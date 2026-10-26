Lange wurde spekuliert, nun steht die Entscheidung unmittelbar bevor: In London steigt am heutigen Montag die Gala zur Verleihung des Ballon d'Or.

Zu den Kandidaten für die begehrte Auszeichnung zählt unter anderem Harry Kane vom FC Bayern München. Auch Kylian Mbappé und Lamine Yamal dürfen sich Hoffnungen auf den prestigeträchtigen Preis machen. Die Veranstaltung findet im Palladium Theatre statt und beginnt um 21 Uhr.

Wo lässt sich die Ballon-d'Or-Gala heute live im TV und Livestream verfolgen? GOAL informiert über die Übertragung.

Wird Harry Kane, Lamine Yamal oder Kylian Mbappe zum besten Spieler der Welt gekürt? Die Verleihung des Ballon d'Or heute live im TV und Livestream sehen

Wer die Verkündung des diesjährigen Ballon-d'Or-Gewinners live mitverfolgen möchte, wird bei DAZN fündig. Der Streaminganbieter besitzt die weltweiten Übertragungsrechte und zeigt die Gala damit auch in Deutschland. Die Sendung startet bereits um 20.15 Uhr.

Lukas Schönmüller begleitet den Abend als Kommentator, Tobias Schweinsteiger ist als Experte dabei. Sylvia Walker und Andres Veredas sammeln vor Ort Stimmen und Eindrücke.

Ein kostenpflichtiges Abo braucht Ihr übrigens nicht. Der Streaming-Dienst zeigt Verleihung nämlich komplett kostenlos über die Option "DAZN for free".

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Ballon d'Or

Veranstalter France Football und UEFA Nächste Vergabe 26. Oktober 2026 Ort Palladium Theatre, London Beginn 21:00 Uhr Besteht seit 1956 Wahlberechtigt Journalisten Anteil der Journalisten 100 % Fans beteiligt? Nein Nationaltrainer und -kapitäne beteiligt? Nein

Wird Harry Kane, Lamine Yamal oder Kylian Mbappe zum besten Spieler der Welt gekürt? Die Verleihung des Ballon d'Or heute live im TV und Livestream sehen - Die letzten zehn Sieger