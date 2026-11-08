So sehen Sie Wimborne Town gegen Crawley Town mit einem VPN

Möchten Sie Ihren gewohnten Streamingdienst sicherer nutzen oder von einem anderen Teil der Welt aus darauf zugreifen, wo geografische Beschränkungen gelten könnten? Dabei kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählen Sie einen Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land aus, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Belgien DAZN

Verbinden Sie sich mit dem Server . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Besuchen Sie den offiziellen Sender. Rufen Sie die Website auf oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportrechteinhabers.

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Spielvorschau

England FA Cup - Spielwoche 1 8. Nov. 2026 - 10:00 The Wyatt Homes Stadium

Wimborne Town empfängt Crawley Town im The Wyatt Homes Stadium in Wimborne. Die FA-Cup-Partie zwischen Mannschaften aus unterschiedlichen Spielklassen des englischen Fußballs verspricht spannend zu werden.

Die Mannschaft von Tim Sills geht in hervorragender Verfassung in die Partie. Vier Siege aus den letzten fünf Pflichtspielen haben gezeigt, dass Wimborne als Klub außerhalb der Football League für Überraschungen im Pokal gut ist.

Zuletzt gewann Wimborne mit 2:0 gegen Chippenham Town. Zur erfolgreichen Serie gehören auch ein 3:0 gegen Gosport Borough und ein 1:4-Auswärtssieg bei Taunton Town in der FA Trophy.

Crawley Town geht unter Kevin Blackwell nach wechselhaften Ergebnissen in der League Two in die Begegnung. Der Sieg bei Oldham Athletic im letzten Spiel dürfte die Stimmung gehoben haben, auch wenn zwei Niederlagen in Folge vor jenem Unentschieden die schwankende Form der Mannschaft zeigten.

Der Klassenunterschied sorgt für eine klassische FA-Cup-Konstellation: Der Gastgeber außerhalb der Football League will auf seinem Pokalweg auch einen Klub aus der Football League ausschalten.

Hier erfahren Sie alles, was Sie zur Übertragung von Wimborne Town gegen Crawley Town wissen müssen.

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