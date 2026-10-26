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Filip Knopp
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Wird Harry Kane, Lamine Yamal oder Kylian Mbappe zum besten Spieler der Welt gekürt? Die Verleihung des Ballon d'Or heute live im TV und Livestream sehen

Die Verleihung des Ballon d'Or 2026 steht heute Abend an. Zu den aussichtsreichsten Kandidaten zählen Harry Kane, Kylian Mbappe und Lamine Yamal. Doch welcher Sender überträgt die Preisverleihung live? GOAL gibt einen Überblick zur Übertragung im TV und Livestream.

Lange wurde spekuliert, nun steht die Entscheidung unmittelbar bevor: In London steigt am heutigen Montag die Gala zur Verleihung des Ballon d'Or.

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Zu den Kandidaten für die begehrte Auszeichnung zählt unter anderem Harry Kane vom FC Bayern München. Auch Kylian Mbappé und Lamine Yamal dürfen sich Hoffnungen auf den prestigeträchtigen Preis machen. Die Veranstaltung findet im Palladium Theatre statt und beginnt um 21 Uhr.

Wo lässt sich die Ballon-d'Or-Gala heute live im TV und Livestream verfolgen? GOAL informiert über die Übertragung.

Wird Harry Kane, Lamine Yamal oder Kylian Mbappe zum besten Spieler der Welt gekürt? Die Verleihung des Ballon d'Or heute live im TV und Livestream sehen

Wer die Verkündung des diesjährigen Ballon-d'Or-Gewinners live mitverfolgen möchte, wird bei DAZN fündig. Der Streaminganbieter besitzt die weltweiten Übertragungsrechte und zeigt die Gala damit auch in Deutschland. Die Sendung startet bereits um 20.15 Uhr.

Lukas Schönmüller begleitet den Abend als Kommentator, Tobias Schweinsteiger ist als Experte dabei. Sylvia Walker und Andres Veredas sammeln vor Ort Stimmen und Eindrücke.

Ein kostenpflichtiges Abo braucht Ihr übrigens nicht. Der Streaming-Dienst zeigt Verleihung nämlich komplett kostenlos über die Option "DAZN for free".

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Wird Harry Kane, Lamine Yamal oder Kylian Mbappe zum besten Spieler der Welt gekürt? Die Verleihung des Ballon d'Or heute live im TV und Livestream sehen - Infos in der Übersicht

Ballon d'Or


Veranstalter

France Football und UEFA

Nächste Vergabe

26. Oktober 2026

Ort

Palladium Theatre, London

Beginn

21:00 Uhr

Besteht seit

1956

Wahlberechtigt

Journalisten

Anteil der Journalisten

100 %

Fans beteiligt?

Nein

Nationaltrainer und -kapitäne beteiligt?

Nein

Wird Harry Kane, Lamine Yamal oder Kylian Mbappe zum besten Spieler der Welt gekürt? Die Verleihung des Ballon d'Or heute live im TV und Livestream sehen - Die letzten zehn Sieger

Jahr

Spieler

2025

Ousmane Dembélé

2024

Rodri

2023

Lionel Messi

2022

Karim Benzema

2021

Lionel Messi

2020

Nicht vergeben

2019

Lionel Messi

2018

Luka Modrić

2017

Cristiano Ronaldo

2016

Cristiano Ronaldo

2015

Lionel Messi

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