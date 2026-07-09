Die mexikanische Herren-Nationalmannschaft begeisterte während ihres Turnierverlaufs auf heimischem Boden eine leidenschaftliche Nation, doch ihre spannende WM-Reise 2026 fand im Achtelfinale offiziell ein emotionales Ende.

Mexiko schloss Gruppe A ungeschlagen als Erster ab und besiegte Ecuador im Sechzehntelfinale. Im Achtelfinale stoppte England den mutigen Vorstoß der Gastgeber mit 3:2 im Estadio Azteca von Mexiko-Stadt.

Auch wenn der Gastgeber nun ausgeschieden ist, wollen die mexikanischen Fußballfans, die vom Turnierfieber gepackt wurden, die Magie nicht einfach so verblassen lassen.

Die K.-o.-Runde findet jetzt ausschließlich in den Vereinigten Staaten statt. Fans müssen daher zu den kommenden Spielorten in den USA reisen, um die entscheidende Phase des Turniers live zu erleben.

Vollständiger Spielplan der kommenden Spiele der Weltmeisterschaft 2026

Datum & Anstoßzeit Spieldetails Austragungsort Tickets 9. Juli, Anpfiff 18:00 Uhr EDT Viertelfinale 1: Frankreich gegen Marokko Gillette Stadium (Boston), USA Tickets kaufen 10. Juli, Anpfiff 18:00 Uhr PDT Viertelfinale 2: Spanien gegen Belgien SoFi Stadium (Los Angeles), USA Tickets kaufen 11. Juli, Anpfiff 16:00 Uhr EDT Viertelfinale 3: Norwegen gegen England Hard Rock Stadium (Miami), USA Tickets kaufen 11. Juli, Anpfiff 18:00 Uhr CDT Viertelfinale 4: Argentinien gegen die Schweiz Arrowhead Stadium (Kansas City), USA Tickets kaufen 14. Juli, Anpfiff 19:00 Uhr CDT Halbfinale 1: Frankreich/Marokko gegen Spanien/Belgien Dallas Stadium, USA Tickets kaufen 15. Juli, Anpfiff 20:00 Uhr EDT Halbfinale 2: Norwegen/England gegen Argentinien/Schweiz Atlanta-Stadion, USA Tickets kaufen 18. Juli, Anpfiff 15:00 Uhr EDT Spiel um Platz 3: Frankreich / Marokko / Spanien / Belgien gegen Norwegen / England / Argentinien / Schweiz Miami Stadium, USA Tickets kaufen 19. Juli, Anpfiff 15:00 Uhr EDT WM-Finale: Frankreich / Marokko / Spanien / Belgien gegen Norwegen / England / Argentinien / Schweiz New York New Jersey Stadium, USA Tickets kaufen

So erhalten Sie Tickets für die Spiele der Weltmeisterschaft 2026 in Mexiko

Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nachträglichen Zufallsverlosung) offiziell abgeschlossen.

Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen verarbeiteten, ist das Angebot auf dem Primärmarkt nun extrem knapp.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor handelt es sich nicht um eine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets strikt nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor handelt es sich nicht um eine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets strikt nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen. Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen. Fans können auch auf Sekundärplattformen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

Wie viel kosten Eintrittskarten für die Spiele der Fußball-WM 2026 in Mexiko?

Die Eintrittskarten für die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Mexiko sind in folgende Kategorien unterteilt:

Kategorie 1: Die teuerste Kategorie liegt im unteren Sitzbereich.

Die teuerste Kategorie liegt im unteren Sitzbereich. Kategorie 2: Diese Tickets liegen in der oberen und unteren Reihe außerhalb von Kategorie 1.

Diese Tickets liegen in der oberen und unteren Reihe außerhalb von Kategorie 1. Kategorie 3: Hauptsächlich im oberen Rang, außerhalb der Kategorien 1 und 2.

Hauptsächlich im oberen Rang, außerhalb der Kategorien 1 und 2. Kategorie 4: Die günstigste Kategorie liegt im oberen Rang außerhalb der anderen Kategorien.

Die Preise schwankten in den verschiedenen Verkaufsphasen. Hier stehen vorläufige Schätzungen:

Bühne Preisspanne Gruppenphase (ohne Gastgeberländer) 60–620 US-Dollar Gruppenphase (Spiele der USA, Kanadas und Mexikos) 75–2.735 $ Runde der letzten 32 105–750 Achtelfinale 170 $ – 980 $

Wo finden die Spiele der Fußball-WM 2026 in Mexiko statt?

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Mexiko nutzt diese drei Spielorte:

Estadio Banorte (Mexiko-Stadt): Kapazität: 83.000

Kapazität: 83.000 Estadio BBVA (Guadalupe): Kapazität: 53.500

Kapazität: 53.500 Estadio Akron (Zapopan): Kapazität: 48.000

Was ist von den Spielen der Weltmeisterschaft 2026 in Mexiko zu erwarten?

Bei früheren Weltmeisterschaften in Mexiko kamen stets viele begeisterte Zuschauer, und auch diesmal erwarten die Veranstalter großen Andrang, obwohl sich Mexiko die Organisation mit den Vereinigten Staaten und Kanada teilt.

Mexikos 40-jähriges Warten auf die Rückkehr des größten Turniers der Welt ist fast vorbei. Das Land richtete 1970 und 1986 Weltmeisterschaften aus und ist damit das erste Land, das die Herren-WM dreimal ausrichtet oder mitausrichtet.

Die Tatsache, dass Mexikos bisherige beiden besten WM-Ergebnisse bei Heimturnieren erzielt wurden – 1970 und 1986 erreichte das Team jeweils das Viertelfinale –, wird alle "El Tri"-Fans dazu motivieren, ihre Mannschaft live in Aktion zu sehen.

Ein weiterer Ansporn für die mexikanischen Fans ist, dass ihre Mannschaft seit der 0:1-Niederlage gegen Chile im Oktober 2018 kein Länderspiel mehr auf heimischem Boden verloren hat – die Serie von 20 ungeschlagenen Spielen hält weiter an.

Neben Mexiko werden auch Südafrika, Südkorea, Kolumbien und Tunesien mindestens zwei ihrer Spiele auf mexikanischem Boden austragen.