Winter-Abgang? Milan interessiert sich angeblich für Bayern-Star

Die AC Milan ist angeblich weiterhin an Min-jae Kim vom FC Bayern München interessiert. Das berichtet die italienische Sportzeitung Corriere dello Sport. Demnach wollen die Rossoneri den Innenverteidiger aus Südkorea bereits im Winter vom deutschen Rekordmeister holen.

In der FCB-Rangordnung der zentralen Abwehrspieler ist Kim hinter Dayot Upamecano und Jonathan Tah schon seit längerem nur die dritte Wahl. Deshalb war bereits im Sommer über einen Abgang des 29-Jährigen spekuliert worden, für den es wohl vor allem in Italien einen Markt gibt.

Dort stieg er bei der SSC Neapel zum Top-Verteidiger auf, bevor es ihn für eine Ablösesumme in Höhe von 50 Millionen Euro 2023 in die Bundesliga zog. Napoli soll genauso im abgelaufenen Transferfenster an Kim dran gewesen sein wie auch Juventus und Milan.

In der laufenden Saison kommt Kim bei Trainer Vincent Kompany auf fünf Pflichtspieleinsätze über insgesamt 399 Minuten, in denen er noch ohne Scorerpunkt blieb.