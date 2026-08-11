Der Journalist Burhan Can Terzi ist in der Türkei wegen irreführender Berichte festgenommen worden. Das geht aus mehreren türkischen Medienberichten hervor.
Der Beschuldigte wurde im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der Oberstaatsanwaltschaft Bakirköy von den Ordnungshütern in Gewahrsam genommen. Nach aktuellem Stand befindet sich Can Terzi zur weiteren Sachbearbeitung des Falls in der Abteilung für öffentliche Sicherheit der Polizeidirektion Istanbul, ehe eine Überstellung an die zuständigen Justizbehörden erfolgen soll.
Welche strafrechtlichen Konsequenzen dem Journalisten wegen des Vorwurfs der öffentlichen Verbreitung irreführender Informationen im Detail drohen und wie es für ihn weitergeht, ist für den Moment noch unklar.
Auslöser der behördlichen Schritte waren wilde Spekulationen, die der Reporter zuvor in den sozialen Netzwerken verbreitet hatte. Can Terzi behauptete dort, dass Nationalspieler Jamal Musiala vom FC Bayern München vor einem Wechsel zu Galatasaray nach Istanbul stehe. Zahlreiche Medien griffen die angebliche Sensation auf und sorgten für eine Welle der Aufregung.
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Wildes Gerücht: Jamal Musiala zu Galatasaray?
Der türkische Traditionsklub sah sich bereits Ende Juli dazu gezwungen, mit einem öffentlichen Dementi entgegenzuwirken. Der Verein teilte mit: "Aufgrund der in letzter Zeit gezielt in Umlauf gebrachten, der Wahrheit nicht entsprechenden Meldungen über unseren Verein sehen wir uns veranlasst, die Öffentlichkeit zu informieren. Die Behauptungen, der Profifußballer Jamal Musiala werde zu Galatasaray wechseln, sind der Wahrheit nicht entsprechend."
Trotz des klaren Dementis von Vereinsseite rückte der Reporter nicht von seiner Darstellung ab. Terzi verharrte auf der angeblichen Richtigkeit seiner Recherchen und sagte: "Ich setze meinen Kopf aufs Spiel."
Ein Transfer des 23-jährigen Offensivstars in die Süper Lig galt ohnehin als ausgeschlossen. Musiala besitzt beim FC Bayern einen langfristigen Vertrag bis 2030. Weder der deutsche Rekordmeister noch die Spielerseite hegen in diesem Sommer Pläne für eine Trennung.
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.
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