Der FC Bayern München denkt angeblich darüber nach, sich im kommenden Wintertransferfenster um Dani Olmo vom FC Barcelona zu bemühen.

Sky Sports berichtet, dass sich der deutsche Meister derzeit damit beschäftige, im Januar möglicherweise ein Angebot für den offensiven Mittelfeldspieler abzugeben. Als Beweggrund nennt der britische TV-Sender wachsende Sorgen bei den FCB-Verantwortlichen, dass andere Topklubs bei Jamal Musiala und Michael Olise mehr und mehr mobil machen könnten.

Mit Olmo war Bayern bereits vor gut zwei Jahren immer wieder in Verbindung gebracht worden. 2024 sollen die Münchener starkes Interesse an dem Spanier angemeldet haben, der sich seinerzeit aber dafür entschied, RB Leipzig in Richtung Barcelona zu verlassen. Die Katalanen legten 61 Millionen Euro Ablöse für ihn auf den Tisch.

Olmos Vertrag bei Barca läuft noch bis 2030, dementsprechend müsste Bayern tief in die Tasche greifen, sollte man sich tatsächlich konkret um den Ex-Leipziger bemühen. Sky Sports zufolge wären um die 70 Millionen Euro nötig, um Olmo möglicherweise vom spanischen Meister loseisen zu können.

Ist Dani Olmo Stammspieler beim FC Barcelona?

Olmo ist im hochkarätig besetzten offensiven Mittelfeld von Barcelona derzeit nicht unumstritten gesetzt, diese Saison stand er nur in drei der bisherigen acht Pflichtspiele in der Startelf von Trainer Hansi Flick. Dennoch nimmt er im Gefüge der Blaugrana eine wichtige Rolle ein, auf drei Assists kam er in seinen acht bisherigen Auftritten in 2026/27 bereits. Insgesamt steht er nach rund zwei Jahren bei Barca bei 20 Treffern und 20 Vorlagen in 96 Einsätzen.

Getty Images

Mit der spanischen Nationalmannschaft krönte sich Olmo derweil bei den vergangenen beiden großen Turnieren zunächst zum Europa- und dann zum Weltmeister. Bei der zurückliegenden WM in Nordamerika war der 28-Jährige größtenteils Stammspieler auf der Zehn, in acht Turniereinsätzen gelangen ihm zwei Assists.

Wie ist der FC Bayern im offensiven Mittelfeld besetzt?

Ob Bayern tatsächlich Bedarf hat, derart viel Geld in einen offensiven Mittelfeldspieler zu investieren, bleibt abzuwarten. Mit Musiala, Olise, Luis Diaz, Serge Gnabry, Ismael Saibari und Lennart Karl ist man hier schließlich hochkarätig und auch in der Spitze breit besetzt. Bei Musiala deutet derzeit überhaupt nichts auf einen Abschied hin, der 23-Jährige hat einen sehr lukrativen und noch bis 2030 datierten Vertrag.

Um Olise gab es im vergangenen Sommertransferfenster zwar immer wieder Wechselgerüchte und allen voran bei Real Madrid weckt der französische Nationalspieler dem Vernehmen nach großes Interesse. Allerdings ist Olise noch bis 2029 an den FCB gebunden und die Vereinsbosse um Sportvorstand Max Eberl schlossen einen Verkauf des 24-Jährigen zuletzt kategorisch aus, erklärten Olise für unverkäuflich.