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Joan LaportaAFP
Christian Guinin

Witzstrafe für illegales Werben um Julian Alvarez: FC Barcelona von spanischem Verband bestraft

La Liga
Julián Álvarez
FC Barcelona
Atletico Madrid

Der FC Barcelona hat für das unerlaubte Verhandeln mit Atletico Madrids Stürmer Julian Alvarez eine Strafe vom spanischen Verband auferlegt bekommen.

Die Katalanen hatten im zurückliegenden Sommer illegalerweise Gespräche mit dem argentinischen Angreifer geführt ohne dabei die Verantwortlichen der Rojiblancos in Kenntnis zu setzen.

Atletico legte daraufhin Beschwerde ein, da die FIFA sich für nicht zuständig erklärte, übernahm schließlich der spanische Verband RFEF die Ermittlungen. Diese ergaben, dass Barca nur eines "leichten Verstoßes" schuldig gesprochen werden könne. Der Fall kostet die Katalanen somit lediglich 602 Euro. Ziemliche Peanuts für einen Verein, der 2025/26 mit seinem Umsatz die Milliardenmarke knackte.

Schon 2019 hatte es ein ähnliches Urteil gegeben. Damals musste Barca 300 Euro blechen, nachdem man verbotenerweise Kontakt zu Antoine Griezmann aufgenommen hatte, der zu diesem Zeitpunkt ebenfalls bei Atletico Madrid unter Vertrag stand.

In Alvarez' Fall hatte sich der Spieler bereits während der WM in den USA, Kanada und Mexiko für einen Wechsel nach Barcelona ausgesprochen, die Madrilenen jedoch verwiesen auf den noch bis 2030 laufenden Vertrag sowie die festgeschriebene Ausstiegsklausel in Höhe von gewaltigen 500 Millionen Euro.

Der Deal platzte und Alvarez blieb trotz seines offen kommunizierten Wechselwunsches in Madrid, wo er mit mächtig Gegenwind von Fanseite zu kämpfen hat. "Ich wollte mich bei unseren Fans für meine Worte während der WM entschuldigen. Das war ein Fehler - sowohl die Art und Weise als auch der Zeitpunkt", bat er jüngst in einem Interview mit der Marca um Vergebung.

Er könne "den Ärger der Leute verstehen. Ich wäre auch wütend gewesen, wenn ich Fan wäre. Und umso mehr, weil sie so hinter mir gestanden haben. Ich möchte mich auch bei der Mannschaft bedanken, weil sie mich in dieser Zeit unterstützt hat."

FBL-ESP-LIGA-ATLETICO-DEPORTIVO CORUNAGetty Images

Julian Alvarez bei Atletico Madrid zurück in der Startelf

Sportlich wurde er von Trainer Diego Simeone längst begnadigt und kommt mittlerweile wieder regelmäßig zum Zug. Am vergangenen Wochenende feierte er beim 1:0-Sieg gegen Deportivo A Coruna seinen ersten Startelfeinsatz in der Liga, wobei er den entscheidenden Treffer erzielte. Insgesamt steht er bei zwei Toren und zwei Assists nach neun Pflichtspielen.

Barca wiederum verpflichtete kurz vor Schließung des Transferfensters Gabriel Jesus vom FC Arsenal. Neben dem ablösefrei in die MLS abgewanderten Robert Lewandowski (Chicago Fire) verlor der amtierende Meister in Ferran Torres (für 48,5 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain) einen weiteren Angreifer. Die Lücke sollte ursprünglich Alvarez schließen.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.

Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.

Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.

Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.

Der FC Barcelona hat insgesamt 110 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.

Der FC Barcelona hat 29 Mal die spanische La Liga gewinnen können.

Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.

Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.

Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.

Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.

Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.

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