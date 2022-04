WM 2022: Will FIFA-Präsident Gianni Infantino 100 Minuten Spielzeit?

Die FIFA pocht angeblich darauf, dass bei der bevorstehenden Weltmeisterschaft in Katar die effektive Spielzeit einer Partie ausgedehnt wird. Das berichtet der Corriere dello Sport. International sorgte die Meldung für Wirbel.

Die AS titelte etwa unter Berufung auf den Bericht, dass "bei der Weltmeisterschaft die Spiele 100 Minuten dauern werden". Verknappt dargestellt, machte in der Folge das Gerücht die Runde, dass FIFA-Präsident Gianni Infantino die Spielzeit von 90 auf 100 Minuten ausdehnen will.

Großzügiger bemessene Nachspielzeit bei der WM?

Infantino hatte zuletzt vor dem Hintergrund einer Untersuchung zur effektiven Spielzeit betont, die Zuschauer und TV-Sender würden für 90 Minuten und nicht für 50 Minuten tatsächliche Spielzeit zahlen. Laut einer Untersuchung des CIES Football Observatory rollt der Ball in der Champions League effektiv nur in 60,2 Prozent der Spielzeit.

Eine Ausdehnung der Spielzeit ist allerdings nicht ohne Weiteres möglich, schließlich müssten die Regelhüter des International Football Association Board (IFAB) grünes Licht geben.

Laut Corriere könnte es gemäß Infantinos Wunsch bei der WM dennoch durchaus zu Partien mit 100 Minuten Spielzeit kommen, wenn durch die Unterbrechungen die Nachspielzeit entsprechend verlängert wird. In der Champions League oder auch bei Großturnieren war das zuletzt allerdings sowieso schon häufiger der Fall.