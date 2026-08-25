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Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

"Wir wollten ihn auf jeden Fall holen": Bastian Schweinsteiger enthüllt spektakulären Transferplan des FC Bayern mit Bundesligastürmer

Bundesliga
Transfers
Hallescher FC - Schalke 04
Schalke 04
Deutschland DFB-Pokal
E. Dzeko
Bayern München

Auch mit 40 Jahren spielt Edin Dzeko beim FC Schalke noch eine wichtige Rolle. Einst hätte sich ein Wechsel zum FC Bayern anbahnen können.

Edin Dzeko im Trikot von Bayern München? FCB-Legende Bastian Schweinsteiger hat verraten, dass es dahingehend einst Pläne gab.

"Ich habe ja mal versucht, Edin Dzeko nach München zu holen", berichtete Schweinsteiger als ARD-Experte nach dem Erstrundenspiel des FC Schalke im DFB-Pokal beim Halleschen FC (5:2 n.V.) am Montagabend von Avancen in Richtung des heutigen Stürmers von S04 zu dessen Zeit beim VfL Wolfsburg (2007 bis 2011).

Schalkes Trainer Miron Muslic, der gerade zum Interview da war, stimmte amüsiert ein: "Ich weiß, ich kenne die Geschichte." Auf Nachfrage von ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek, ob er von Dzeko selbst davon gehört habe, meinte Muslic nur: "Das möchte ich jetzt nicht verraten."

Schweinsteiger, seinerzeit Spieler bei den Bayern, führte danach aus: "Wir wollten ihn auf jeden Fall holen, aber es hat leider nicht geklappt, dass der Edin gekommen ist." Dzeko hatte in Wolfsburg seinen internationalen Durchbruch gefeiert, schoss die Wölfe gemeinsam mit seinem kongenialen Sturmpartner Grafite 2009 sensationell zum deutschen Meistertitel und sorgte damit selbstredend für miese Stimmung beim FCB.

Edin Dzeko ging statt zu Bayern 2011 zu Manchester City

Statt zu den Bayern wechselte Dzeko Anfang 2011 schließlich für 37 Millionen Euro zu Manchester City und ist nach Stationen bei weiteren namhaften internationalen Klubs wie der AS Rom, Inter Mailand, Fenerbahce und der AC Florenz seit Januar dieses Jahres in Diensten von Schalke. Zunächst nur bis zum Ende der vergangenen Saison verpflichtet, unterschrieb Dzeko Anfang August einen neuen Einjahresvertrag und soll nun nach dem Aufstieg auch eine Etage höher in der Bundesliga wichtige Tore für Königsblau erzielen.

FC Schalke 04 - Team Presentation 2026/27Getty Images

Dass der Bosnier das Toreschießen auch mit 40 Jahren noch bestens drauf hat, stellte er am Montag in Halle abermals unter Beweis. Nach gut einer Stunde eingewechselt, traf Dzeko zunächst in der 81. Minute per Elfmeter zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung. Da der tapfer kämpfende Regionalligist noch einmal zurück kam und kurz vor Schluss zum 2:2 ausgleichen konnte, musste der Bundesliga-Aufsteiger in die Verlängerung, in der Dzeko eine entscheidende Rolle spielte.

Schweinsteiger lobt Dzeko nach Doppelpack für Schalke: "Unterschiedsspieler"

Zunächst bereitete er den erneuten Führungstreffer zum 3:2 durch Moussa Sylla (98.) vor, Schweinsteiger lobte später: "Wie er das 3:2 auflegt ... das machen nicht viele Mittelstürmer, den so reinzulegen." In der Nachspielzeit der ersten Hälfte der Verlängerung erhöhte Junior Adamu auf 4:2, in der 117. Minute schnürte dann Dzeko noch den Doppelpack und machte mit seinem Tor zum 5:2-Endstand für den Favoriten endgültig den Deckel drauf.

"Er ist ein ganz klarer Unterschiedsspieler", schwärmte Schweinsteiger weiter von Dzeko. "Ein Genuss, einen solchen Spieler zu haben [...] Mit seiner Art und Weise, wie er Fußball spielt, ist er super für die Bundesliga." Bis dato hat der bosnische Nationalspieler in zwölf Pflichtspieleinsätzen für Schalke acht Tore erzielt und vier weitere Treffer aufgelegt, genießt in der Mannschaft höchstes Ansehen. Nach dem holprigen Auftakt im Pokal peilt S04 nun die ersten wichtigen Punkte in der Bundesliga an, am 1. Spieltag sind Dzeko und Co. am Sonntag beim FC Augsburg zu Gast.

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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