Bundestrainer Jürgen Klopp hat am Freitag vor dem deutlichen 5:1-Sieg der Bayern am Sky-Mikrofon über sein angebliches Telefonat mit FCB-Star und Nationalspieler Jamal Musiala gesprochen.

Zunächst stellte der Nagelsmann-Nachfolger klar: "Wir haben nicht telefoniert. Ich habe ihm eine Sprachnachricht geschickt, der kennt mich ja gar nicht und hat meine Nummer nicht. Ich glaube, wenn ich ihn angerufen hätte, wäre er drei Tage nicht hingegangen, weil er meine Nummer nicht kennt."

Zuvor hatte die Sport Bild berichtet, dass Klopp sich telefonisch bei Musiala gemeldet hätte. Der Mittelfeldspieler soll sich von dem Gespräch beeindruckt gezeigt haben. Klopp hingegen erklärte nur nüchtern: "Er hat auf die Nachricht reagiert."

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Welche Erkrankung hat Jamal Musiala?

Etwas ausführlicher erklärte der 59-Jährige, was er seinem Schützling mit auf den Weg gegeben hat: "Ich habe ihm die Sorge, dass es keine Auswirkungen auf die Nationalmannschaft hat, genommen. Mehr kann ich ihm nicht nehmen." Darüber hinaus enthüllte Klopp, dass Bayern-Trainer Vincent Kompany ihm gegenüber bestätigte, dass sich Musiala grundsätzlich in einer "unglaublichen Verfassung" befindet. Nach dessen schwerer Verletzung aus dem Sommer 2025 soll er "wieder der Alte oder sogar besser" sein.

Dann wurde er jedoch in der Saisonvorbereitung ausgebremst und brach bei zwei Testspielen zusammen. Nach dem zweiten Zusammenbruch in der Partie gegen Heidenheim gingen Musiala und die Bayern mit dessen Leiden an einer neurologischen Dysfunktion, die sogenannte Abscencen hervorruft, an die Öffentlichkeit.

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Was sagte Jürgen Klopp über Jamal Musiala?

Dass es zu den Zusammenbrüchen kam, lag derweil daran, dass die Medikation zur Behandlung seiner Erkrankung nach der WM heruntergefahren wurde. Ehe nun die wieder erhöhte Dosis greift, kann es bis zu 14 Tage dauern. Ein Einsatz gegen Stuttgart kam noch zu früh.

"Jetzt ist wichtig, dass man ihm die notwendige Zeit gibt und er sich die auch nimmt. Ein junger Spieler hat normalerweise keine Probleme, außer dass sie ungeduldig werden und da darf man in so einer Phase natürlich nicht ungeduldig werden", wollte ihm Klopp aber auch keinen Druck machen.