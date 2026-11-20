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Gegen den 1. FC Köln feierte Jamal Musiala sein Comeback. Im Gegensatz zu Karl-Heinz Rummenigge stellten sich Max Eberl und Vincent Kompany anschließend schützend vor ihn.

Der 23-jährige Offensivstar ist die wohl aktuell meist diskutierte Person beim FC Bayern, wobei die Meinungen der Verantwortlichen unterschiedlicher nicht sein könnten. Während Uli Hoeneß und Jan-Christian Dreesen bereits in den vergangenen Tagen ihre Sorgen äußerten, legte Rummenigge nach dem 1:1 gegen Köln nochmal nach.

Sollte Musiala nicht mehr an seine alte Leistungsfähigkeit anknüpfen können, denn "das, was wir wissen, lässt leider vermuten, dass es schwierig wird, wieder auf das Niveau zu kommen, was er hier in diesem Stadion oft gezeigt hat", seien "diese Summen - mit Verlaub - nicht mehr darstellbar."

Während neben Hoeneß, Dreesen nun auch Rummenigge Musiala damit indirekt einen möglichen freiwilligen Gehaltsverzicht nahe legt, wollten Eberl und Kompany die Situation vor allem sportliche bewerten und glauben an eine erfolgreiche Zukunft Musialas in der Allianz Arena.

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Was haben Max Eberl und Vincent Kompany über Jamal Musiala gesagt?

"Dass man sich Sorgen macht, ist legitim. Gerade wenn das passiert, was passiert ist", erklärte Eberl nach der Partie. "Aber wir sehen ihn im Training und wir sehen, wie er diese Phase seit 16 oder 17 Monaten genommen hat mit allen Schwierigkeiten."

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Dies seien "alles keine Sachen, die so einen Jungen in den Flow bringen lassen. Wir sind überzeugt, wenn wir ihn sehen, wenn wir ihn hören, wenn wir ihn spüren, dass er wieder auf das Level kommen kann", so Eberl weiter, der damit indirekt Rummenigge & Co widersprach, denn "wir im Sport haben eine andere Überzeugung."

In die gleiche Kerbe schlug auch Kompany, denn er "habe eine ganz deutliche Rolle in diesem Verein. Ein Trainer muss der sein, der an die Spieler glaubt. Wenn wir das schaffen, dann gewinnt jeder."

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Und Kompany weiter: "Wenn Jamal seine Form und sein Niveau wiederfindet, dann gewinnt der FC Bayern. Die Fans, auch Fußball-Deutschland, glaube ich. Weil er ist ein besonderer Spieler. Das ist meine Rolle. Wenn ein Trainer etwas anderes sagt oder macht, dann ist das ein Problem, finde ich persönlich."

Man könne "nicht erwarten, dass unsere Starspieler sofort den Unterschied machen. Wenn Lucho Diaz nächste Woche 20 Minuten spielt, können wir nicht erwarten, dass er sofort das Spiel entscheidet. Das ist nicht realistisch. Jamal Musiala ist in seiner Reintegration, Lucho kommt bald wieder in seine Reintegration. Es geht jetzt um andere Spieler. Irgendwann sind die Spieler wieder 100 Prozent spielfit und dann werden wir das auch wieder genießen."