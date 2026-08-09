Wirtz und Isak die einzigen Lichtblicke: Beim FC Liverpool herrscht schon wieder Alarm

Trotz der besonderen Atmosphäre um Andoni Iraolas erste Spiele an der Anfield Road lief es nicht so, wie der spanische Trainer hoffte. D>er FC Liverpool verspielte gegen AS Monaco zum zweiten Mal in Folge einen Zwei-Tore-Vorsprung und verlor 2:3.

Liverpool-Fans säumten die Straßen um Anfield, um Iraola und sein Team beim ersten Heimspiel des Trainers vor ausverkauftem Haus zu begrüßen – ein Zeichen für den Beginn einer neuen Ära.

Diese Euphorie zeigte sich auf dem Platz jedoch nicht voll. Wie schon gegen Leeds gab Liverpool einen Zwei-Tore-Vorsprung ab, nachdem Iraola mehrere Wechsel vorgenommen hatte. Die Wechsel legten ein klares Problem bei Kadertiefe und Qualität der Ersatzspieler offen.

Iraola sagte nach dem Spiel in einem Kommentar gegenüber dem Vereinssender "LFC TV", den "BBC Sport" übertrug: "Es war sehr ähnlich wie das Spiel, das wir gegen Leeds bestritten haben."

Er fügte hinzu: "Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, besonders in den ersten 30 Minuten. Im Moment reicht das vielleicht schon aus, um auf diesem Niveau zu spielen. Sie haben es verdient, das Ergebnis zu ihren Gunsten zu wenden."

Er fuhr fort: "Wir haben unsere ersten beiden Vorbereitungsspiele gewonnen, aber wir konnten das erforderliche Niveau über die gesamte Spielzeit der letzten beiden Partien nicht aufrechterhalten. Sobald wir einige Wechsel vornahmen, machte sich bei den Spielern Ermüdung bemerkbar, und wir konnten dieses Niveau nicht mehr halten."

Der Liverpool-Coach schloss: "Wir haben also noch einiges zu tun."

Welche Positionen in der Startelf des FC Liverpool sind noch offen?

Für Iraola stehen noch zwei Vorbereitungsspiele an, zwei Partien gegen Como am 16. August, bevor Liverpool in die Premier-League-Saison startet.

Da der Saisonauftakt gegen Newcastle in zwei Wochen folgt, bleibt die zentrale Frage: Wer spielt neben Kapitän Virgil van Dijk in der Innenverteidigung?

Van Dijk kehrte nach seiner langen Pause wegen der Weltmeisterschaft gegen Monaco zurück und stand neben Alisson Becker und Cody Gakpo auf dem Platz.

An seiner Seite stand der 18-jährige Verteidiger Ivani Ndoye in der Startelf; das Talent könnte wegen Problemen mit der Arbeitserlaubnis vorübergehend verliehen werden.

Liverpool beendete das Spiel mit Luke Chambers und Wataru Endo in der Innenverteidigung. Das verdeutlicht, wie dringend diese Position vor Saisonbeginn Verstärkung braucht.

Wer könnte noch zum FC Liverpool kommen?

Der 27-jährige Ronald Araujo hat am Sonntag seinen Medizincheck bestanden, der Transfer zu Liverpool steht kurz vor dem Abschluss. Barcelona verleiht ihn zunächst für eine Saison, danach könnte Liverpool den Spieler fpr rund 50 Millionen Euro kaufen.

Der 21-jährige Jeremie Jaquet hat seit seinem Wechsel von Rennes nach Liverpool noch nicht am vollen Training teilgenommen.

Der Verteidiger hatte sich im Februar eine Schulterverletzung zugezogen und sich kürzlich eine leichte Knieverletzung zugezogen, doch Liverpool rechnet damit, dass er am Wochenende im Spiel gegen Como zum Einsatz kommen kann.

Im Gespräch mit den Liverpool-Fans im Spielprogramm sagte Iraola, er wolle eine Mannschaft aufbauen, mit der die Anhänger sich identifizieren und deren Leistungen auf dem Platz sie stolz machen können. Das Testspiel gegen Monaco bezeichnete er als wichtigen Schritt auf diesem Weg.

Die Niederlage zeigte Schwachstellen, vor allem die Schwierigkeit, das Niveau zu halten, wenn Auswechslungen den Zusammenhalt der Mannschaft stören.

Wirtz und Isak: Lichtblicke trotz Niederlage

Trotz der Niederlage gegen Monaco gaben die Leistungen von Florian Wirtz und Alexander Isak Iraola und den Liverpool-Fans einen klaren Grund zum Optimismus vor der neuen Saison.

Das Duo zeigte während des Spiels eine beeindruckende Harmonie, wobei Wirtz hinter Isak in der Rolle des Spielmachers agierte. Der schwedische Stürmer erzielte den Führungstreffer mit einer wunderbaren Ballannahme mit dem rechten Fuß.

Wirtz war Liverpools bester Spieler auf dem Platz. Nachdem er bereits im vorangegangenen Spiel gegen Leeds in Chicago ein Tor erzielt hatte, traf er - vielleicht - auch gegen Monaco. Die Fernsehbilder klärten nicht gänzlich auf, wer zuletzt am Ball war. Isak sagte nach dem Spiel im Interview mit dem Vereinssender "LFC TV": "Ich glaube, wir waren uns einig, dass sowohl ich als auch Flo [Florian Wirtz] den Ball berührt haben, aber ehrlich gesagt weiß ich nicht, wer von uns die erste oder die letzte Ballberührung hatte."