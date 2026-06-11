WM 2026: FIFA bestätigt 16 Stadien mit zwei Riesenarenen über 80.000 Plätze

Die Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko richten die Weltmeisterschaft 2026 gemeinsam aus. 16 Spielorte bilden die Kulisse für die mit Stars gespickten Partien, wenn das Flaggschiff-Event der FIFA zum ersten Mal seit 1994 wieder nach Amerika zurückkehrt.

Die USA lieferten damals ein großes Spektakel, während Nachbar Mexiko bereits zweimal – 1970 und 1986 – Gastgeber des Turniers war.

Kanada steigt nun als Teil des Dreierbündnisses ein. Eine erste Liste mit 43 Arenen in 41 Städten schrumpfte nach und nach auf die finale Auswahl von 16 Spielstätten. Wer bekommt den Zuschlag in Nord- und Mittelamerika? GOAL zeigt es.

Austragungsorte, Stadien und Kapazitäten der Weltmeisterschaft 2026

Da die FIFA die Endrunde ab 2026 auf 48 Mannschaften und 80 Spiele erweitert, zeigt die folgende, von der FIFA veröffentlichte Liste die ausgewählten Spielorte und Stadien:

Vereinigte Staaten

Getty

Das Rose Bowl in Pasadena, Kalifornien, richtete 1994 das WM-Finale aus, in dem Brasilien Italien im Elfmeterschießen besiegte, und steht neben Milliarden-Dollar-Bauten wie dem AT&T Stadium und dem Mercedes-Benz Stadium erneut im FIFA-Plan.

Wegen der FIFA-Regeln zum Stadionsponsoring heißt das Gillette Stadium während des Turniers Boston Stadium.

Das MetLife Stadium in East Rutherford richtet das Finale aus.

Stadt Stadion Kapazität Atlanta Mercedes-Benz Stadium 68.239 Boston Gillette Stadium 64.146 Dallas AT&T Stadium 70.649 Houston NRG Stadium 68.777 Kansas City Arrowhead Stadium 69.045 Los Angeles SoFi Stadium 70.492 Miami Hard Rock Stadium 64.478 New York/New Jersey MetLife Stadium 80.663 Philadelphia Lincoln Financial Field 68.324 San Francisco/Bay Area Levi’s Stadium 68.827 Seattle Lumen Field 66.925

Kanada

Getty

Das BC Place in Vancouver hatte bereits 2015 das Frauen-Finale ausgerichtet und war damit Teil früherer Weltmeisterschaften. Im März 2022 rückte das Stadion erneut in den Fokus, nachdem sich Montreal zurückgezogen hatte.

Stadt Stadion Kapazität Toronto BMO Field 43.036 Vancouver BC Place 52.497

Mexiko

Getty

Im Estadio Azteca feierten die brasilianischen und argentinischen Ikonen Pelé und Diego Maradona bereits in legendärer Kulisse den Weltmeistertitel. Dort findet am 11. Juni 2026 unter anderem das Eröffnungsspiel statt.