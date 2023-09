Wird Louis van Gaal Bundestrainer? DFB-Präsident Bernd Neuendorf schließt ausländischen Trainer "ausdrücklich nicht aus"

Ein Trio sucht nach dem neuen Bundestrainer. Dass dieser aus dem Ausland kommt ist eine Möglichkeit.

WAS IST PASSIERT? Die deutsche Nationalmannschaft könnte künftig erstmals von einem ausländischen Bundestrainer gecoacht werden. "Wir schließen im Moment keine Option aus, ob deutscher oder ausländischer Trainer. Wir schlagen keine Tür zu. Wir lassen diese Option ausdrücklich zu", sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf in der ARD.

WAS IST DER HINTERGRUND? Konkret wurde Neuendorf auf Kandidat Louis van Gaal angesprochen. Der 72-Jährige ist wie einige andere Trainer als möglicher Nachfolger des am Sonntag freigestellten Hansi Flick im Gespräch, hatte wegen der Historie der bislang elf deutschen Bundestrainer leise Bedenken angemeldet.

Mit der vermeintlichen Traumlösung Jürgen Klopp hat es dagegen Kontakt gegeben, wie Neuendorf durchblicken ließ. "Aber sicher war es keine ernsthafte Verhandlung." Klopp hatte abermals mit Verweis auf seinen Vertrag bis 2026 beim FC Liverpool abgewunken.

Neuendorf entwarf vor dem Länderspiel gegen Frankreich in Dortmund auch das Profil des Wunschtrainers. "Wir brauchen eine Person, die durchsetzungsstark ist, die belastbar ist, weil: Das ist Stress! Wir haben noch neun Monate bis zur EM, jeder kennt die Erwartungen der Fans und des Verbandes. Wir haben nicht viel Zeit."

WIE GEHT ES WEITER? Der DFB-Chef stellte zudem klar, dass der Flick-Erbe von ihm, seinem Vize Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Rudi Völler gesucht werde. "Die Gespräche und den Prozess führen wir zu dritt." Die nach dem WM-Desaster in Katar gegründete Taskforce sei nicht involviert.

Ein Himmelfahrtskommando sieht Neuendorf in der Aufgabe nicht. "Schwarz malen würde ich nicht, ich würde nicht sagen: 'Wir liegen am Boden!'" In der DFB-Auswahl gebe es "viel Potenzial".