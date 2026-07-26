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Jochen Tittmar

Wird das der Transferhammer des Sommers? FC Arsenal bietet für Weltstar wohl das höchste Gehalt der Klubgeschichte

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Arsenal will Real Madrids Vinicius Junior wohl mit viel Geld von einem Wechsel überzeugen.

Arsenal plant laut Telegraph ein Rekordangebot für Real Madrids Vinicius Junior. Der Premier-League-Meister wolle dem Brasilianer das höchste Gehalt der Klubgeschichte bieten.

Der britischen Zeitung zufolge stellt die finanzielle Machbarkeit eines solch gewaltigen Transfers für die Nordlondoner keinerlei Hindernis dar. Schon am Samstag hatte The Athletic berichtet, dass Arsenal darüber nachdenke, ein Angebot für Vinicius abzugeben.

Die Ausgangslage birgt reichlich Zündstoff: Der Vertrag des 26-jährigen Brasilianers bei den Königlichen läuft nur noch zwölf Monate. Zwar sperrt sich Madrids neuer Cheftrainer Jose Mourinho entschieden gegen den Abgang seiner Leistungsträger, doch die Gunners zeigen sich offenbar bereit, sämtliche Register zu ziehen, um den brasilianischen Nationalspieler in die Premier League zu holen.

Nach dem knapp verpassten Triumph in der Königsklasse - Arsenal unterlag im Champions-League-Finale der vergangenen Saison Paris Saint-Germain - sucht Trainer Mikel Arteta nach dem verbleibenden Puzzleteil für den ganz großen Wurf. Nach einer bislang überschaubaren Transferperiode mit den Verpflichtungen von Flügelspieler Christos Tzolis sowie Torhüter Illan Meslier wäre die Ankunft des zweifachen Champions-League-Siegers ein zentrales Signal an die internationale Konkurrenz.

vinicius realGetty Images

Vinicius Junior bekommt bei Real Madrid wohl riesiges Gehalt

Der Vorstoß verdeutlicht zudem den strukturellen Wandel bei den Gunners. Als Arteta 2019 das Traineramt übernahm, bestand eine seiner Hauptaufgaben darin, Großverdiener wie Mesut Özil und Pierre-Emerick Aubameyang abzugeben, die jeweils über 350.000 Pfund (heute knapp 410.000 Euro) pro Woche bezogen.

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Mittlerweile investiert der Klub wieder gezielt in absolute Spitzenklasse: Erst Anfang des Jahres verlängerte Bukayo Saka zu verbesserten Bezügen von umgerechnet rund 427.000 Euro wöchentlich mit jährlicher Steigerung. Um Vinicius von einem Wechsel zu überzeugen, müsste Arsenal dessen aktuelles Salär bei Real von umgerechnet rund 468.000 Euro pro Woche nochmals übertreffen.

Sportdirektor Andrea Berta und Arteta sondierten im Vorfeld mehrere Optionen zur Verstärkung der Außenbahn. Auch über Bradley Barcola von Paris Saint-Germain wurde intensiv diskutiert. Da für den Franzosen jedoch eine Ablösesumme von rund 150 Millionen Euro aufgerufen wird und auch der FC Liverpool Interesse zeigt, unternahm bislang kein Klub konkrete Schritte.

Jose Mourinho Roma Europa League final 2023Getty Images

Was geschah zwischen Mourinho und Vinicius?

Auf Seiten der Madrilenen stößt das Werben angeblich auf Unverständnis. Präsident Florentino Perez gibt Schlüsselspieler in deren besten Jahren gewöhnlich nicht ab. Auch Mourinho plant fest mit dem Angreifer.

Das Verhältnis der beiden galt in der Vergangenheit keineswegs als konfliktfrei: Während Mourinhos Zeit bei Benfica gerieten beide öffentlich aneinander, als der Trainer die Jubelgesten des Stürmers kritisierte. Der Vorfall überschnitt sich mit einer rassistischen Beleidigung gegen Vinicius durch Gianluca Prestianni, den die UEFA daraufhin wegen einer homophoben Äußerung für sechs Spiele sperrte.

Vinicius Real Madrid 2025Getty Images

Real Madrid will mit Vinicius Junior verlängern

Der Vertrag von Vinicius in Madrid läuft im Sommer 2027 aus, sodass er dann ablösefrei wechseln könnte. Dieses Szenario will Real unter allen Umständen vermeiden - am liebsten mit einer Verlängerung mit dem Flügelspieler, dessen Marktwert aktuell bei 140 Millionen Euro liegt. Doch obwohl die Verhandlungen schon vor vielen Monaten begonnen haben, gab es noch keine Einigung.

Die Mannschaft von Arteta startet am kommenden Samstag mit einem Testspiel gegen Girona in die Saisonvorbereitung. Es folgen Partien gegen Real Betis, Borussia Dortmund und Como, ehe am 16. August im Community Shield gegen Manchester City der erste Pflichtspiel-Harthärtetest ansteht.

