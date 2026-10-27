Am Samstagabend (31. Oktober) blickt ganz Fußball-Deutschland nach München, wenn das größte Spiel der Bundesliga um 18.30 Uhr angepfiffen wird: FC Bayern vs. Borussia Dortmund.

Auch rein tabellarisch betrachtet ist es ein Gipfeltreffen, hat doch der Spitzenreiter den punktgleichen Tabellenzweiten zu Gast. Ob Bayern vs. BVB möglicherweise sogar kostenlos live im Free-TV übertragen wird und welcher Sender das Topspiel zeigt, erfahrt Ihr jetzt bei GOAL.

Wird FC Bayern München vs. BVB auch im Free-TV übertragen? Auf diesem Sender läuft FCB gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga

Bayern gegen Dortmund wird heute nicht live im Free-TV übertragen. Zwar zeigt RTL in Kooperation mit Sky immer mal wieder das eine oder andere Bundesligaspiel live im Free-TV, für FCB vs. BVB am Samstag ist das allerdings nicht der Fall.

Stattdessen wird die mit Spannung erwartete Partie exklusiv bei Sky live übertragen. Ihr benötigt also ein Abo bei dem Pay-TV-Sender oder Ihr müsst Euch kostenpflichtig Zugang zu dessen Streamingservices WOW respektive SkyGo verschaffen, um Bayern vs. Dortmund live schauen zu können.

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Nächste Spiele FCB Bundesliga 13:30 BVB

Der Kracher aus der Allianz-Arena und gleichzeitig erste Auftritt von FCB-Torjäger Harry Kane als Ballon-d'Or-Gewinner läuft auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga, die ausführlichen Vorberichte beginnen bereits um 17.30 Uhr. Kommentator von Bayern vs. BVB ist Wolff Fuss, als Experte ist wie immer Rekordnationalspieler Lothar Matthäus am Start.

Übrigens: Erste Free-TV-Bilder des Duells zwischen Bayern und Dortmund gibt es am späten Samstagabend im ZDF, wenn die Highlights der Partie im Aktuellen Sportstudio zu sehen sind. Die Sendung beginnt um 23 Uhr.

Wird FC Bayern München vs. BVB auch im Free-TV übertragen? Auf diesem Sender läuft FCB gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga - die Übertragung in der Übersicht

Spiel FC Bayern vs. Borussia Dortmund Übertragung live im TV Sky Übertragung im Livestream WOW, SkyGo Datum Samstag, 31. Oktober 2026 Anstoß 18.30 Uhr Vorberichte ab 17.30 Uhr Kommentator Wolff Fuss Experte Lothar Matthäus Spielort Allianz-Arena, München

Wird FC Bayern München vs. BVB auch im Free-TV übertragen? Auf diesem Sender läuft FCB gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga - die Tabelle der Bundesliga (Top-5) vor dem 8. Spieltag