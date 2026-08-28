In der 36. Minute konnte der 44-malige Nationalspieler eine Hereingabe vor das Tor nicht festhalten. Stattdessen ließ er den Ball direkt vor die Füße von Sions Winsley Boteli fallen, der problemlos ins leere Tor zum zwischenzeitlichen 2:1 für den Schweizer Topklub einschob. Sion verkürzte damit zwischenzeitlich auf einen Treffer Rückstand, nachdem Ajax das Hinspiel mit 4:2 für sich entschieden hatte.

Auf den Ausgang des Rückspiels hatte ter Stegens Patzer allerdings nur wenig Einfluss. Ajax drehte anschließend auf und gewann auch das zweite Duell mit 5:3. Damit setzte sich der niederländische Traditionsklub insgesamt mit 9:5 durch. Julian Brandt, der bereits im Hinspiel getroffen hatte, wurde nach 60 Minuten ausgewechselt und blieb im Rückspiel ohne Torerfolg.

Ter Stegen patzt und kassiert Kritik: "Wirkte nicht sehr souverän"

Von der Kritik konnte sich ter Stegen trotz des Weiterkommens nicht freimachen. "Ter Stegen wirkte nicht sehr souverän", urteilte Voetbal International im Anschluss an die Partie.

Nachdem der 34-Jährige beim FC Barcelona aussortiert worden war und zudem von einer schweren Verletzungsmisere verfolgt wurde, verliehen ihn die Katalanen für eine Saison an Ajax. Beim niederländischen Traditionsverein ist ter Stegen die Nummer eins zwischen den Pfosten.

Bereits in der Vorsaison war der Torhüter für eine halbe Spielzeit an den FC Girona ausgeliehen worden. Dort kam er verletzungsbedingt allerdings lediglich auf zwei Pflichtspieleinsätze. Ter Stegens Vertrag beim FC Barcelona läuft noch bis 2028.