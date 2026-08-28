Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Age-restricted content

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Goal.com
Live€50
Marc Andre ter Stegen AjaxIMAGO / MB Media Solutions
Marko Brkic

"Wirkte nicht sehr souverän": Schwerer Patzer von Marc-Andre ter Stegen im Playoff-Spiel von Ajax Amsterdam

Conference League Qualification
Ajax Amsterdam - FC Sion
Ajax Amsterdam
FC Sion
Marc-André ter Stegen

Ajax Amsterdam hat den Sprung in die Conference League geschafft, beim entscheidenden Playoff-Rückspiel gegen den FC Sion erwischte Marc-Andre ter Stegen jedoch einen gebrauchten Abend - insbesondere bei einem Gegentor machte der Keeper keine gute Figur.

In der 36. Minute konnte der 44-malige Nationalspieler eine Hereingabe vor das Tor nicht festhalten. Stattdessen ließ er den Ball direkt vor die Füße von Sions Winsley Boteli fallen, der problemlos ins leere Tor zum zwischenzeitlichen 2:1 für den Schweizer Topklub einschob. Sion verkürzte damit zwischenzeitlich auf einen Treffer Rückstand, nachdem Ajax das Hinspiel mit 4:2 für sich entschieden hatte.

Auf den Ausgang des Rückspiels hatte ter Stegens Patzer allerdings nur wenig Einfluss. Ajax drehte anschließend auf und gewann auch das zweite Duell mit 5:3. Damit setzte sich der niederländische Traditionsklub insgesamt mit 9:5 durch. Julian Brandt, der bereits im Hinspiel getroffen hatte, wurde nach 60 Minuten ausgewechselt und blieb im Rückspiel ohne Torerfolg.

Ter Stegen patzt und kassiert Kritik: "Wirkte nicht sehr souverän"

Von der Kritik konnte sich ter Stegen trotz des Weiterkommens nicht freimachen. "Ter Stegen wirkte nicht sehr souverän", urteilte Voetbal International im Anschluss an die Partie.

Nachdem der 34-Jährige beim FC Barcelona aussortiert worden war und zudem von einer schweren Verletzungsmisere verfolgt wurde, verliehen ihn die Katalanen für eine Saison an Ajax. Beim niederländischen Traditionsverein ist ter Stegen die Nummer eins zwischen den Pfosten.

Bereits in der Vorsaison war der Torhüter für eine halbe Spielzeit an den FC Girona ausgeliehen worden. Dort kam er verletzungsbedingt allerdings lediglich auf zwei Pflichtspieleinsätze. Ter Stegens Vertrag beim FC Barcelona läuft noch bis 2028.

Werbung

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen