Wird es für den FC Bayern günstiger als gedacht? Um Michael Olise bahnt sich wohl eine Überraschung an

Nach Informationen von Bild-Journalist Christian Falk denkt man beim deutschen Rekordmeister mittlerweile darüber nach, dem französischen Offensivspieler ein Jahresgehalt von "nur" etwas mehr als 20 Millionen Euro anzubieten.

"Die Idee ist, dass er mehr Geld bekommen würde, als er derzeit verdient. Der FC Bayern München möchte, dass der französische Nationalspieler ein Gehalt von etwas über 20 Mio. Euro erhält", stellte Falk auf seinem Portal cfBayerninsider klar.

Derzeit kassiert Olise an der Säbener Straße dem Vernehmen nach rund 13 bis 15 Millionen Euro pro Saison. Diverse Medien hatten im Zuge dessen davon berichtet, dass die Bayern das Gehalt des 24-Jährigen möglicherweise sogar verdoppeln müssten, um ihm einen Verbleib in München schmackhaft zu machen.

Ist ein Transfer von Michael Olise zu Real Madrid vom Tisch?

Der Vertrag des Franzosen beim FCB ist noch bis zum 30. Juni 2029 datiert. Der deutsche Rekordmeister will die Zusammenarbeit unbedingt zeitnah ausdehnen, um einem vorzeitigen Abgang vorzubeugen.

Zumindest in diesem Sommer scheint ein Transfer vom Tisch. Real Madrid, das sich offenbar intensiv um den 24-Jährigen bemühte, machte jüngst den Transfer von Yan Diomande perfekt. Für mindestens 125 Millionen Euro wurde der Ivorer von RB Leipzig verpflichtet.