Am Samstagabend (31. Oktober) blickt ganz Fußball-Deutschland nach München, wenn das größte Spiel der Bundesliga um 18.30 Uhr angepfiffen wird: FC Bayern vs. Borussia Dortmund.
Auch rein tabellarisch betrachtet ist es ein Gipfeltreffen, hat doch der Spitzenreiter den punktgleichen Tabellenzweiten zu Gast. Ob Bayern vs. BVB möglicherweise sogar kostenlos live im Free-TV übertragen wird und welcher Sender das Topspiel zeigt, erfahrt Ihr jetzt bei GOAL.
Wird FC Bayern München vs. BVB auch im Free-TV übertragen? Auf diesem Sender läuft FCB gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga
Bayern gegen Dortmund wird heute nicht live im Free-TV übertragen. Zwar zeigt RTL in Kooperation mit Sky immer mal wieder das eine oder andere Bundesligaspiel live im Free-TV, für FCB vs. BVB am Samstag ist das allerdings nicht der Fall.
Stattdessen wird die mit Spannung erwartete Partie exklusiv bei Sky live übertragen. Ihr benötigt also ein Abo bei dem Pay-TV-Sender oder Ihr müsst Euch kostenpflichtig Zugang zu dessen Streamingservices WOW respektive SkyGo verschaffen, um Bayern vs. Dortmund live schauen zu können.
Der Kracher aus der Allianz-Arena und gleichzeitig erste Auftritt von FCB-Torjäger Harry Kane als Ballon-d'Or-Gewinner läuft auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga, die ausführlichen Vorberichte beginnen bereits um 17.30 Uhr. Kommentator von Bayern vs. BVB ist Wolff Fuss, als Experte ist wie immer Rekordnationalspieler Lothar Matthäus am Start.
Übrigens: Erste Free-TV-Bilder des Duells zwischen Bayern und Dortmund gibt es am späten Samstagabend im ZDF, wenn die Highlights der Partie im Aktuellen Sportstudio zu sehen sind. Die Sendung beginnt um 23 Uhr.
Wird FC Bayern München vs. BVB auch im Free-TV übertragen? Auf diesem Sender läuft FCB gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga - die Übertragung in der Übersicht
Spiel
FC Bayern vs. Borussia Dortmund
Übertragung live im TV
Sky
Übertragung im Livestream
WOW, SkyGo
Datum
Samstag, 31. Oktober 2026
Anstoß
18.30 Uhr
Vorberichte ab
17.30 Uhr
Kommentator
Wolff Fuss
Experte
Lothar Matthäus
Spielort
Allianz-Arena, München
Wird FC Bayern München vs. BVB auch im Free-TV übertragen? Auf diesem Sender läuft FCB gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga - die Tabelle der Bundesliga (Top-5) vor dem 8. Spieltag
Platz
Verein
Punkte
Tore
1
FC Bayern
17
25:6
2
Borussia Dortmund
17
12:4
3
SC Freiburg
13
16:9
4
Bayer Leverkusen
13
16:12
5
RB Leipzig
12
20:11