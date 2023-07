Wissam Ben Yedder: Vergewaltigungsvorwurf gegen französischen Nationalspieler

Dem französischen Nationalspieler drohen womöglich schwerwiegende Konsequenzen.

WAS IST PASSIERT? Schwerer Vorwurf gegen den französischen Fußball-Nationalspieler Wissam Ben Yedder: Gegen den Sturmkollegen von Kevin Volland beim Ligue-1-Topklub AS Monaco wurde Anzeige wegen Vergewaltigung erstattet, wie die Staatsanwaltschaft von Nizza am Donnerstag mitteilte.

WAS WURDE GESAGT? Staatsanwalt Xavier Bonhomme sagte der Nachrichtenagentur AFP, dass "zwei Anzeigen wegen Vergewaltigung und von zwei Opfern vorliegen, die sich gegen zwei Personen richten", darunter Wissam Ben Yedder. Es handele sich um Vorfälle vom vergangenen Montag, die sich in Beausoleil ereignet hätten.

"Die Identität der zweiten Zielperson ist unbekannt", sagte Bonhomme. Die Kriminalpolizei in Nizza sei eingeschaltet worden, erklärte der Staatsanwalt weiter.

WAS IST DER HINTERGRUND? Laut France Info, die zuerst über die Anzeigen berichtet hatten, beschuldigen zwei Frauen im Alter von 19 und 20 Jahren Wissam Ben Yedder und dessen jüngeren Bruder, ihnen nach einem gemeinsamen Abend "sexuelle Handlungen aufgezwungen" zu haben.

Die AS Monaco erklärte, man habe "die heute veröffentlichten Informationen über Wissam Ben Yedder zur Kenntnis genommen", man gebe aufgrund des laufenden Verfahrens aber keinen Kommentar ab.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der 32-jährige Ben Yedder debütierte Anfang 2018 für die französische Nationalmannschaft. In 19 Länderspielen gelangen dem Monaco-Kapitän drei Tore. In der Saison 2019/20 war Ben Yedder Torschützenkönig der Ligue 1.