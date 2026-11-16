"Wir haben uns schon genug blamiert!" Carlo Ancelotti bei Brasilien zum Rücktritt aufgefordert

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Carlo Ancelotti wird von einer brasilianischen Fußballlegende vehement zum Rücktritt aufgefordert.

Nach der Pleite im Testspiel gegen Japan (2:3) am Wochenende schoss der Weltmeister von 1994 auf seinem Instagram-Profil deutlich gegen den italienischen Star-Coach. Dabei wandte sich Romario zunächst direkt an Verbands-Präsident Samir Xaud.

"Du bist jung, Brasilianer und ich glaube, du willst das Beste für unseren Fußball. Es ist an der Zeit, zu beweisen, dass du genug Mut hast, eine Entscheidung zu treffen. Präsident, schick Ancelotti nach Hause", schrieb Romario.

Im Anschluss richteten sich die Worte schließlich direkt an Ancelotti: "Wir haben uns schon genug blamiert und können es nicht riskieren, eine weitere Weltmeisterschaft wegzuwerfen. Ancelotti, es reicht! Pack deine Sachen und verschwinde von hier!"

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Der 67-Jährige solle zurück nach Europa gehen, "zurück zu den Vereinen bei denen du dir deinen Namen gemacht hast. Brasilien kann es sich nicht weiter leisten, dafür zu bezahlen, dir zuzusehen", schimpfte Romario weiter.

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Tatsächlich ist die Ausbeute der Selecao unter dem italienischen Star-Trainer überschaubar. In 21 Spielen unter der Regie von Ancelotti fuhr Brasilien zwölf Siege, vier Unentschieden und fünf Niederlagen ein. Im Schnitt holte die Mannschaft 1,9 Punkte pro Partie.

Besonders enttäuschend verlief aus Sicht der Südamerikaner das zurückliegende WM-Turnier, wo man als einer der Mitfavoriten galt, jedoch bereits im Achtelfinale nach einer 1:2-Niederlage gegen Norwegen die Segel streichen musste.

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Seit der Weltmeisterschaft 2002 wartet der fünfmalige Champion auf einen Titel beim wichtigsten Turnier auf Nationalmannschafts-Ebene. Ancelotti besitzt bei der Selecao noch einen bis Ende Juli 2030 laufenden Vertrag. Erfolgt keine vorzeitige Trennung, steht er also auch noch beim nächsten WM-Turnier an der Seitenlinie der Südamerikaner.