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FC Bayern München Rottach-Egern Training CampGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Wildes Gerücht um Weltmeister! Schaut sich der FC Bayern beim FC Barcelona um?

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D. Olmo
Bayern München
FC Barcelona

Eigentlich ist der FC Bayern im offensiven Mittelfeld bestens besetzt. Wird dennoch ein Topstar von Barca beim FCB diskutiert?

Der FC Bayern München denkt angeblich darüber nach, sich im kommenden Wintertransferfenster um Dani Olmo vom FC Barcelona zu bemühen.

Sky Sports berichtet, dass sich der deutsche Meister derzeit damit beschäftige, im Januar möglicherweise ein Angebot für den offensiven Mittelfeldspieler abzugeben. Als Beweggrund nennt der britische TV-Sender wachsende Sorgen bei den FCB-Verantwortlichen, dass andere Topklubs bei Jamal Musiala und Michael Olise mehr und mehr mobil machen könnten.

Mit Olmo war Bayern bereits vor gut zwei Jahren immer wieder in Verbindung gebracht worden. 2024 sollen die Münchener starkes Interesse an dem Spanier angemeldet haben, der sich seinerzeit aber dafür entschied, RB Leipzig in Richtung Barcelona zu verlassen. Die Katalanen legten 61 Millionen Euro Ablöse für ihn auf den Tisch.

Olmos Vertrag bei Barca läuft noch bis 2030, dementsprechend müsste Bayern tief in die Tasche greifen, sollte man sich tatsächlich konkret um den Ex-Leipziger bemühen. Sky Sports zufolge wären um die 70 Millionen Euro nötig, um Olmo möglicherweise vom spanischen Meister loseisen zu können.

Ist Dani Olmo Stammspieler beim FC Barcelona?

Olmo ist im hochkarätig besetzten offensiven Mittelfeld von Barcelona derzeit nicht unumstritten gesetzt, diese Saison stand er nur in drei der bisherigen acht Pflichtspiele in der Startelf von Trainer Hansi Flick. Dennoch nimmt er im Gefüge der Blaugrana eine wichtige Rolle ein, auf drei Assists kam er in seinen acht bisherigen Auftritten in 2026/27 bereits. Insgesamt steht er nach rund zwei Jahren bei Barca bei 20 Treffern und 20 Vorlagen in 96 Einsätzen.

Dani Olmo Barcelona 2025Getty Images

Mit der spanischen Nationalmannschaft krönte sich Olmo derweil bei den vergangenen beiden großen Turnieren zunächst zum Europa- und dann zum Weltmeister. Bei der zurückliegenden WM in Nordamerika war der 28-Jährige größtenteils Stammspieler auf der Zehn, in acht Turniereinsätzen gelangen ihm zwei Assists.

Wie ist der FC Bayern im offensiven Mittelfeld besetzt?

Ob Bayern tatsächlich Bedarf hat, derart viel Geld in einen offensiven Mittelfeldspieler zu investieren, bleibt abzuwarten. Mit Musiala, Olise, Luis Diaz, Serge Gnabry, Ismael Saibari und Lennart Karl ist man hier schließlich hochkarätig und auch in der Spitze breit besetzt. Bei Musiala deutet derzeit überhaupt nichts auf einen Abschied hin, der 23-Jährige hat einen sehr lukrativen und noch bis 2030 datierten Vertrag.

Um Olise gab es im vergangenen Sommertransferfenster zwar immer wieder Wechselgerüchte und allen voran bei Real Madrid weckt der französische Nationalspieler dem Vernehmen nach großes Interesse. Allerdings ist Olise noch bis 2029 an den FCB gebunden und die Vereinsbosse um Sportvorstand Max Eberl schlossen einen Verkauf des 24-Jährigen zuletzt kategorisch aus, erklärten Olise für unverkäuflich.

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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