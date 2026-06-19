WM 2026 in Mexiko: So sichern Sie sich Ihre Tickets Alle Infos zu Stadien, Spielorten in Mexiko-Stadt und mehr

Die Weltmeisterschaft 2026 startet am 11. Juni mit dem Spiel Mexiko gegen Südafrika im Estadio Banorte (auch bekannt als "Azteca").

Mexiko-Stadt zählt zu den berühmtesten Fußball-Locations der Welt und richtete bereits zwei WM-Finals aus. Doch das Rampenlicht bleibt nicht nur in der Hauptstadt: Während der WM 2026 finden auch Spiele in Guadalajara und Monterrey statt.

GOAL liefert Ihnen alle wichtigen Informationen zu den Tickets für die Spiele der Weltmeisterschaft 2026 in Mexiko – darunter, wo Sie diese erwerben können und wie viel sie kosten.

Wann finden die WM-Spiele in Mexiko statt?

Mexiko richtet dreizehn Partien aus: zehn Gruppenspiele und drei K.o.-Spiele. Die Termine lauten:

Datum Spiel (Ortszeit) Austragungsort Eintrittskarten Samstag, 20. Juni Gruppe F: Tunesien – Japan (22:00 Uhr) Estadio BBVA (Monterrey) Jetzt buchen Dienstag, 23. Juni Gruppe K: Kolumbien – Demokratische Republik Kongo (20:00 Uhr) Estadio Akron (Guadalajara) Jetzt buchen Mittwoch, 24. Juni Gruppe A: Tschechien gegen Mexiko (19 Uhr) Estadio Banorte (Mexiko-Stadt) Jetzt buchen Mittwoch, 24. Juni Gruppe A: Südafrika gegen Südkorea (19:00 Uhr) Estadio BBVA (Monterrey) Jetzt buchen Freitag, 26. Juni Gruppe H: Uruguay gegen Spanien (18 Uhr) Estadio Akron (Guadalajara) Jetzt buchen Montag, 29. Juni Runde der letzten 32: Sieger der Gruppe F gegen Zweitplatzierten der Gruppe C (19:00 Uhr) Estadio BBVA (Monterrey) Jetzt buchen Dienstag, 30. Juni Runde der letzten 32: Sieger der Gruppe A gegen den Drittplatzierten aus den Gruppen C/E/F/H/I (19:00 Uhr) Estadio Banorte (Mexiko-Stadt) Jetzt buchen Sonntag, 5. Juli Achtelfinale: Sieger von Spiel 79 gegen Sieger von Spiel 80 (18:00 Uhr) Estadio Banorte (Mexiko-Stadt) Jetzt buchen

So sichern Sie sich Tickets für die WM-Spiele 2026 in Mexiko

Stand heute sind die wichtigsten offiziellen WM-Ticketverlosungen – einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nachträglichen Zufallsverlosung – abgeschlossen.

Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist die Verfügbarkeit von Tickets auf dem Primärmarkt nun sehr gering.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor gibt es keine Verlosung mehr: Die FIFA verkauft die Tickets strikt nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Chance, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor gibt es keine Verlosung mehr: Die FIFA verkauft die Tickets strikt nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Chance, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen. Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen. Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

Wie viel kosten Tickets für die Spiele der Weltmeisterschaft 2026 in Mexiko?

Die Eintrittskarten für die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Mexiko sind in folgende Kategorien unterteilt:

Kategorie 1: Die teuerste Kategorie liegt im unteren Sitzbereich.

Die teuerste Kategorie liegt im unteren Sitzbereich. Kategorie 2: Diese Tickets beziehen sich auf Plätze in den oberen und unteren Rängen außerhalb der Kategorie 1.

Diese Tickets beziehen sich auf Plätze in den oberen und unteren Rängen außerhalb der Kategorie 1. Kategorie 3: Hauptsächlich im oberen Rang, jenseits der Kategorien 1 und 2.

Hauptsächlich im oberen Rang, jenseits der Kategorien 1 und 2. Kategorie 4: Die günstigsten Plätze liegen im Oberrang außerhalb der anderen Kategorien.

Die Preise schwankten in den verschiedenen Verkaufsphasen. Hier sind vorläufige Schätzungen:

Bühne Ticketpreisspanne Gruppenphase (ohne Gastgeberländer) 60–620 $ Gruppenphase (Spiele der USA, Kanadas und Mexikos) 75–2.735 $ Runde der letzten 32 105–750 Achtelfinale 170 $ – 980 $

Wo finden die Spiele der Fußball-WM 2026 in Mexiko statt?

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Mexiko findet an drei Spielorten statt:

Estadio Banorte (Mexiko-Stadt): Kapazität: 83.000

Kapazität: 83.000 Estadio BBVA (Guadalupe): Kapazität: 53.500

Kapazität: 53.500 Estadio Akron (Zapopan): Kapazität: 48.000

Was ist bei den Spielen der Weltmeisterschaft 2026 in Mexiko zu erwarten?

Bei früheren Weltmeisterschaften in Mexiko kamen viele begeisterte Zuschauer, und auch diesmal rechnen die Veranstalter mit hohen Besucherzahlen, obwohl sich Mexiko die Organisation mit den Vereinigten Staaten und Kanada teilt.

Mexikos 40-jähriges Warten auf die Rückkehr des größten Turniers der Welt ist fast vorbei. Das lateinamerikanische Land richtete bereits 1970 und 1986 Weltmeisterschaften aus und ist damit das erste, das die Herren-WM dreimal ausrichtet oder mitausrichtet.

Die Tatsache, dass Mexikos bisherige beste WM-Ergebnisse beide bei Heimturnieren erzielt wurden – 1970 und 1986 erreichte die Mannschaft jeweils das Viertelfinale –, wird alle "El Tri"-Fans dazu motivieren, ihre Mannschaft live in Aktion zu sehen.

Ein weiterer Ansporn für die mexikanischen Fans ist, dass ihre Mannschaft seit der 0:1-Niederlage gegen Chile im Oktober 2018 kein Länderspiel mehr auf heimischem Boden verloren hat – die Serie von 20 ungeschlagenen Spielen hält an.

Neben Mexiko werden auch Südafrika, Südkorea, Kolumbien und Tunesien mindestens zwei ihrer Spiele auf mexikanischem Boden bestreiten.