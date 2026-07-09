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WM 2026 in Mexiko: So sichern Sie sich Tickets für die Achtelfinal-Spiele im Estadio Azteca und weitere Partien

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Alles, was Sie über den Kauf von Tickets für die Spiele der Fußball-WM 2026 in Mexiko wissen müssen

Die mexikanische Herren-Nationalmannschaft begeisterte während ihres Turnierverlaufs auf heimischem Boden eine leidenschaftliche Nation, doch ihre spannende WM-Reise 2026 fand im Achtelfinale offiziell ein emotionales Ende. 

Mexiko schloss Gruppe A ungeschlagen als Erster ab und besiegte Ecuador im Sechzehntelfinale. Im Achtelfinale stoppte England den mutigen Vorstoß der Gastgeber mit 3:2 im Estadio Azteca von Mexiko-Stadt.  

Auch wenn der Gastgeber nun ausgeschieden ist, wollen die mexikanischen Fußballfans, die vom Turnierfieber gepackt wurden, die Magie nicht einfach so verblassen lassen. 

Die K.-o.-Runde findet jetzt ausschließlich in den Vereinigten Staaten statt. Fans müssen daher zu den kommenden Spielorten in den USA reisen, um die entscheidende Phase des Turniers live zu erleben.

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Vollständiger Spielplan der kommenden Spiele der Weltmeisterschaft 2026

Datum & AnstoßzeitSpieldetailsAustragungsortTickets
9. Juli, Anpfiff 18:00 Uhr EDTViertelfinale 1: Frankreich gegen MarokkoGillette Stadium (Boston), USATickets kaufen
10. Juli, Anpfiff 18:00 Uhr PDTViertelfinale 2: Spanien gegen BelgienSoFi Stadium (Los Angeles), USATickets kaufen
11. Juli, Anpfiff 16:00 Uhr EDTViertelfinale 3: Norwegen gegen EnglandHard Rock Stadium (Miami), USATickets kaufen
11. Juli, Anpfiff 18:00 Uhr CDTViertelfinale 4: Argentinien gegen die Schweiz Arrowhead Stadium (Kansas City), USATickets kaufen
14. Juli, Anpfiff 19:00 Uhr CDTHalbfinale 1: Frankreich/Marokko gegen Spanien/BelgienDallas Stadium, USATickets kaufen
15. Juli, Anpfiff 20:00 Uhr EDTHalbfinale 2: Norwegen/England gegen Argentinien/SchweizAtlanta-Stadion, USATickets kaufen
18. Juli, Anpfiff 15:00 Uhr EDTSpiel um Platz 3: Frankreich / Marokko / Spanien / Belgien gegen Norwegen / England / Argentinien / SchweizMiami Stadium, USATickets kaufen
19. Juli, Anpfiff 15:00 Uhr EDTWM-Finale: Frankreich / Marokko / Spanien / Belgien gegen Norwegen / England / Argentinien / SchweizNew York New Jersey Stadium, USATickets kaufen

So erhalten Sie Tickets für die Spiele der Weltmeisterschaft 2026 in Mexiko

Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nachträglichen Zufallsverlosung) offiziell abgeschlossen.

Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen verarbeiteten, ist das Angebot auf dem Primärmarkt nun extrem knapp.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

  • Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor handelt es sich nicht um eine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets strikt nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
  • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
  • Fans können auch auf Sekundärplattformen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

Wie viel kosten Eintrittskarten für die Spiele der Fußball-WM 2026 in Mexiko?

Die Eintrittskarten für die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Mexiko sind in folgende Kategorien unterteilt:

  • Kategorie 1: Die teuerste Kategorie liegt im unteren Sitzbereich.
  • Kategorie 2: Diese Tickets liegen in der oberen und unteren Reihe außerhalb von Kategorie 1.
  • Kategorie 3: Hauptsächlich im oberen Rang, außerhalb der Kategorien 1 und 2.
  • Kategorie 4: Die günstigste Kategorie liegt im oberen Rang außerhalb der anderen Kategorien.

Die Preise schwankten in den verschiedenen Verkaufsphasen. Hier stehen vorläufige Schätzungen:

BühnePreisspanne
Gruppenphase (ohne Gastgeberländer)60–620 US-Dollar
Gruppenphase (Spiele der USA, Kanadas und Mexikos) 75–2.735 $
Runde der letzten 32105–750
Achtelfinale170 $ – 980 $ 

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Wo finden die Spiele der Fußball-WM 2026 in Mexiko statt?

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Mexiko nutzt diese drei Spielorte:

  • Estadio Banorte (Mexiko-Stadt): Kapazität: 83.000
  • Estadio BBVA (Guadalupe): Kapazität: 53.500
  • Estadio Akron (Zapopan): Kapazität: 48.000

Was ist von den Spielen der Weltmeisterschaft 2026 in Mexiko zu erwarten?

Bei früheren Weltmeisterschaften in Mexiko kamen stets viele begeisterte Zuschauer, und auch diesmal erwarten die Veranstalter großen Andrang, obwohl sich Mexiko die Organisation mit den Vereinigten Staaten und Kanada teilt.

Mexikos 40-jähriges Warten auf die Rückkehr des größten Turniers der Welt ist fast vorbei. Das Land richtete 1970 und 1986 Weltmeisterschaften aus und ist damit das erste Land, das die Herren-WM dreimal ausrichtet oder mitausrichtet.

Die Tatsache, dass Mexikos bisherige beiden besten WM-Ergebnisse bei Heimturnieren erzielt wurden – 1970 und 1986 erreichte das Team jeweils das Viertelfinale –, wird alle "El Tri"-Fans dazu motivieren, ihre Mannschaft live in Aktion zu sehen.

Ein weiterer Ansporn für die mexikanischen Fans ist, dass ihre Mannschaft seit der 0:1-Niederlage gegen Chile im Oktober 2018 kein Länderspiel mehr auf heimischem Boden verloren hat – die Serie von 20 ungeschlagenen Spielen hält weiter an.

Neben Mexiko werden auch Südafrika, Südkorea, Kolumbien und Tunesien mindestens zwei ihrer Spiele auf mexikanischem Boden austragen.

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