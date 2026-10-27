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Oliver Maywurm

Wird FC Bayern München vs. BVB auch im Free-TV übertragen? Auf diesem Sender läuft FCB gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga

Bundesliga
Bayern München - Borussia Dortmund
Bayern München
Borussia Dortmund

Die Bayern um den frischgebackenen Ballon-d'Or-Gewinner Harry Kane empfangen am Samstag den BVB. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel live übertragen wird.

Am Samstagabend (31. Oktober) blickt ganz Fußball-Deutschland nach München, wenn das größte Spiel der Bundesliga um 18.30 Uhr angepfiffen wird: FC Bayern vs. Borussia Dortmund.

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Auch rein tabellarisch betrachtet ist es ein Gipfeltreffen, hat doch der Spitzenreiter den punktgleichen Tabellenzweiten zu Gast. Ob Bayern vs. BVB möglicherweise sogar kostenlos live im Free-TV übertragen wird und welcher Sender das Topspiel zeigt, erfahrt Ihr jetzt bei GOAL.

Wird FC Bayern München vs. BVB auch im Free-TV übertragen? Auf diesem Sender läuft FCB gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga

Bayern gegen Dortmund wird heute nicht live im Free-TV übertragen. Zwar zeigt RTL in Kooperation mit Sky immer mal wieder das eine oder andere Bundesligaspiel live im Free-TV, für FCB vs. BVB am Samstag ist das allerdings nicht der Fall.

Stattdessen wird die mit Spannung erwartete Partie exklusiv bei Sky live übertragen. Ihr benötigt also ein Abo bei dem Pay-TV-Sender oder Ihr müsst Euch kostenpflichtig Zugang zu dessen Streamingservices WOW respektive SkyGo verschaffen, um Bayern vs. Dortmund live schauen zu können.

Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt - Bundesliga 2026/27Getty Images

Der Kracher aus der Allianz-Arena und gleichzeitig erste Auftritt von FCB-Torjäger Harry Kane als Ballon-d'Or-Gewinner läuft auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga, die ausführlichen Vorberichte beginnen bereits um 17.30 Uhr. Kommentator von Bayern vs. BVB ist Wolff Fuss, als Experte ist wie immer Rekordnationalspieler Lothar Matthäus am Start.

Übrigens: Erste Free-TV-Bilder des Duells zwischen Bayern und Dortmund gibt es am späten Samstagabend im ZDF, wenn die Highlights der Partie im Aktuellen Sportstudio zu sehen sind. Die Sendung beginnt um 23 Uhr.

Wird FC Bayern München vs. BVB auch im Free-TV übertragen? Auf diesem Sender läuft FCB gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga - die Übertragung in der Übersicht

Spiel

FC Bayern vs. Borussia Dortmund

Übertragung live im TV

Sky

Übertragung im Livestream

WOW, SkyGo

Datum

Samstag, 31. Oktober 2026

Anstoß

18.30 Uhr

Vorberichte ab

17.30 Uhr

Kommentator

Wolff Fuss

Experte

Lothar Matthäus

Spielort

Allianz-Arena, München

Wird FC Bayern München vs. BVB auch im Free-TV übertragen? Auf diesem Sender läuft FCB gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga - die Tabelle der Bundesliga (Top-5) vor dem 8. Spieltag

Platz

Verein

Punkte

Tore

1

FC Bayern

17

25:6

2

Borussia Dortmund

17

12:4

3

SC Freiburg

13

16:9

4

Bayer Leverkusen

13

16:12

5

RB Leipzig

12

20:11

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