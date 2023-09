"Wir wünschen ihm nicht alles Gute" - Volos NPS löst Vertrag von Dominik Kruzliak wohl aufgrund eines verschuldeten Elfmeters auf

Der griechische Klub Volos NPS löste kürzlich den Vertrag mit Verteidiger Dominik Kruzliak auf. Der mögliche Grund dafür ist äußerst absurd.

WAS IST PASSIERT? Am Dienstag hat der Verein Volos NPS aus der ersten griechischen Liga bekannt gegeben, den Vertrag mit Innenverteidiger Dominik Kruzliak "einvernehmlich" aufgelöst zu haben.

Der potenzielle Grund dafür ist kurios: Auf Social Media hält sich die Theorie, dass der Kontrakt aufgrund eines verursachten Elfmeters des Slowaken aufgelöst worden sei oder dies zumindest den Ausschlag für die Trennung gegeben haben soll.

WAS IST DER HINTERGRUND? Kruzliak hatte am Sonntagabend bei einem Spiel der Super League gegen AEK Athen in der Nachspielzeit einen Elfmeter verschuldet. Athens Nordin Amrabat verwandelte den resultierenden Strafstoß und Volos verlor die Partie infolgedessen mit 2:3. Der 27-jährige Innenverteidiger wechselte erst in diesem Sommer zu Volos, was gleichzeitig seine erste Station außerhalb seines Heimatlandes war.

WAS WURDE GESAGT? Sein griechischer Ex-Klub zeigte sich nicht amüsiert und trat bei der offiziellen Pressemitteilung auf ihrer Website sogar noch gegen Kruzliak nach: "Wir wünschen ihm nicht alles Gute für die Zukunft, aber wir werden ihn auf jeden Fall in Erinnerung behalten."