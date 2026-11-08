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England FA Cup
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Wimborne Town gegen Crawley Town heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Wimborne Town - Crawley
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Crawley
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Alle Infos dazu, wie Sie Wimborne Town gegen Crawley Town heute im FA Cup live sehen können.

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Spielvorschau

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England FA Cup - Spielwoche 1
The Wyatt Homes Stadium

Wimborne Town empfängt Crawley Town im The Wyatt Homes Stadium in Wimborne. Die FA-Cup-Partie zwischen Mannschaften aus unterschiedlichen Spielklassen des englischen Fußballs verspricht spannend zu werden.

Die Mannschaft von Tim Sills geht in hervorragender Verfassung in die Partie. Vier Siege aus den letzten fünf Pflichtspielen haben gezeigt, dass Wimborne als Klub außerhalb der Football League für Überraschungen im Pokal gut ist.

Zuletzt gewann Wimborne mit 2:0 gegen Chippenham Town. Zur erfolgreichen Serie gehören auch ein 3:0 gegen Gosport Borough und ein 1:4-Auswärtssieg bei Taunton Town in der FA Trophy.

Crawley Town geht unter Kevin Blackwell nach wechselhaften Ergebnissen in der League Two in die Begegnung. Der Sieg bei Oldham Athletic im letzten Spiel dürfte die Stimmung gehoben haben, auch wenn zwei Niederlagen in Folge vor jenem Unentschieden die schwankende Form der Mannschaft zeigten.

Der Klassenunterschied sorgt für eine klassische FA-Cup-Konstellation: Der Gastgeber außerhalb der Football League will auf seinem Pokalweg auch einen Klub aus der Football League ausschalten.

Hier erfahren Sie alles, was Sie zur Übertragung von Wimborne Town gegen Crawley Town wissen müssen.

Teamnews und Kader

Wimborne Town vs Crawley Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • T. Sills

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