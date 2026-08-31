Hiroki Ito könnte den FC Bayern München kurz vor Schließung des Sommertransferfensters offenbar doch noch verlassen.

Einem Bericht von Absolut Bayern zufolge wurde der Innenverteidiger von seinen Beratern bei Ajax Amsterdam angeboten. Der niederländische Topklub sieht Ito demnach als Kandidat für die noch gesuchte Verstärkung in der Abwehr.

Was Ajax in etwaigen Last-Minute-Bemühungen zugute kommen könnte: In den Niederlanden ist das Sommertransferfenster noch etwas länger geöffnet und schließt nicht wie in Deutschland schon am Dienstag (1. September), sondern erst am Mittwoch (2. September). So bliebe noch etwas mehr Zeit, um einen Ito-Deal einzufädeln.

Würde der FC Bayern Hiroki Ito ziehen lassen?

Grundsätzlich käme ein Abschied Itos aus München indes nicht überraschend. Seit Monaten kursierten immer wieder Berichte, wonach Bayern den Japaner bei einem zufriedenstellenden Angebot ziehen lassen würde. Welche Ablösevorstellungen der FCB hat, ist nicht verbrieft, allerdings dürfte man für Ito weniger einnehmen als die 23,5 Millionen Euro, die man selbst für ihn 2024 an den VfB Stuttgart überwiesen hatte.

Auch wegen viel Verletzungspech konnte sich der 27-Jährige bei den Bayern nie einen Stammplatz erarbeiten und die Aussichten, dass sich an seiner Situation künftig etwas ändert, sind alles andere als gut. So ist Ito hinter Dayot Upamecano, Jonathan Tah und Min-jae Kim lediglich Innenverteidiger Nummer vier, zudem sind Einsätze auf seiner Nebenposition als Linksverteidiger angesichts der guten Besetzung dort derzeit auch nicht sehr wahrscheinlich. In den beiden ersten Pflichtspielen der neuen Saison gegen Borussia Dortmund (Supercup, 2:1) und den VfB Stuttgart (5:1, Bundesliga) saß Ito jeweils 90 Minuten lang auf der Bank.

Welche Stars hat Ajax Amsterdam diesen Sommer schon geholt?

Verlässt der japanische Nationalspieler den deutschen Rekordmeister trotz bis 2028 gültigen Vertrages also kurz vor Transfer-Deadline noch? Ajax würde einen attraktiven Ausweg bieten, die Niederländer haben sich diesen Sommer von Marc-Andre ter Stegen über Julian Brandt, Caio Henrique oder Daley Blind bis hin zu Sofyan Amrabat schon mit einigen namhaften erfahrenen Akteuren verstärkt.

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Nach den Abgängen von unter anderem Josip Sutalo (zu Lazio Rom) und Ko Itakura (zu Borussia Mönchengladbach) könnte man in der Abwehrzentrale durchaus noch einen neuen Spieler gebrauchen und schaut sich dabei möglicherweise nach Ito um. Der ehemalige Stuttgarter kam bei den Bayern in den vergangenen zwei Jahren auf 31 Pflichtspieleinsätze. Dabei gelangen ihm zwei Tore und zwei Assists.

Könnte der FCB Ito - ohne Zeit, noch einen Ersatz zu verpflichten - überhaupt entbehren? Die Kaderbreite in der Defensive gäbe das Go für einen Abgang des Japaners durchaus her, neben den drei arrivierten Kräften Upamecano, Tah und Kim könnte zur Not auch Josip Stanisic in der Innenverteidigung aushelfen und damit quasi Itos Kaderplatz einnehmen.