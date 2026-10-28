Witzstrafe für illegales Werben um Julian Alvarez: FC Barcelona von spanischem Verband bestraft

Die Katalanen hatten im zurückliegenden Sommer illegalerweise Gespräche mit dem argentinischen Angreifer geführt ohne dabei die Verantwortlichen der Rojiblancos in Kenntnis zu setzen.

Atletico legte daraufhin Beschwerde ein, da die FIFA sich für nicht zuständig erklärte, übernahm schließlich der spanische Verband RFEF die Ermittlungen. Diese ergaben, dass Barca nur eines "leichten Verstoßes" schuldig gesprochen werden könne. Der Fall kostet die Katalanen somit lediglich 602 Euro. Ziemliche Peanuts für einen Verein, der 2025/26 mit seinem Umsatz die Milliardenmarke knackte.

Schon 2019 hatte es ein ähnliches Urteil gegeben. Damals musste Barca 300 Euro blechen, nachdem man verbotenerweise Kontakt zu Antoine Griezmann aufgenommen hatte, der zu diesem Zeitpunkt ebenfalls bei Atletico Madrid unter Vertrag stand.

In Alvarez' Fall hatte sich der Spieler bereits während der WM in den USA, Kanada und Mexiko für einen Wechsel nach Barcelona ausgesprochen, die Madrilenen jedoch verwiesen auf den noch bis 2030 laufenden Vertrag sowie die festgeschriebene Ausstiegsklausel in Höhe von gewaltigen 500 Millionen Euro.

Der Deal platzte und Alvarez blieb trotz seines offen kommunizierten Wechselwunsches in Madrid, wo er mit mächtig Gegenwind von Fanseite zu kämpfen hat. "Ich wollte mich bei unseren Fans für meine Worte während der WM entschuldigen. Das war ein Fehler - sowohl die Art und Weise als auch der Zeitpunkt", bat er jüngst in einem Interview mit der Marca um Vergebung.

Er könne "den Ärger der Leute verstehen. Ich wäre auch wütend gewesen, wenn ich Fan wäre. Und umso mehr, weil sie so hinter mir gestanden haben. Ich möchte mich auch bei der Mannschaft bedanken, weil sie mich in dieser Zeit unterstützt hat."

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Julian Alvarez bei Atletico Madrid zurück in der Startelf

Sportlich wurde er von Trainer Diego Simeone längst begnadigt und kommt mittlerweile wieder regelmäßig zum Zug. Am vergangenen Wochenende feierte er beim 1:0-Sieg gegen Deportivo A Coruna seinen ersten Startelfeinsatz in der Liga, wobei er den entscheidenden Treffer erzielte. Insgesamt steht er bei zwei Toren und zwei Assists nach neun Pflichtspielen.

Barca wiederum verpflichtete kurz vor Schließung des Transferfensters Gabriel Jesus vom FC Arsenal. Neben dem ablösefrei in die MLS abgewanderten Robert Lewandowski (Chicago Fire) verlor der amtierende Meister in Ferran Torres (für 48,5 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain) einen weiteren Angreifer. Die Lücke sollte ursprünglich Alvarez schließen.