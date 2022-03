WM 2022, Übertragung: Alle Spiele im TV und Livestream bei MagentaTV - Ballack als TV-Experte im Einsatz

MagentaTV wird bei der Weltmeisterschaft in Katar (21. November bis 18. Dezember) wieder auf das bewährte Trio von Experte Michael Ballack, Moderator Johannes B. Kerner und Kommentator Wolff Fuss bauen. Dies gab der Sender der Deutschen Telekom am Mittwoch bekannt.

Die größte Sportveranstaltung der Welt verdient die größte Berichterstattung - #MehrWMgehtnicht!

⚽ Alle 64 Spiele der #WM2022

🤩 Exklusiv alle Spiele auch in #UHD

🤝 16 WM-Spiele exklusiv bei #MagentaTV

🔜 WM-Auslosung am 01. April live auf #dabeiTV

MagentaTV, schon bei der EURO im vergangenen Jahr der Rechte-Inhaber für Deutschland, zeigt alle 64 WM-Spiele der Endrunde am Persischen Golf - 16 Partien davon exklusiv, inklusive zweier Achtelfinals, eines Viertelfinals und des Spiels um Platz drei. Geplant ist rund um die WM-Spiele eine Berichterstattung mit bis zu 14 Stunden Programm täglich.

"Mehr WM geht nicht. Wir bieten Fußballfans das umfangreichste WM-Paket auf dem deutschen Markt mit über 200 Stunden Live-Programm", sagt Michael Hagspihl, Senior Vice President Global Strategic Projects and Marketing Partnerships der Telekom.

WM-Gruppenauslosung: MagentaTV überträgt am 1. April

MagentaTV zeigt außerdem am 1. April die Gruppenauslosung zur WM in Katar. Die Übertragung mit Fuss und Ballack startet um 17.30 Uhr und ist über den Sender #dabeiTV bei MagentaTV zu sehen. Thomas Wagner wird als Live-Reporter vor Ort mit exklusiven Interviews erste Reaktionen zur Auslosung einfangen.

MagentaTV ist das TV-Angebot der Telekom, das sowohl für Telekomkunden über das Festnetz des Unternehmens als auch via Stream von Kunden anderer Internetanbieter zu beziehen ist. Die Telekom wird die 64 Spiele darüber hinaus auch komplett in UHD, also hochauflösend präsentieren. Gleiches tat MagentaTV ebenfalls bereits bei der EM 2021.

Getty Images

WM 2022, Übertragung: Alle Spiele im TV und Livestream - Der Spielplan

Gruppenphase: 21. November bis 02. Dezember

21. November bis 02. Dezember Achtelfinale: 03. Dezember bis 06. Dezember

03. Dezember bis 06. Dezember Viertelfinale: 09. Dezember bis 10. Dezember

09. Dezember bis 10. Dezember Halbfinale: 13. Dezember bis 14. Dezember

13. Dezember bis 14. Dezember Finale: 18. Dezember