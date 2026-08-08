Wird der FC Bayern einen Streichkandidaten los? Klubboss bestätigt Interesse an Joao Palhinha

"Wir brauchen einen Spieler fürs Mittelfeld, weil bei uns Amadou Onana für die gesamte Saison ausfällt und Joao Palhinha ist ein sehr guter Spieler, der zu unseren Plänen passen würde", sagte Vidagany am Rande der 1:2-Testspielpleite gegen den FC Bayern in Hongkong am Freitag der Bild und ergänzte: "Wir sind in Gesprächen, aber es gibt aktuell keine Einigung."

Gleichzeitig unterstrich Vidagany "den großen Respekt, den wir für den FC Bayern empfinden. Wir sind befreundete Klubs, unser Verhältnis zu Max Eberl, Christoph Freund und allen anderen Verantwortlichen ist exzellent. Deswegen kann und möchte ich keine weiteren Details kommentieren".

In Richtung Palhinha warb Vidagany mit seinem Arbeitgeber: "Ich glaube, dass Aston Villa ein großartiger Klub für den Spieler wäre. In der Liga haben sechs oder sieben Klubs ein größeres Budget als wir. Dennoch haben wir es in den vergangenen Jahren vier Jahren immer in internationale Wettbewerbe geschafft. Das liegt an unserem Projekt, an unserer Arbeit als Kollektiv und am taktischen Einfluss von Unai Emery, der in meinen Augen einer der besten Trainer der Welt ist."

FC Bayern fordert angeblich 25 Millionen Euro für Joao Palhinha

Dem Vernehmen nach liegen der amtierende Europa-League-Sieger und der FC Bayern bei den Verhandlungen über einen Transfer aktuell noch auseinander. Die Münchner fordern rund 25 Millionen Euro für den portugiesischen Mittelfeldspieler, der 2024 für 50 Millionen Euro vom FC Fulham nach München gewechselt war.

Palhinha erfüllte die in ihn gesteckten Erwartungen nicht. In der vergangenen Saison spielte er per Leihe bei Tottenham Hotspur, ein fester Transfer kam aber nicht zustande. Genau wie die anderen beiden Leihrückkehrer Sacha Boey und Bryan Zaragoza will der FC Bayern den bis 2028 gebundenen Palhinha unbedingt verkaufen. "Für die drei wird die Zukunft beim FC Bayern keine sein", sagte Eberl Ende Juli. "Wenn sich einer entscheidet hierzubleiben, dann wird es relativ hart und kompliziert für ihn, weil er keine große Rolle spielen wird."

Abgesehen von Aston Villa wird auch Benfica sowie Newcastle United ein Interesse an Palhinha nachgesagt. Nach Sandro Tonali (Tottenham) verkaufen die Magpies mit Bruno Guimaraes (FC Arsenal) nun wohl auch noch einen zweiten wichtigen Mittelfeldspieler.