"Wir sind zu San Marino geworden!" Kroatische Medien knöpfen sich Nationalteam nach Debakel gegen England vor

Das 0:7 gegen England am Samstagabend in der Nations League sei eine "unnatürliche, inakzeptable Katastrophe", urteilte etwa die Tageszeitung Jutarnji List. Und weiter: "Nicht nur gehören wir nicht zur Elite, wir sind zu San Marino geworden! Die Träume vom Viertelfinale sind geplatzt, das Aufwachen ist schmerzhafter als nach zwanzig Bieren."

Katerstimmung auch bei anderen Medienerzeugnissen des Landes. "Das verzweifelte Kroatien erleidet seine schwerste Niederlage der Geschichte", schrieb Index Sport. 24Sata spricht von einer "gewaltigen Schande!" Und telegram.hr nannte es "einen beispiellosen und zutiefst demütigenden Zusammenbruch."

Ganz anders fielen freilich die Reaktionen beim Sieger aus. "England im siebten Himmel. Männer gegen Jungs. Das war ein Kinderspiel", titelte die Daily Mail. Die Sun meinte: "Thomas Tuchels Mannschaft sorgte mit einer der großartigsten Auswärtsleistungen in der Geschichte der englischen Nationalmannschaft für Furore."

Tuchels Engländer dominierten vor 6000 Kindern und Jugendlichen in Rijeka nach Belieben. Aufgrund rassistischer Entgleisungen der kroatischen Fans im vergangenen Jahr hatte die UEFA eigentlich ein Geisterspiel angeordnet. Eine Regelung besagt aber, dass Kinder bis zu 14 Jahren trotzdem kostenlos ins Stadion dürfen - und so waren die Tribünen sehr gut besucht.

Harry Kane (2), Jude Bellingham (1), Anthony Gordon (1), Bukayo Saka (2) und Morgan Rogers (1) schossen den WM-Dritten zu einem sensationellen und auch in der Höhe völlig verdienten Sieg.

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Was sagte Kroatiens Trainer Slaven Bilic?

Kroatiens Trainer Slaven Bilic nannte es "die größte Niederlage aller Zeiten" und bat ringsum um Verzeihung. "Es tut mir leid. Wir sind enttäuscht. Es tut mir leid für die Fans, es tut mir leid für die Kinder auf den Tribünen. Es tut mir leid für alle kroatischen Fans. Ich war jetzt bei den Spielern, wir haben kurz gesprochen, und es ist das Schlimmste für uns. Wir hätten nie damit gerechnet", sagte der frühere Bundesliga- und Premier-League-Profi.

Mit drei Punkten aus drei Partien sind die Kroaten Dritter in der Gruppe 3 der Nations League, Liga A. Spanien führt die Staffel mit der Maximalausbeute von neun Punkten an, gefolgt von England (6). Tschechien (0) ist Letzter.