Muss der FC Bayern München für einen neuen Vertrag für Michael Olise weniger tief in die Tasche greifen als gedacht?
Nach Informationen von Bild-Journalist Christian Falk denkt man beim deutschen Rekordmeister mittlerweile darüber nach, dem französischen Offensivspieler ein Jahresgehalt von "nur" etwas mehr als 20 Millionen Euro anzubieten.
"Die Idee ist, dass er mehr Geld bekommen würde, als er derzeit verdient. Der FC Bayern München möchte, dass der französische Nationalspieler ein Gehalt von etwas über 20 Mio. Euro erhält", stellte Falk auf seinem Portal cfBayerninsider klar.
Derzeit kassiert Olise an der Säbener Straße dem Vernehmen nach rund 13 bis 15 Millionen Euro pro Saison. Diverse Medien hatten im Zuge dessen davon berichtet, dass die Bayern das Gehalt des 24-Jährigen möglicherweise sogar verdoppeln müssten, um ihm einen Verbleib in München schmackhaft zu machen.
Ist ein Transfer von Michael Olise zu Real Madrid vom Tisch?
Der Vertrag des Franzosen beim FCB ist noch bis zum 30. Juni 2029 datiert. Der deutsche Rekordmeister will die Zusammenarbeit unbedingt zeitnah ausdehnen, um einem vorzeitigen Abgang vorzubeugen.
Zumindest in diesem Sommer scheint ein Transfer vom Tisch. Real Madrid, das sich offenbar intensiv um den 24-Jährigen bemühte, machte jüngst den Transfer von Yan Diomande perfekt. Für mindestens 125 Millionen Euro wurde der Ivorer von RB Leipzig verpflichtet.
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.
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