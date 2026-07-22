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Tim Ursinus

"Wir haben diese Weltmeisterschaft weggeworfen!" Erschreckendes Fazit von Lothar Matthäus zu Deutschlands frühem WM-Aus

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Deutschland

Geht es nach Lothar Matthäus, hat Deutschland sich nach der WM 2022 und 2018 nochmal zurückentwickelt.

Auch nach Ende der WM wird noch heiß über das blamable Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft diskutiert. Lothar Matthäus holte in seiner Kolumne für die Sport Bild nun zu einem Rundumschlag gegen das DFB-Team aus und zog einen drastischen Vergleich.

"Die größte Blamage" sei für den Rekordnationalspieler zwar das Fehlen Italiens bei der XXL-Endrunde mit erstmals 48 Teilnehmern gewesen, "aber Deutschland kommt gleich dahinter, weil sie es wieder mal nicht fertiggebracht haben, die Qualität, die in unseren Spielern steckt, auf den Platz zu bringen."

Die Auswahl von Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann habe weder gegen Paraguay noch Elfenbeinküste oder Ecuador überzeugt. Nur beim 7:1 über Curacao sei Deutschland "besser" gewesen. "Die waren aber im ersten Spiel sehr naiv, weil sie mitspielen wollten. Hätten sie ein Bollwerk aufgebaut wie in den folgenden beiden Partien, dann hätten wir auch da schon Probleme gehabt. Wäre vielleicht besser gewesen, wenn uns gleich die Augen geöffnet worden wären", schrieb er.

Wie beispielsweise auch Ex-Nationalspieler Lukas Podolski anmerkte, sei für Matthäus die "Mentalität und Einstellung" ein Kernproblem Deutschlands gewesen. Das deutliche und zugleich erschreckende Fazit des 65-Jährigen: "Es ist für mich noch immer unbegreiflich, dass man mit diesen Spielern so früh nach Hause fährt. Die Wahrheit ist: Deutschland war schlechter als beim Vorrunden-Aus 2018 und auch als 2022. Spielerisch war es die schlechteste der drei letzten Weltmeisterschaften."

Krasses Gegenteil zu Spanien: "Fortschritt? Gleich null!"

Beim Gruppen-Aus in Katar unter Trainer Hansi Flick habe sich das DFB-Team immerhin "viele Torchancen" erspielt. "Letztlich sind wir punktgleich und etwas unglücklich an Spanien gescheitert. Beim 1:1 gegen Spanien war unsere Mannschaft damals auf Augenhöhe, hätte sogar gewinnen können – und wäre dann nicht ausgeschieden." Elf Spieler der damaligen Mannschaft kürten sich am Sonntag, ziemlich genau vier Jahre später, zum Weltmeister. Trainer Luis de la Fuente hatte die die Mannschaft nach deren Achtelfinal-Aus gegen Marokko übernommen und in kürzester Zeit zu seiner Fußball-Macht geformt. Matthäus stellte klar: "In unserem aktuellen WM-Kader standen noch neun Profis, die 2022 schon dabei waren. Fortschritt? Gleich null! Obwohl der junge Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann viele Fehler gemacht hat, lag es nicht allein an ihm."

Matthäus "ärgert" und "irritiert" vor allem die Tatsache, dass der DFB nicht aus Versäumnissen aus der Vergangenheit gelernt habe. "Fakt ist, wir haben diese Weltmeisterschaft weggeworfen. So wie wir sie schon 1994 in den USA weggeworfen haben, als ich selbst noch gespielt habe. Und es waren größtenteils die gleichen Fehler und Probleme", schrieb er. Ein kurzer Rückblick: Damals war Deutschland als amtierender Weltmeister an schweren internen Konflikten, mangelnder Disziplin und Lagerdenken gescheitert.

Lothar MatthäusGetty Images

Jürgen Klopp neuer Bundestrainer: Matthäus fordert "schonungslose" Analyse

Deshalb müsse nun "schonungslos aufgearbeitet werden, was in den vergangenen – mindestens – dreieinhalb Jahren im deutschen Fußball schiefgelaufen ist". Matthäus ist sich aber sicher, dass Nagelsmanns Nachfolger Jürgen Klopp dafür sorgen werde. Nach einer "großzügigen Einigung" zwischen Red Bull und dem DFB fehlt nur noch die Unterschrift, wie der 59-Jährige am Rande des WM-Endspiels erklärt hatte.

Nach dem WM-Aus war allen voran Nagelsmann in die Schusslinie von Presse und der Experten-Landschaft geraten. Neben seiner Kader-Nominierung hatte im Vorfeld insbesondere die mangelnde Kommunikation in der Thematik um Deniz Undav und Manuel Neuer für Stirnrunzeln gesorgt.

DFB-Team: Ergebnisse bei der WM 2026, 2022 und 2018

Weltmeisterschaft

Gegner

Spielergebnis

Phase / Runde

WM 2026

Curacao

7:1 Sieg

Gruppenphase


Elfenbeinküste

2:1 Sieg

Gruppenphase


Ecuador

1:2 Niederlage

Gruppenphase


Paraguay

3:4 i.E. (1:1 n.V.) Niederlage

Sechzehntelfinale

WM 2022

Japan

1:2 Niederlage

Gruppenphase


Spanien

1:1 Unentschieden

Gruppenphase


Costa Rica

4:2 Sieg

Gruppenphase

WM 2018

Mexiko

0:1 Niederlage

Gruppenphase


Schweden

2:1 Sieg

Gruppenphase


Südkorea

0:2 Niederlage

Gruppenphase

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Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

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