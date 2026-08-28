Wie die französische Zeitung L'Equipe berichtet, sehen die Bayern in Olise langfristig eine tragende Rolle und scheuen daher auch vor einem großen Investment nicht zurück. Sollte das Arbeitspapier vorzeitig verlängert werden, soll laut dem Bericht der Linksfuß zukünftig an der Säbener Straße das höchste Gehalt im Verein verdienen.

Bisher haben diese Rolle Harry Kane, dessen Vertragsverlängerung nur noch eine Frage der Zeit sein soll, und Jamal Musiala inne. Beide verdienen laut Medienberichten knapp über zwei Millionen Euro pro Monat. Im internen Ranking folgen Manuel Neuer (1,75) sowie Joshua Kimmich (1,66) und Dayot Upamecano (1,66).

Zuletzt hieß es noch, dass die Bayern womöglich günstiger als erwartet davon kommen könnten. Bild-Journalist Christian Falk vermeldete vor zwei Wochen, dass die Roten zunächst mit einem Jahresgehalt von "etwas über 20 Mio." planen. Derzeit kassiert Olise dem Vernehmen nach rund 13 bis 15 Millionen Euro pro Saison. Diverse Medien hatten daher auch schon vermutet, dass sein Salär verdoppelt werden müsste, um ihm einen Verbleib in München schmackhaft zu machen.

Erhält Olise bei Bayern wegen Real Madrid eine Ausstiegsklausel?

Sollte es den Bayern mit dem Top-Vertrag gelingen, Olise auf dem Papier langfristig zu binden, wäre der tatsächliche Verbleib des Franzosen allerdings längst nicht gesichert. Laut L'Equipe müsste im neuen Arbeitspapier womöglich eine Ausstiegsklausel verankert werden. Eine solche fehlt im aktuellen Vertrag.

In den vergangenen Monaten hielten sich die Gerüchte hartnäckig, dass der 24-Jährige einen Wechsel zu Real Madrid anstrebt. Im aktuellen Transferfenster ist ein Deal mit den Königlichen allerdings mittlerweile ausgeschlossen. Die Mannschaft von Cheftrainer Jose Mourinho schlug schon anderweitig in der Bundesliga zu und sicherte sich Yan Diamonde, der in der vergangenen Saison bei RB Leipzig durchgestartet war. Für den Ivorer überwies Madrid mindestens 125 Millionen Euro nach Leipzig.

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Superstar unter Kompany: Wie viele Scorer sammelte Olise beim FCB?

Olise wechselte im Sommer 2024 nach München. Unter Vincent Kompany entwickelte er sich schnell zum Shooting-Star und zu einem der besten Spieler der Welt. In seinen ersten beiden Spielzeiten in Deutschland sammelte er in 107 Partien 96 Torbeteiligungen.

Auch in der laufenden Saison wusste der französische Nationalspieler direkt wieder zu glänzen. Beim Supercup-Sieg gegen Borussia Dortmund (2:1) steuerte er zum Pflichtspielauftakt direkt wieder zwei Scorerpunkte bei. Zunächst bereitete er den Führungstreffer von Neuzugang Nathaniel Brown per Ablage vor und erhöhte kurz vor der Pause per Solo zum zwischenzeitlichen 2:0.