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Jochen Tittmar

"Wir wussten, wie es hier laufen würde": FC Sevilla tobt nach brisanter Aktion von Real Madrids Arda Güler

La Liga
Real Madrid - FC Sevilla
Real Madrid
FC Sevilla
Arda Güler

Der FC Sevilla war nach der 1:4-Pleite gegen Real Madrid alles andere als einverstanden mit der Leistung des Schiedsrichters.

Der FC Sevilla tobt nach der 1:4-Klatsche bei Real Madrid. Im Zentrum der Kritik: der Schiedsrichter und Arda Güler.

In der 23. Minute der Partie hatte Güler im Laufduell mit Peque Fernandez mit dem Ellenbogen nach hinten ausgeschlagen. Sevillas Nummer zehn ging daraufhin zu Boden, hielt sich das Gesicht und musste kurzzeitig behandelt werden. Der Türke kam ohne Verwarnung davon, stattdessen sahen Dean Huijsen und Felix für nachfolgende Aktionen jeweils Gelb. Sieben Minuten später erzielte Güler per Traumtor das 1:0 für die Hausherren.

Ebenfalls für Unmut bei den Gästen sorgte ein zweiter Vorfall: Im Vorfeld des zweiten Gegentors durch Kylian Mbappe monierten die Andalusier ein vermeintliches Foulspiel von Ibrahima Konate an Robbie Ure. Eine Wiederholung dieser Szene war in der TV-Übertragung jedoch nicht gezeigt worden.

Auf der Vereinshomepage sparte der FC Sevilla nicht mit Kritik an der Spielleitung von Schiedsrichter Mateo Busquets Ferrer. "4-1: Ellenbogen und das war's", titelte der Klub nach dem Spiel und schrieb mit Blick auf das ungeahndete Einsteigen gegen Ure: "Ein Bild sagt mehr als tausend Worte."

Auch Sevillas Trainer Luis Garcia Plaza sparte auf der Pressekonferenz nicht mit deutlichen Worten und widmete fast die gesamte PK den Entscheidungen des Unparteiischen. Im Falle von Gülers Aktion sprach der Coach von einer "ganz klaren Roten Karte" und sagte: "Es ist ein völlig anderes Spiel, das ab dem Ellenbogenschlag gespielt werden muss. Im Elf-gegen-elf mögen sie besser sein, aber man hat uns die Chance genommen, ein anderes Spiel zu bestreiten."

FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-SEVILLAGetty Images

Luis Garcia Plaza-Trainer ledert gegen Schiedsrichter

Auch das angebliche Vergehen an Stürmer Ure war für den Coach eine eindeutige Fehlentscheidung: "Der Schiedsrichter hatte keinen guten Tag. Sie haben uns nicht spielen lassen. Heute hätten wir ab der 23. Minute in Überzahl spielen müssen. Diejenigen, die sich am meisten beschweren, haben am wenigsten Grund dazu: Real Madrid, Barcelona und Atletico Madrid. Ich bin schon lange in diesem Geschäft und es ist immer dieselbe Geschichte."

Damit bezog sich Plaza recht eindeutig auf den zuletzt einmal mehr eskalierten Zoff zwischen LaLiga-Boss Javier Tebas und den Königlichen, die sich immer wieder von Schiedsrichtern im Liga-Betrieb benachteiligt fühlen und eine komplette Reform sowie den Rücktritt von Tebas forderten.

Die Enttäuschung saß indes auch bei den Spielern tief. Außenverteidiger Juan Iglesias äußerte seinen Frust bei Movistar: "Wir waren im Spiel und haben alles gegeben. Ich habe ein Foul an Peque gesehen, das mir wie eine Körperverletzung vorkam, und es gab auch ein Foul an Ruben Vargas vor einem der Tore von Real Madrid, aber dieser Vorfall wurde nicht einmal im Fernsehen gezeigt."

Iglesias weiter: "Es gab Entscheidungen, auf die wir keinen Einfluss hatten. Oft kann man nicht mit den Schiedsrichtern sprechen, sie lassen es nicht zu. Es heißt einfach nur 'Raus hier, ich gebe dir eine Karte'. Das ist immer die einfachste Lösung. Wir wussten, wie es hier laufen würde."

Kapitän Kike Salas lederte ebenfalls los. "Das Foul von Arda Güler war eindeutig. Man kann den Ellbogenstoß sehen, den Peque abbekommen hat. Das hat das Spiel eindeutig zu ihren Gunsten gekippt und dann stand es 1:0", sagte der Abwehrspieler.

Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Jose Mourinho: "Habe kein einziges Bild gesehen"

Dafür, dass der VAR nicht eingeschaltet wurde, zeigte Salas kein Verständnis: "Ich verstehe nicht, warum dieser Vorfall nicht überprüft wurde. Wir verlangen nichts weiter als Respekt und dass das Geschehene gewürdigt wird. Wir sind enttäuscht, aber man kann auch ein Foul an Ruben Vargas sehen."

Auf der Gegenseite wiegelte Real-Trainer Jose Mourinho ab und konnte die Aufregung um die Szenen nicht nachvollziehen. Der Portugiese erklärte, er verstehe "die Besessenheit mit so vielen Fragen zu dieser Geschichte nicht".

Mourinho führte aus: "Niemand konnte mir zeigen, was angeblich passiert sein soll. Ich habe kein einziges Bild gesehen. Ich habe meine Analysten und das Fernsehen um Bilder gebeten, aber ich konnte nichts sehen von den Dingen, über die gesprochen wird und die Luis gestört haben."

Für Mourinho sei es "der natürliche Lauf der Dinge, dass uns öfter das Gegenteil passieren wird". Der Trainer weiter: "Wenn eines Tages etwas passiert, wovon ich denke, dass es uns begünstigt hat, werde ich kein Problem haben, das zuzugeben."

Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 93 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

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