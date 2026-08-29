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Jamal MusialaGetty Images
Finn Fichtner

"Wir haben nicht telefoniert": Jürgen Klopp erklärt Hintergründe zum Kontakt mit Star des FC Bayern München

Bundesliga
Bayern München
J. Musiala
Jürgen Klopp

Nationaltrainer Jürgen Klopp hat sich zu seinem Austausch mit Jamal Musiala geäußert.

Bundestrainer Jürgen Klopp hat am Freitag vor dem deutlichen 5:1-Sieg der Bayern am Sky-Mikrofon über sein angebliches Telefonat mit FCB-Star und Nationalspieler Jamal Musiala gesprochen.

Zunächst stellte der Nagelsmann-Nachfolger klar: "Wir haben nicht telefoniert. Ich habe ihm eine Sprachnachricht geschickt, der kennt mich ja gar nicht und hat meine Nummer nicht. Ich glaube, wenn ich ihn angerufen hätte, wäre er drei Tage nicht hingegangen, weil er meine Nummer nicht kennt."

Zuvor hatte die Sport Bild berichtet, dass Klopp sich telefonisch bei Musiala gemeldet hätte. Der Mittelfeldspieler soll sich von dem Gespräch beeindruckt gezeigt haben. Klopp hingegen erklärte nur nüchtern: "Er hat auf die Nachricht reagiert."

Jamal Musiala FC BayernGetty Images

Welche Erkrankung hat Jamal Musiala?

Etwas ausführlicher erklärte der 59-Jährige, was er seinem Schützling mit auf den Weg gegeben hat: "Ich habe ihm die Sorge, dass es keine Auswirkungen auf die Nationalmannschaft hat, genommen. Mehr kann ich ihm nicht nehmen." Darüber hinaus enthüllte Klopp, dass Bayern-Trainer Vincent Kompany ihm gegenüber bestätigte, dass sich Musiala grundsätzlich in einer "unglaublichen Verfassung" befindet. Nach dessen schwerer Verletzung aus dem Sommer 2025 soll er "wieder der Alte oder sogar besser" sein.

Dann wurde er jedoch in der Saisonvorbereitung ausgebremst und brach bei zwei Testspielen zusammen. Nach dem zweiten Zusammenbruch in der Partie gegen Heidenheim gingen Musiala und die Bayern mit dessen Leiden an einer neurologischen Dysfunktion, die sogenannte Abscencen hervorruft, an die Öffentlichkeit.

KloppGetty Images

Was sagte Jürgen Klopp über Jamal Musiala?

Dass es zu den Zusammenbrüchen kam, lag derweil daran, dass die Medikation zur Behandlung seiner Erkrankung nach der WM heruntergefahren wurde. Ehe nun die wieder erhöhte Dosis greift, kann es bis zu 14 Tage dauern. Ein Einsatz gegen Stuttgart kam noch zu früh.

"Jetzt ist wichtig, dass man ihm die notwendige Zeit gibt und er sich die auch nimmt. Ein junger Spieler hat normalerweise keine Probleme, außer dass sie ungeduldig werden und da darf man in so einer Phase natürlich nicht ungeduldig werden", wollte ihm Klopp aber auch keinen Druck machen.

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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