"Wir werden sehen, was die Zukunft bringt": Dayot Upamecano vermeidet klares Bekenntnis zum FC Bayern

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Wie geht es mit Dayot Upamecano beim FC Bayern weiter? Bleibt er oder verlässt er die Münchner?

Dayot Upamecano hat sich angesichts der anhaltenden Spekulationen um seine Zukunft zu Wort gemeldet. Ein klares Bekenntnis zum FC Bayern München gibt es dabei jedoch nicht.

Bei einer Pressekonferenz der französischen Nationalmannschaft wurde der Innenverteidiger des deutschen Rekordmeisters auf das jüngste Gerücht angesprochen, wonach angeblich Paris Saint-Germain großes Interesse an einem Transfer bekunden soll.

Zu einer konkreten Aussage wollte sich Upamecano jedoch nicht hinreißen lassen: "Ich bin schon eine Weile in Deutschland. Ich mache noch Fortschritte. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt, aber im Moment fühle ich mich sehr gut in meinem Verein", erklärte er.

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Das französische Portal Foot Mercato hatte zuvor berichtet, dass vor allem der französische Hauptstadtklub ein Auge auf den Münchner Leistungsträger geworfen habe. Demnach wolle PSG von der angeblich vorhandenen, jedoch nicht offiziell bestätigten, Ausstiegsklausel in Upamecanos Vertrag Gebrauch machen und den Verteidiger für eine festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 65 Millionen Euro verpflichten. Bereits im kommenden Sommer wäre ein Transfer möglich, heißt es.

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Ob eine solche Klausel überhaupt existiert, ist nicht gewiss. Sportvorstand Max Eberl wollte dies am Rande des Spiels gegen den 1. FSV Mainz 05 am vergangenen Wochenende weder bestätigen noch dementieren. "Ich bin nicht hier, um über die Details des Vertrags zu sprechen. Eines ist klar: Wir haben Upamecanos Vertrag verlängert und sind absolut glücklich darüber, dass uns das gelungen ist. Um ehrlich zu sein, fühlt er sich hier extrem wohl", sagte Eberl.

Getty Images

Wen könnte Dayot Upamecano bei PSG ersetzen?

Der Franzose hatte erst im Februar seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister bis 2030 verlängert, wobei die Verantwortlichen der Bayern dem Vernehmen nach Zugeständnisse gemacht und eine entsprechende Klausel in Upamecanos Vertrag bewilligt hätten.

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Bei PSG sucht man einen langfristigen Nachfolger für Abwehrchef Marquinhos. Der 32-Jährige, der bereits seit 13 Jahren für den Klub aufläuft und zu einer echten Legende der Pariser geworden ist, steht noch bis 2028 in der französischen Hauptstadt unter Vertrag.

Im kommenden Sommer oder allerspätestens nach der Saison 27/28 dürften sich die Pariser damit um einen qualitativ hochwertigen Ersatz bemühen - und bei ihren Überlegungen ganz schnell beim vier Jahre jüngeren Upamecano landen.

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Der Bayern-Verteidiger machte zuletzt in der vergangenen Woche wieder auf sich aufmerksam, als er beim 2:0-Auswärtssieg seines Klubs in der Champions League bei Atletico Madrid Stürmer Julian Alvarez komplett aus dem Spiel nahm. Bei den Münchnern ist er längst der Abwehrchef, an seiner Seite wechseln sich Jonathan Tah und Min-jae Kim ab.

Upamecano kam 2021 für 42,5 Millionen Euro Ablöse von RB Leipzig zu den Bayern. In der laufenden Saison kommt er in zwölf Pflichtspielen in allen Wettbewerben auf drei Tore für den FCB.