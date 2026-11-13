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Die Wahl der gegnerischen Keepers hat die DFB-Aufstellung entscheidend beeinflusst. Das erklärte nun Jürgen Klopp.

Bundestrainer Jürgen Klopp hat verraten, dass er mit seiner Aufstellung für das Nations-League-Auswärtsspiel in Serbien auf die Anfangsformation des Gegners reagiert hat. In Belgrad brachte Klopp überraschend Jonathan Tah und Malick Thiaw in der Innenverteidigung – und nicht Borussia Dortmunds Nico Schlotterbeck, der sonst als Linksfuß in der Viererkette auch schon bei Klopps Vorgänger Julian Nagelsmann gesetzt war. Für seine Entscheidung präsentierte der Bundestrainer eine überraschende Begründung. "Wir rechnen mit dem sehr langen Ball", sagte Klopp bei RTL.

Er ergänzte: "Jetzt bringen die auch Milinkovic-Savic, den Torwart, der den Ball hier auch aus dem Stadion schießen könnte." Serbiens Nationaltrainer Veljko Paunovic hatte sich für den Napoli-Torhüter und gegen Djordje Petrovic von Bournemouth entschieden. Milinkovic-Savic machte mit seiner Schussstärke im Dezember 2025 auf sich aufmerksam, als er im Elfmeterschießen des Coppa-Italia-Achtelfinales gegen Cagliari selbst antrat und seinen Versuch mit 130 km/h im Netz versenkte.

"Der kleine Vorteil, den Tah und Thiaw haben, ist der Kampf um den ersten Ball", rechnete Klopp am Freitag mit vielen langen Schlägen der Serben aus der Abwehr heraus oder von ihrem Torhüter – und darauf hatte er bei seiner Aufstellung reagiert und Schlotterbeck zunächst draußen gelassen. "Es war eine knappe Entscheidung", sagte Klopp.

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Schlotterbeck machte bislang 30 Länderspiele für Deutschland (1 Tor). Bei der WM im vergangenen Sommer zog er sich im zweiten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste eine Innenbandriss im Knöchel zu. Die Nations-League-Spiele gegen Serbien und Griechenland verpasste er zuletzt wegen einer weiteren Sprunggelenksverletzung.