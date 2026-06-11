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AT&T Stadium DallasGetty
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Chris Burton

Übersetzt von

WM 2026: FIFA bestätigt 16 Stadien mit zwei Riesenarenen über 80.000 Plätze

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Die Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko richten die Weltmeisterschaft 2026 gemeinsam aus. 16 Spielorte bieten die Kulisse für die Begegnungen, wenn das Flaggschiff-Event der FIFA zum ersten Mal seit 1994 wieder in Amerika gastiert.

Die Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko richten die Weltmeisterschaft 2026 gemeinsam aus. 16 Spielorte bilden die Kulisse für die mit Stars gespickten Partien, wenn das Flaggschiff-Event der FIFA zum ersten Mal seit 1994 wieder nach Amerika zurückkehrt.

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Die USA lieferten damals ein großes Spektakel, während Nachbar Mexiko bereits zweimal – 1970 und 1986 – Gastgeber des Turniers war.

Kanada steigt nun als Teil des Dreierbündnisses ein. Eine erste Liste mit 43 Arenen in 41 Städten schrumpfte nach und nach auf die finale Auswahl von 16 Spielstätten. Wer bekommt den Zuschlag in Nord- und Mittelamerika? GOAL zeigt es.   

Austragungsorte, Stadien und Kapazitäten der Weltmeisterschaft 2026

Da die FIFA die Endrunde ab 2026 auf 48 Mannschaften und 80 Spiele erweitert, zeigt die folgende, von der FIFA veröffentlichte Liste die ausgewählten Spielorte und Stadien:

Vereinigte Staaten

Rose Bowl 1994 World Cup finalGetty

Das Rose Bowl in Pasadena, Kalifornien, richtete 1994 das WM-Finale aus, in dem Brasilien Italien im Elfmeterschießen besiegte, und steht neben Milliarden-Dollar-Bauten wie dem AT&T Stadium und dem Mercedes-Benz Stadium erneut im FIFA-Plan.

Wegen der FIFA-Regeln zum Stadionsponsoring heißt das Gillette Stadium während des Turniers Boston Stadium.

Das MetLife Stadium in East Rutherford richtet das Finale aus.

StadtStadionKapazität
AtlantaMercedes-Benz Stadium68.239
BostonGillette Stadium64.146
DallasAT&T Stadium70.649
HoustonNRG Stadium68.777
Kansas CityArrowhead Stadium69.045
Los AngelesSoFi Stadium70.492
MiamiHard Rock Stadium64.478
New York/New JerseyMetLife Stadium80.663
PhiladelphiaLincoln Financial Field68.324
San Francisco/Bay AreaLevi’s Stadium68.827
SeattleLumen Field66.925

Kanada

BC Place 2015 Women's World Cup finalGetty

Das BC Place in Vancouver hatte bereits 2015 das Frauen-Finale ausgerichtet und war damit Teil früherer Weltmeisterschaften. Im März 2022 rückte das Stadion erneut in den Fokus, nachdem sich Montreal zurückgezogen hatte.

StadtStadionKapazität
TorontoBMO Field43.036
VancouverBC Place52.497

Mexiko

Azteca Stadium 1986 World CupGetty

Im Estadio Azteca feierten die brasilianischen und argentinischen Ikonen Pelé und Diego Maradona bereits in legendärer Kulisse den Weltmeistertitel. Dort findet am 11. Juni 2026 unter anderem das Eröffnungsspiel statt.

StadtStadionKapazität
GuadalajaraEstadio Akron45.664
Mexiko-StadtEstadio Azteca80.824
MonterreyEstadio BBVA51.243