Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Age-restricted content

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Goal.com
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
FC Bayern München v Aston Villa - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Wird der FC Bayern Hiroki Ito noch los? Europäischer Topklub hat offenbar Interesse an Last-Minute-Transfer

Bundesliga
Transfers
Niederlande Eredivisie
H. Ito
Bayern München
Ajax Amsterdam

Beim FC Bayern droht ihm ein dauerhaftes Dasein auf der Ersatzbank. Verlässt Hiroki Ito den deutschen Rekordmeister deshalb noch?

Hiroki Ito könnte den FC Bayern München kurz vor Schließung des Sommertransferfensters offenbar doch noch verlassen.

Einem Bericht von Absolut Bayern zufolge wurde der Innenverteidiger von seinen Beratern bei Ajax Amsterdam angeboten. Der niederländische Topklub sieht Ito demnach als Kandidat für die noch gesuchte Verstärkung in der Abwehr.

Was Ajax in etwaigen Last-Minute-Bemühungen zugute kommen könnte: In den Niederlanden ist das Sommertransferfenster noch etwas länger geöffnet und schließt nicht wie in Deutschland schon am Dienstag (1. September), sondern erst am Mittwoch (2. September). So bliebe noch etwas mehr Zeit, um einen Ito-Deal einzufädeln.

Würde der FC Bayern Hiroki Ito ziehen lassen?

Grundsätzlich käme ein Abschied Itos aus München indes nicht überraschend. Seit Monaten kursierten immer wieder Berichte, wonach Bayern den Japaner bei einem zufriedenstellenden Angebot ziehen lassen würde. Welche Ablösevorstellungen der FCB hat, ist nicht verbrieft, allerdings dürfte man für Ito weniger einnehmen als die 23,5 Millionen Euro, die man selbst für ihn 2024 an den VfB Stuttgart überwiesen hatte.

Auch wegen viel Verletzungspech konnte sich der 27-Jährige bei den Bayern nie einen Stammplatz erarbeiten und die Aussichten, dass sich an seiner Situation künftig etwas ändert, sind alles andere als gut. So ist Ito hinter Dayot Upamecano, Jonathan Tah und Min-jae Kim lediglich Innenverteidiger Nummer vier, zudem sind Einsätze auf seiner Nebenposition als Linksverteidiger angesichts der guten Besetzung dort derzeit auch nicht sehr wahrscheinlich. In den beiden ersten Pflichtspielen der neuen Saison gegen Borussia Dortmund (Supercup, 2:1) und den VfB Stuttgart (5:1, Bundesliga) saß Ito jeweils 90 Minuten lang auf der Bank.

Welche Stars hat Ajax Amsterdam diesen Sommer schon geholt?

Verlässt der japanische Nationalspieler den deutschen Rekordmeister trotz bis 2028 gültigen Vertrages also kurz vor Transfer-Deadline noch? Ajax würde einen attraktiven Ausweg bieten, die Niederländer haben sich diesen Sommer von Marc-Andre ter Stegen über Julian Brandt, Caio Henrique oder Daley Blind bis hin zu Sofyan Amrabat schon mit einigen namhaften erfahrenen Akteuren verstärkt.

Hiroki itoGetty Images

Nach den Abgängen von unter anderem Josip Sutalo (zu Lazio Rom) und Ko Itakura (zu Borussia Mönchengladbach) könnte man in der Abwehrzentrale durchaus noch einen neuen Spieler gebrauchen und schaut sich dabei möglicherweise nach Ito um. Der ehemalige Stuttgarter kam bei den Bayern in den vergangenen zwei Jahren auf 31 Pflichtspieleinsätze. Dabei gelangen ihm zwei Tore und zwei Assists.

Könnte der FCB Ito - ohne Zeit, noch einen Ersatz zu verpflichten - überhaupt entbehren? Die Kaderbreite in der Defensive gäbe das Go für einen Abgang des Japaners durchaus her, neben den drei arrivierten Kräften Upamecano, Tah und Kim könnte zur Not auch Josip Stanisic in der Innenverteidigung aushelfen und damit quasi Itos Kaderplatz einnehmen.

Werbung

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen