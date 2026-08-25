"Wir wollten ihn auf jeden Fall holen": Bastian Schweinsteiger enthüllt spektakulären Transferplan des FC Bayern mit Bundesligastürmer

Edin Dzeko im Trikot von Bayern München? FCB-Legende Bastian Schweinsteiger hat verraten, dass es dahingehend einst Pläne gab.

"Ich habe ja mal versucht, Edin Dzeko nach München zu holen", berichtete Schweinsteiger als ARD-Experte nach dem Erstrundenspiel des FC Schalke im DFB-Pokal beim Halleschen FC (5:2 n.V.) am Montagabend von Avancen in Richtung des heutigen Stürmers von S04 zu dessen Zeit beim VfL Wolfsburg (2007 bis 2011).

Schalkes Trainer Miron Muslic, der gerade zum Interview da war, stimmte amüsiert ein: "Ich weiß, ich kenne die Geschichte." Auf Nachfrage von ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek, ob er von Dzeko selbst davon gehört habe, meinte Muslic nur: "Das möchte ich jetzt nicht verraten."

Schweinsteiger, seinerzeit Spieler bei den Bayern, führte danach aus: "Wir wollten ihn auf jeden Fall holen, aber es hat leider nicht geklappt, dass der Edin gekommen ist." Dzeko hatte in Wolfsburg seinen internationalen Durchbruch gefeiert, schoss die Wölfe gemeinsam mit seinem kongenialen Sturmpartner Grafite 2009 sensationell zum deutschen Meistertitel und sorgte damit selbstredend für miese Stimmung beim FCB.

Edin Dzeko ging statt zu Bayern 2011 zu Manchester City

Statt zu den Bayern wechselte Dzeko Anfang 2011 schließlich für 37 Millionen Euro zu Manchester City und ist nach Stationen bei weiteren namhaften internationalen Klubs wie der AS Rom, Inter Mailand, Fenerbahce und der AC Florenz seit Januar dieses Jahres in Diensten von Schalke. Zunächst nur bis zum Ende der vergangenen Saison verpflichtet, unterschrieb Dzeko Anfang August einen neuen Einjahresvertrag und soll nun nach dem Aufstieg auch eine Etage höher in der Bundesliga wichtige Tore für Königsblau erzielen.

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Dass der Bosnier das Toreschießen auch mit 40 Jahren noch bestens drauf hat, stellte er am Montag in Halle abermals unter Beweis. Nach gut einer Stunde eingewechselt, traf Dzeko zunächst in der 81. Minute per Elfmeter zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung. Da der tapfer kämpfende Regionalligist noch einmal zurück kam und kurz vor Schluss zum 2:2 ausgleichen konnte, musste der Bundesliga-Aufsteiger in die Verlängerung, in der Dzeko eine entscheidende Rolle spielte.

Schweinsteiger lobt Dzeko nach Doppelpack für Schalke: "Unterschiedsspieler"

Zunächst bereitete er den erneuten Führungstreffer zum 3:2 durch Moussa Sylla (98.) vor, Schweinsteiger lobte später: "Wie er das 3:2 auflegt ... das machen nicht viele Mittelstürmer, den so reinzulegen." In der Nachspielzeit der ersten Hälfte der Verlängerung erhöhte Junior Adamu auf 4:2, in der 117. Minute schnürte dann Dzeko noch den Doppelpack und machte mit seinem Tor zum 5:2-Endstand für den Favoriten endgültig den Deckel drauf.

"Er ist ein ganz klarer Unterschiedsspieler", schwärmte Schweinsteiger weiter von Dzeko. "Ein Genuss, einen solchen Spieler zu haben [...] Mit seiner Art und Weise, wie er Fußball spielt, ist er super für die Bundesliga." Bis dato hat der bosnische Nationalspieler in zwölf Pflichtspieleinsätzen für Schalke acht Tore erzielt und vier weitere Treffer aufgelegt, genießt in der Mannschaft höchstes Ansehen. Nach dem holprigen Auftakt im Pokal peilt S04 nun die ersten wichtigen Punkte in der Bundesliga an, am 1. Spieltag sind Dzeko und Co. am Sonntag beim FC Augsburg zu Gast.