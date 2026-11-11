Wildes Transfergerücht aus Kolumbien! PSG will Bayern-Star Luiz Diaz offenbar als Ersatz für Khvicha Kvaratskhelia

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Muss der FC Bayern um einen Verbleib von Luis Diaz bangen? Ein europäischer Topklub klopft wohl an.

Luiz Diaz vom FC Bayern München steht angeblich bei Paris-Saint Germain ganz oben auf der Wunschliste. Das berichtet das kolumbianische Portal Areacucuta.

Dort heißt es, dass der französische Spitzenklub ein Auge auf den Offensivspieler geworfen habe, da man mit Hochdruck nach einem hochklassigen Ersatz für den derzeit verletzten Khvicha Kvaratskhelia suche. Der Georgier hatte sich vor einigen Wochen im Spiel gegen den FC Barcelona einen Kreuzbandriss zugezogen. Medizinische Untersuchungen ergaben, dass er mindestens sechs Monate ausfallen wird.

Ein neuer Mann soll deshalb bereits im nahenden Winter-Transferfenster verpflichtet werden. Diaz werde dem Bericht zufolge in der Führungsetage der Pariser als der perfekte Kandidat gesehen, um die große Lücke, die die Verletzung Kvaratskhelias aufgerissen hat, wieder zu schließen.

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Aus finanzieller Sicht könnte PSG wohl selbst eine unverschämt hohe Ablösesumme-Forderung der Bayern ohne Probleme aufbringen, dennoch ist ein Winter-Abgang des Kolumbianers aus München mehr als unwahrscheinlich. Unter Trainer Vincent Kompany ist Diaz ein wichtiger Leistungsträger und quasi in jedem wichtigen Spiel gesetzt. Der FCB würde sich bei einem Verkauf also nur selbst eine eigene Baustelle aufmachen.

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Darüber hinaus, so berichtet auch Areacucuta, das sich auf Quellen aus dem Umfeld des Spielers beruft, soll sich Diaz bei den Bayern mehr als wohl fühlen und überhaupt keine Absichten hegen, den deutschen Rekordmeister vorzeitig zu verlassen. Viel mehr konzentriere sich der derzeit verletzte Kolumbianer auf seine Rückkehr auf den Platz, um schon bald wieder in Topform performen zu können.

Diaz' Vertrag in München läuft noch bis Ende Juni 2029. Seit seinem Wechsel an die Säbener Straße im Sommer 2025 gehört er unter Kompany zum Stammpersonal. In wettbewerbsübergreifend 62 Pflichtspielen für den FCB steuerte er 31 Tore und 24 Assists bei.

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Vor allem in der vergangenen Saison, als er mit den Bayern die deutsche Meisterschaft sowie den DFB-Pokal gewann, waren seine Statistiken außergewöhnlich. In 51 Einsätzen erzielte er 26 Treffer selbst, darüber hinaus gab er 23 Vorlagen. In dieser Spielzeit sind es "nur" fünf Tore und ein Assist in elf Spielen.