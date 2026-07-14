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WM-Finale live sehen!
Oliver Maywurm

Wird das WM Finale 2026 live bei ARD / ZDF übertragen oder gibt es für das Endspiel der Weltmeisterschaft keine Übertragung im Free TV?

Weltmeisterschaft
Frankreich - Spanien
Frankreich
Spanien
England - Argentinien
England
Argentinien

Am Sonntag geht die WM 2026 mit dem großen Finale zu Ende. Wird das Endspiel live bei ARD oder ZDF gezeigt? Oder gibt es gar keine Übertragung im Free-TV?

Sonntag, 19. Juli, 21 Uhr deutscher Zeit: Jeder Fußball-Fan weiß, das ist der Termin für das Finale der WM 2026. Und natürlich wollen wir alle diese Partie unbedingt live sehen.


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Aber ist das überhaupt live im Free-TV möglich? Insgesamt 44 Spiele des Turniers konnte man schließlich nicht frei empfangbar verfolgen. Die gute Nachricht direkt vorab: Ja, das WM-Finale 2026 wird kostenlos im Fernsehen und Live Stream übertragen. Auf welchem Sender das Endspiel läuft und welche weitere Option es gibt, das erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Wird das WM Finale 2026 live bei ARD / ZDF übertragen oder gibt es für das Endspiel der Weltmeisterschaft keine Übertragung im Free TV?

ZDF oder ARD? Wo muss ich am Sonntagabend einschalten, um das WM-Finale live im Free-TV zu sehen? Die Antwortet lautet: ZDF.

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Der öffentlich-rechtliche Sender überträgt das Endspiel der Weltmeisterschaft frei empfangbar im TV und zudem via sportstudio.de oder die ZDF-Mediathek kostenlos im Live Stream. Die Übertragung im ZDF beginnt am Sonntag (19. Juli) bereits um 19.30 Uhr, also 90 Minuten vor dem Anpfiff. Ihr verpasst also auch die offizielle Schlussfeier der WM in Nordamerika nicht.

Aus dem ZDF-WM-Studio in Berlin führen Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein sowie das Experten-Duo Christian Streich und Friederike Kromp durch die Sendung. Live aus dem Finalstadion in New York/New Jersey melden sich derweil Moderator Jochen Breyer sowie die beiden Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker. Sobald ab 21 Uhr der Ball rollt, wird das WM-Finale im ZDF von Oliver Schmidt kommentiert.

Wird das WM Finale 2026 live bei ARD / ZDF übertragen oder gibt es für das Endspiel der Weltmeisterschaft keine Übertragung im Free TV? Weitere Option

Neben der Free-TV-Übertragung im ZDF wird das Finale der WM 2026 auch bei einem weiteren Sender live übertragen. MagentaTV hat alle 104 Spiele der Weltmeisterschaft im Programm - und daher zeigt der Pay-TV-Sender natürlich auch das Finale aus New York/New Jersey am Sonntag live.


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Um das WM-Endspiel live bei MagentaTV schauen zu können, müsst Ihr zunächst ein Abo abschließen. Im Tarif MagentaTV Flex kostet Euch das elf Euro pro Monat, Ihr könnt monatlich wieder kündigen. Kommentator des Finals der WM 2026 bei MagentaTV ist Wolff Fuss.

Wird das WM Finale 2026 live bei ARD / ZDF übertragen oder gibt es für das Endspiel der Weltmeisterschaft keine Übertragung im Free TV? Die Sender in der Übersicht


Spiel

WM-Finale 2026

Datum

Sonntag, 19. Juli 2026

Anstoß (deutsche Zeit)

21 Uhr

Spielort

New York/New Jersey (USA)

Übertragung live im Free-TV / kostenlos im Livestream

ZDF / sportstudio.de / ZDF-Mediathek

Übertragung live im Pay-TV / Livestream

MagentaTV

Kommentator ZDF

Oliver Schmidt

Kommentator MagentaTV

Wolff Fuss



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