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FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport
Finn Fichtner

Wird Michael Olise beim FC Bayern München zum Topverdiener? FCB-Star winkt bei Vertragsverlängerung wohl großer Gehaltssprung

Bundesliga
M. Olise
Bayern München

Noch steht Michael Olise bis 2029 beim FC Bayern unter Vertrag. Doch der Rekordmeister würde gerne frühzeitig verlängern und ist angeblich bereit, dafür auch tief in die Tasche zu greifen.

Wie die französische Zeitung L'Equipe berichtet, sehen die Bayern in Olise langfristig eine tragende Rolle und scheuen daher auch vor einem großen Investment nicht zurück. Sollte das Arbeitspapier vorzeitig verlängert werden, soll laut dem Bericht der Linksfuß zukünftig an der Säbener Straße das höchste Gehalt im Verein verdienen.

Bisher haben diese Rolle Harry Kane, dessen Vertragsverlängerung nur noch eine Frage der Zeit sein soll, und Jamal Musiala inne. Beide verdienen laut Medienberichten knapp über zwei Millionen Euro pro Monat. Im internen Ranking folgen Manuel Neuer (1,75) sowie Joshua Kimmich (1,66) und Dayot Upamecano (1,66).

Zuletzt hieß es noch, dass die Bayern womöglich günstiger als erwartet davon kommen könnten. Bild-Journalist Christian Falk vermeldete vor zwei Wochen, dass die Roten zunächst mit einem Jahresgehalt von "etwas über 20 Mio." planen. Derzeit kassiert Olise dem Vernehmen nach rund 13 bis 15 Millionen Euro pro Saison. Diverse Medien hatten daher auch schon vermutet, dass sein Salär verdoppelt werden müsste, um ihm einen Verbleib in München schmackhaft zu machen.

Erhält Olise bei Bayern wegen Real Madrid eine Ausstiegsklausel?

Sollte es den Bayern mit dem Top-Vertrag gelingen, Olise auf dem Papier langfristig zu binden, wäre der tatsächliche Verbleib des Franzosen allerdings längst nicht gesichert. Laut L'Equipe müsste im neuen Arbeitspapier womöglich eine Ausstiegsklausel verankert werden. Eine solche fehlt im aktuellen Vertrag.

In den vergangenen Monaten hielten sich die Gerüchte hartnäckig, dass der 24-Jährige einen Wechsel zu Real Madrid anstrebt. Im aktuellen Transferfenster ist ein Deal mit den Königlichen allerdings mittlerweile ausgeschlossen. Die Mannschaft von Cheftrainer Jose Mourinho schlug schon anderweitig in der Bundesliga zu und sicherte sich Yan Diamonde, der in der vergangenen Saison bei RB Leipzig durchgestartet war. Für den Ivorer überwies Madrid mindestens 125 Millionen Euro nach Leipzig.

Borussia Dortmund v FC Bayern München - Franz Beckenbauer SupercupGetty Images

Superstar unter Kompany: Wie viele Scorer sammelte Olise beim FCB?

Olise wechselte im Sommer 2024 nach München. Unter Vincent Kompany entwickelte er sich schnell zum Shooting-Star und zu einem der besten Spieler der Welt. In seinen ersten beiden Spielzeiten in Deutschland sammelte er in 107 Partien 96 Torbeteiligungen.

Auch in der laufenden Saison wusste der französische Nationalspieler direkt wieder zu glänzen. Beim Supercup-Sieg gegen Borussia Dortmund (2:1) steuerte er zum Pflichtspielauftakt direkt wieder zwei Scorerpunkte bei. Zunächst bereitete er den Führungstreffer von Neuzugang Nathaniel Brown per Ablage vor und erhöhte kurz vor der Pause per Solo zum zwischenzeitlichen 2:0.

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Häufig gestellte Fragen

Er wird vor allem als Rechtsaußen eingesetzt – und das klassisch als inverser Flügelspieler, weil er als Linksfuß von rechts nach innen ziehen kann. Je nach System spielt er aber auch im offensiven Mittelfeld.

Michael Olise hat am 12. Dezember 2001 in Hammersmith, London, das Licht der Welt erblickt – und das genauer gesagt im Stadtteil White City.

Nach der Nummer 7 bei Crystal Palace trägt er beim FC Bayern die 17.

Dazu spalten sich die Angaben, aber überwiegend liegen sie bei 1,84 Meter. 

Michael Olise wiegt 68 Kilogramm.

Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 44.

Er ist Linksfuß – ein entscheidender Baustein seines Spielerprofils, vor allem in seiner Rolle als inverser Winger.

Er hat in der Akademie des FC Chelsea bekommen, ist später zu Manchester City gewechselt und hat anschließend über die Reading-Academy den Weg in den Profifußball gefunden.

Michael Olise lebt in der Region München, ein genauer Wohnort ist nicht öffentlich bekannt.

Michael Olise fährt – wie mehrere Bayern-Profis – einen Audi RS e-tron GT performance, das offizielle Spielermodell aus der Audi-Partnerschaft.

Öffentlich gibt es keine Hinweise auf fließende Deutschkenntnisse. 

Michael Olise hat eine Tochter namens Aaliyah Noor mit seiner Ex-Freundin Fatima Zaunbrecher, die er nach einem Vaterschaftstest offiziell anerkannte.

Sein Beziehungsstatus ist nicht öffentlich, und Michael Olise äußert sich dazu nie.

Beim FC Bayern verdient er 13,5 Millionen Euro pro Jahr plus Boni – sein Nettovermögen wird auf rund 15 Millionen Euro geschätzt.

Er hat bereits vier Titel mit dem FC Bayern gesammelt. 2025 und 2026 die deutsche Meisterschaft sowie 2026 den DFB-Pokal und 2026 den DFL-Supercup.

Er ist 2025 erstmals nominiert gewesen und hat dort Platz 30 belegt.

Er wurde ebenso wenig zum FIFA-Weltfußballer gewählt.

Sein Name selbst – und manchmal die Diskussion über seine Aussprache – steht stärker im Fokus als ein klassischer Spitzname

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