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Häufig gestellte Fragen

Vinicius angestammte Position ist die des linken Flügelspielers. Hier kann er seine Schnelligkeit und seine Stärken im 1-gegen-1 am besten ausspielen. Jedoch besetzt er bei Real Madrid auch immer häufiger die Mitte, weil auch sein Teamkollege Kylian Mbappe gerne über links kommt. Vini Jr. rotiert auch während dem Spiel gerne die Positionen durch, auch auf die rechte Seite

Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior, wie Vini Jr. mit vollem Namen heißt, wurde am 12. Juli 2000 in Sao Goncalo, einer Großstadt des brasilianischen Bundesstaates Rio de Janeiro geboren. Die Stadt hat knapp eine Millionen Einwohner.

Bei Real Madrid bekleidet Vini Jr. seit der Saison 2023/24 die legendäre Nummer Sieben. Die prominenten Vorgänger von ihm: Cristiano Ronaldo, Raul und Emilio Butragueño. Bei Brasilien ist er meist mit der Nummer 10 im Einsatz, Vinicius trug aber auch schon öfters beim Nationalteam die Sieben.

Laut Angaben seines Vereins misst Vinicius genau 1,76 Meter. Damit wird er nicht mehr zu einem gefürchteten Kopfballungeheuer werden, die Stärken des Brasilianers liegen aber sowieso in anderen Bereichen.

Auf der Website von Real Madrid ist sein Gewicht mit 73kg beziffert. Dies hilft ihm natürlich bei seinen schnellen Dribblings und Wendungen.

Bekannt ist, dass Vinicius meistens mit seinen Nike Zoom Mercurial spielt. Die genau Größe seiner Stiefel ist jedoch nicht bekannt.

Sein starker Fuß ist klar der rechte. Letzte Saison erzielte er 14 seiner 20 Treffer für Real Madrid mit diesem Fuß. Aber auch der linke ist nicht zu unterschätzen, damit war Vini Jr. sechsmal erfolgreich.

Vinicius landete schon im Jahr 2005 beim größten Klub der Region, Flamengo. Zwölf Jahre war er in den verschiedenen Jugendteams des Vereins unterwegs, bis der Flügelspieler mit 17 Jahren sein Debüt bei den Profis gab.

Gesicherte Informationen zu seinem genauen Wohnort sind nicht bekannt. Er dürfte jedoch im Madrider Nobelstadtteil La Moraleja wohnen. Auch in seiner Heimat Brasilien dürften Vini Jr. einige Immobilien gehören.

Real Madrid wird von BMW gesponsert und so fährt Vini Jr. auch meist ein Auto der deutschen Marke. Anfang letzter Saison bekam Vinicius einen BMW i7 M70 xDrive mit 659 PS und einem Wert von über 180.000 Euro. Gesichert ist auch, dass sich in seiner Autosammlung auch noch weitere Fahrzeuge deutscher Hersteller befinden, so soll er unter anderem drei Audis in der Garage geparkt haben.

Vinicius spricht kein Deutsch. Seine Muttersprache ist portugiesisch und auch in spanisch kann er fließend kommunizieren, 2023 erhielt er sogar den spanischen Pass. Weiters wird vermutet, dass sich Vini Jr. auf Englisch zumindest verständigen kann.

Laut offiziellen Angaben hat Vinicius Jr. noch keine Kinder. Auch Gerüchte um einen Sohn oder eine Tochter des Superstars halten sich in Grenzen.

Vini Jr. ist nicht verheiratet und auch über eine Freundin ist nichts offiziell bekannt. Auch auf seinen Social Media-Kanälen gibt es keine Hinweise auf eine Beziehung.

Das Gehalt von Vini Jr. bei Real Madrid beläuft sich auf knapp 21 Millionen Euro im Jahr. Hinzu kommen noch Sponsorendeals und weiter Einnahmen. Forbes schätzt sein Nettovermögen auf 55 Millionen US-Dollar.

Titel und Trophäen hat Vini Jr. in seiner noch immer jungen Karriere schon viele gewonnen. Er wurde sowohl dreimal spanischer Meister, als auch spanischer Superpokalsieger und Klub-Weltmeister. Außerdem gewann der Brasilianer je zweimal die Champions League und den UEFA Super-Cup und zusätzlich konnte Vini auch einmal den spanischen Pokal in die Höhe stemmen. Das macht insgesamt 14 Profi-Titel - mit gerade einmal 25 Jahren.

Die leidigste Saga der vergangenen Jahre. Nach einer grandiosen Saison 2023/24 wurde Vinicius lange als Favorit auf den Ballon d'Or gehandelt. Als sich abzeichnete, dass der Spanier Rodri die Tropjäe einheimsen wird, machte die ganze Entourage von Real Madrid kehrt und boykottierte die Verleihung. Damit fügte Vini Jr. seinem Ruf erheblichen Schaden zu.

Immerhin wurde er im selben Jahr von der FIFA zum Weltfußballer 2024 gekürt. Mit Madrid gewann er in dieser Saison die Champions League, die LaLiga und den spanischen Supercup und erzielte dabei 24 Tore.

Vini Jr. ist der Spitzname des Brasilianers, der mit bürgerlichen Namen Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior heißt.

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