11. Juni (Gruppe A) Mexiko vs. Südafrika (13:00 Uhr) Estadio Azteca 2:0 Donnerstag, 18. Juni (Gruppe A) Mexiko gegen Südkorea (19:00 Uhr) Stadion von Guadalajara (Estadio Akron) 1:0 Mittwoch, 24. Juni (Gruppe A) Tschechien gegen Mexiko (19:00 Uhr) Stadion von Mexiko-Stadt (Estadio Azteca) 0:3 Dienstag, 30. Juni (Runde der 32) Mexiko gegen Ecuador (20:00 Uhr) Stadion in Mexiko-Stadt (Estadio Azteca) 2:0 Sonntag, 5. Juli (Achtelfinale) Mexiko gegen England (18:00 Uhr) Stadion von Mexiko-Stadt (Estadio Azteca) Jetzt buchen

Mexikos möglicher Weg ins Finale

Da "El Tri" auf heimischem Boden dominiert und noch kein Gegentor kassiert hat, verspricht der weitere Weg in der Turnierauslosung einen echten Sommer-Krimi: Achtelfinale (Sonntag, 5. Juli): Mexiko gegen England oder DR Kongo (Estadio Azteca, Mexiko-Stadt)

Mexiko gegen England oder DR Kongo (Estadio Azteca, Mexiko-Stadt) Viertelfinale (Samstag, 11. Juli): Mexiko gegen den Sieger von Spiel 91 im Hard Rock Stadium (Miami Gardens, Florida)

Mexiko gegen den Sieger von Spiel 91 im Hard Rock Stadium (Miami Gardens, Florida) Halbfinale (Mittwoch, 15. Juli): Mexiko gegen den Sieger der anderen Halbfinalgruppe (mögliche Schwergewichte wie Argentinien, Brasilien oder Frankreich in Atlanta)

Mexiko gegen den Sieger der anderen Halbfinalgruppe (mögliche Schwergewichte wie Argentinien, Brasilien oder Frankreich in Atlanta) WM-Finale (Sonntag, 19. Juli): MetLife Stadium (New York/New Jersey)

So erhalten Sie Tickets für die Spiele der Weltmeisterschaft 2026 in Mexiko

Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der "Early Ticket Draw"-Verlosung und der nach der Auslosung stattfindenden Zufallsauswahl) offiziell abgeschlossen.

Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen verarbeiteten, ist das Angebot auf dem Primärmarkt nun extrem knapp.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor handelt es sich nicht um eine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets strikt nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor handelt es sich nicht um eine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets strikt nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen. Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen. Alternativ können Fans auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

Wie viel kosten Tickets für die Spiele der Weltmeisterschaft 2026 in Mexiko?

Die Eintrittskarten für die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Mexiko sind in folgende Kategorien unterteilt:

Kategorie 1: Die teuerste Kategorie liegt im unteren Sitzbereich.

Die teuerste Kategorie liegt im unteren Sitzbereich. Kategorie 2: Diese Tickets liegen in den oberen und unteren Rängen außerhalb von Kategorie 1.

Diese Tickets liegen in den oberen und unteren Rängen außerhalb von Kategorie 1. Kategorie 3: Hauptsächlich im oberen Rang, außerhalb der Kategorien 1 und 2.

Hauptsächlich im oberen Rang, außerhalb der Kategorien 1 und 2. Kategorie 4: Die günstigste Kategorie liegt im oberen Rang außerhalb der anderen Kategorien.

Die Preise schwankten in den verschiedenen Verkaufsphasen. Hier sind erste Schätzungen:

Bühne Ticketpreisspanne Gruppenphase (ohne Gastgeberländer) 60–620 $ Gruppenphase (Spiele der USA, Kanadas und Mexikos) 75–2.735 $ Runde der letzten 32 105–750 Achtelfinale 170 $ – 980 $

Wo finden die Spiele der Fußball-WM 2026 in Mexiko statt?

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Mexiko findet an drei Spielorten statt:

Estadio Banorte (Mexiko-Stadt): 83.000 Plätze

83.000 Plätze Estadio BBVA (Guadalupe): Kapazität: 53.500

Kapazität: 53.500 Estadio Akron (Zapopan): Kapazität: 48.000

Was ist bei den Spielen der Weltmeisterschaft 2026 in Mexiko zu erwarten?

Bei früheren Weltmeisterschaften in Mexiko kamen viele Zuschauer, und auch diesmal rechnen die Organisatoren mit vollen Rängen, obwohl sich Mexiko die Ausrichtung mit den Vereinigten Staaten und Kanada teilt.

Mexikos 40-jähriges Warten auf die Rückkehr des größten Turniers der Welt ist fast vorbei. Das Land richtete 1970 und 1986 Weltmeisterschaften aus und ist damit das erste Land, das die Herren-WM dreimal ausrichtet oder mitausrichtet.

Da Mexiko seine bisher besten WM-Ergebnisse 1970 und 1986 im eigenen Land erzielte – jeweils das Viertelfinale –, werden alle "El Tri"-Fans die Mannschaft live sehen wollen.

Ein weiterer Ansporn für die mexikanischen Fans ist, dass ihre Mannschaft seit der 0:1-Niederlage gegen Chile im Oktober 2018 kein Länderspiel mehr auf heimischem Boden verloren hat – die Serie von 20 ungeschlagenen Spielen hält noch immer an.

Neben Mexiko werden auch Südafrika, Südkorea, Kolumbien und Tunesien mindestens zwei ihrer Spiele auf mexikanischem Boden austragen.