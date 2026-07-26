Arsenal plant laut Telegraph ein Rekordangebot für Real Madrids Vinicius Junior. Der Premier-League-Meister wolle dem Brasilianer das höchste Gehalt der Klubgeschichte bieten.

Der britischen Zeitung zufolge stellt die finanzielle Machbarkeit eines solch gewaltigen Transfers für die Nordlondoner keinerlei Hindernis dar. Schon am Samstag hatte The Athletic berichtet, dass Arsenal darüber nachdenke, ein Angebot für Vinicius abzugeben.

Die Ausgangslage birgt reichlich Zündstoff: Der Vertrag des 26-jährigen Brasilianers bei den Königlichen läuft nur noch zwölf Monate. Zwar sperrt sich Madrids neuer Cheftrainer Jose Mourinho entschieden gegen den Abgang seiner Leistungsträger, doch die Gunners zeigen sich offenbar bereit, sämtliche Register zu ziehen, um den brasilianischen Nationalspieler in die Premier League zu holen.

Nach dem knapp verpassten Triumph in der Königsklasse - Arsenal unterlag im Champions-League-Finale der vergangenen Saison Paris Saint-Germain - sucht Trainer Mikel Arteta nach dem verbleibenden Puzzleteil für den ganz großen Wurf. Nach einer bislang überschaubaren Transferperiode mit den Verpflichtungen von Flügelspieler Christos Tzolis sowie Torhüter Illan Meslier wäre die Ankunft des zweifachen Champions-League-Siegers ein zentrales Signal an die internationale Konkurrenz.

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Vinicius Junior bekommt bei Real Madrid wohl riesiges Gehalt

Der Vorstoß verdeutlicht zudem den strukturellen Wandel bei den Gunners. Als Arteta 2019 das Traineramt übernahm, bestand eine seiner Hauptaufgaben darin, Großverdiener wie Mesut Özil und Pierre-Emerick Aubameyang abzugeben, die jeweils über 350.000 Pfund (heute knapp 410.000 Euro) pro Woche bezogen.

Mittlerweile investiert der Klub wieder gezielt in absolute Spitzenklasse: Erst Anfang des Jahres verlängerte Bukayo Saka zu verbesserten Bezügen von umgerechnet rund 427.000 Euro wöchentlich mit jährlicher Steigerung. Um Vinicius von einem Wechsel zu überzeugen, müsste Arsenal dessen aktuelles Salär bei Real von umgerechnet rund 468.000 Euro pro Woche nochmals übertreffen.

Sportdirektor Andrea Berta und Arteta sondierten im Vorfeld mehrere Optionen zur Verstärkung der Außenbahn. Auch über Bradley Barcola von Paris Saint-Germain wurde intensiv diskutiert. Da für den Franzosen jedoch eine Ablösesumme von rund 150 Millionen Euro aufgerufen wird und auch der FC Liverpool Interesse zeigt, unternahm bislang kein Klub konkrete Schritte.

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Was geschah zwischen Mourinho und Vinicius?

Auf Seiten der Madrilenen stößt das Werben angeblich auf Unverständnis. Präsident Florentino Perez gibt Schlüsselspieler in deren besten Jahren gewöhnlich nicht ab. Auch Mourinho plant fest mit dem Angreifer.

Das Verhältnis der beiden galt in der Vergangenheit keineswegs als konfliktfrei: Während Mourinhos Zeit bei Benfica gerieten beide öffentlich aneinander, als der Trainer die Jubelgesten des Stürmers kritisierte. Der Vorfall überschnitt sich mit einer rassistischen Beleidigung gegen Vinicius durch Gianluca Prestianni, den die UEFA daraufhin wegen einer homophoben Äußerung für sechs Spiele sperrte.

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Real Madrid will mit Vinicius Junior verlängern

Der Vertrag von Vinicius in Madrid läuft im Sommer 2027 aus, sodass er dann ablösefrei wechseln könnte. Dieses Szenario will Real unter allen Umständen vermeiden - am liebsten mit einer Verlängerung mit dem Flügelspieler, dessen Marktwert aktuell bei 140 Millionen Euro liegt. Doch obwohl die Verhandlungen schon vor vielen Monaten begonnen haben, gab es noch keine Einigung.

Die Mannschaft von Arteta startet am kommenden Samstag mit einem Testspiel gegen Girona in die Saisonvorbereitung. Es folgen Partien gegen Real Betis, Borussia Dortmund und Como, ehe am 16. August im Community Shield gegen Manchester City der erste Pflichtspiel-Harthärtetest ansteht.