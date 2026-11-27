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Wird es jetzt eng für Alonso? Die Chelsea-Krise spitzt sich weiter zu.

Der frühere Leverkusener Meistertrainer Xabi Alonso steckt mit dem FC Chelsea in einer handfesten Krise. Die Londoner unterlagen am zwölften Spieltag der englischen Premier League 2:3 (0:1) bei Nottingham Forest und kassierten die vierte Niederlage in den vergangenen fünf Ligaspielen - der Trend zeigt klar nach unten.

Nottinghams Igor Jesus (5.) schockte den Favoriten früh mit einem Traumtor - der Brasilianer traf mit einem Volleyschuss aus der Drehung. Morgan Gibbs-White (51., Foulelfmeter/73.) erzielte die weiteren Treffer für Forest. Chelsea verkürzte zweimal durch Emanuel Emegha (54./89.). Alonso fieberte an der Seitenlinie mit, sah Gelb wegen Meckerns. Es half nicht, die Londoner blieben blass.

Mit bereits sechs Niederlagen und nur 16 Punkten hinkt Chelsea den eigenen hohen Ansprüchen weit hinterher. Der FC Liverpool hat als Vierter auf dem letzten Champions-League-Platz bereits fünf Punkte Vorsprung - und ist am Wochenende noch im Einsatz.