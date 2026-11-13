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Daniel Buse

"Wir rechnen mit dem sehr langen Ball": Jürgen Klopp passt DFB-Aufstellung wegen Serbiens Torhüter an

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Die Wahl der gegnerischen Keepers hat die DFB-Aufstellung entscheidend beeinflusst. Das erklärte nun Jürgen Klopp.

Bundestrainer Jürgen Klopp hat verraten, dass er mit seiner Aufstellung für das Nations-League-Auswärtsspiel in Serbien auf die Anfangsformation des Gegners reagiert hat. In Belgrad brachte Klopp überraschend Jonathan Tah und Malick Thiaw in der Innenverteidigung – und nicht Borussia Dortmunds Nico Schlotterbeck, der sonst als Linksfuß in der Viererkette auch schon bei Klopps Vorgänger Julian Nagelsmann gesetzt war. Für seine Entscheidung präsentierte der Bundestrainer eine überraschende Begründung. "Wir rechnen mit dem sehr langen Ball", sagte Klopp bei RTL.

Er ergänzte: "Jetzt bringen die auch Milinkovic-Savic, den Torwart, der den Ball hier auch aus dem Stadion schießen könnte." Serbiens Nationaltrainer Veljko Paunovic hatte sich für den Napoli-Torhüter und gegen Djordje Petrovic von Bournemouth entschieden. Milinkovic-Savic machte mit seiner Schussstärke im Dezember 2025 auf sich aufmerksam, als er im Elfmeterschießen des Coppa-Italia-Achtelfinales gegen Cagliari selbst antrat und seinen Versuch mit 130 km/h im Netz versenkte.

"Der kleine Vorteil, den Tah und Thiaw haben, ist der Kampf um den ersten Ball", rechnete Klopp am Freitag mit vielen langen Schlägen der Serben aus der Abwehr heraus oder von ihrem Torhüter – und darauf hatte er bei seiner Aufstellung reagiert und Schlotterbeck zunächst draußen gelassen. "Es war eine knappe Entscheidung", sagte Klopp.

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Schlotterbeck machte bislang 30 Länderspiele für Deutschland (1 Tor). Bei der WM im vergangenen Sommer zog er sich im zweiten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste eine Innenbandriss im Knöchel zu. Die Nations-League-Spiele gegen Serbien und Griechenland verpasste er zuletzt wegen einer weiteren Sprunggelenksverletzung.

Geschrieben vonDaniel Buse

Redakteur GOAL DE / SPOX

📝Bio: Für die Lokalzeitung startete ich sofort nach meinem 18. Geburtstag im Sport - weil ich dann endlich mit meinem neuen Führerschein alle Kreisliga-Plätze der näheren Umgebung abfahren konnte. Neben dem "kleinen" Fußball bekam ich auch noch den FC Twente von einem Kollegen an die Hand, bei dem ich seit 2006 regelmäßig im Stadion bin. 

Neben meinem Studium begann ich bei GOAL mit einem Praktikum, bei dem sich der Arbeitsumfang immer weiter erhöhte, bis es zu einem echten Job wurde. Seit 2015 bin ich fest bei GOAL und SPOX und als Redakteur für all das verantwortlich, was das Tagesgeschehen des "großen" Fußballs zu bieten hat. 

Wie ich zum Fußball gekommen bin:

Als Sohn eines fußballbegeisterten Vaters, der in Dortmund groß geworden ist, hat man keine Wahl - sondern ist natürlich BVB-Fan. Die Liebe zu den Schwarz-Gelben ist allerdings nicht mehr ganz so intensiv wie noch als Jugendlicher, vielleicht auch, weil es der Job mit seinem neutral-kritischen Blick auf das Ganze mit sich bringt. 

🎯 Beschäftigt sich in seiner Arbeit vor allem mit:

  • internationalen News

  • dem Geschehen in der Bundesliga

🌟Meine liebsten Fußball-Momente:

Wenn es mit der eigenen Karriere nicht mal ansatzweise geklappt hat, sind die Augenblicke, in denen man trotzdem auf der großen Bühne steht und die Fans außer sich vor Freude sind, etwas ganz Besonderes: 2011 ging es zum jubelnden BVB-Team durch den Spielertunnel bis auf den Rasen, vor die "Gelbe Wand" und zur Meisterschale. Und im selben Jahr stand ich bei der Twente-Meisterfeier im Hintergrund auf der Bühne und damit vor einem riesigen Pyro-Meer. 

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