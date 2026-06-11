WM 2026: FIFA bestätigt 16 Stadien mit zwei Riesenarenen über 80.000 Plätze

Die Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko richten die Weltmeisterschaft 2026 gemeinsam aus. 16 Spielorte bilden die Kulisse für die mit Stars gespickten Partien, wenn das Flaggschiff-Event der FIFA zum ersten Mal seit 1994 wieder nach Amerika zurückkehrt.
Die USA lieferten damals ein großes Spektakel, während Nachbar Mexiko bereits zweimal – 1970 und 1986 – Gastgeber des Turniers war.
Kanada steigt nun als Teil des Dreierbündnisses ein. Eine erste Liste mit 43 Arenen in 41 Städten schrumpfte nach und nach auf die finale Auswahl von 16 Spielstätten. Wer bekommt den Zuschlag in Nord- und Mittelamerika? GOAL zeigt es.
Austragungsorte, Stadien und Kapazitäten der Weltmeisterschaft 2026
Da die FIFA die Endrunde ab 2026 auf 48 Mannschaften und 80 Spiele erweitert, zeigt die folgende, von der FIFA veröffentlichte Liste die ausgewählten Spielorte und Stadien:
Vereinigte StaatenGetty
Das Rose Bowl in Pasadena, Kalifornien, richtete 1994 das WM-Finale aus, in dem Brasilien Italien im Elfmeterschießen besiegte, und steht neben Milliarden-Dollar-Bauten wie dem AT&T Stadium und dem Mercedes-Benz Stadium erneut im FIFA-Plan.
Wegen der FIFA-Regeln zum Stadionsponsoring heißt das Gillette Stadium während des Turniers Boston Stadium.
Das MetLife Stadium in East Rutherford richtet das Finale aus.
|Stadt
|Stadion
|Kapazität
|Atlanta
|Mercedes-Benz Stadium
|68.239
|Boston
|Gillette Stadium
|64.146
|Dallas
|AT&T Stadium
|70.649
|Houston
|NRG Stadium
|68.777
|Kansas City
|Arrowhead Stadium
|69.045
|Los Angeles
|SoFi Stadium
|70.492
|Miami
|Hard Rock Stadium
|64.478
|New York/New Jersey
|MetLife Stadium
|80.663
|Philadelphia
|Lincoln Financial Field
|68.324
|San Francisco/Bay Area
|Levi’s Stadium
|68.827
|Seattle
|Lumen Field
|66.925
KanadaGetty
Das BC Place in Vancouver hatte bereits 2015 das Frauen-Finale ausgerichtet und war damit Teil früherer Weltmeisterschaften. Im März 2022 rückte das Stadion erneut in den Fokus, nachdem sich Montreal zurückgezogen hatte.
|Stadt
|Stadion
|Kapazität
|Toronto
|BMO Field
|43.036
|Vancouver
|BC Place
|52.497
MexikoGetty
Im Estadio Azteca feierten die brasilianischen und argentinischen Ikonen Pelé und Diego Maradona bereits in legendärer Kulisse den Weltmeistertitel. Dort findet am 11. Juni 2026 unter anderem das Eröffnungsspiel statt.
|Stadt
|Stadion
|Kapazität
|Guadalajara
|Estadio Akron
|45.664
|Mexiko-Stadt
|Estadio Azteca
|80.824
|Monterrey
|Estadio BBVA
|51.243