Der Beschuldigte wurde im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der Oberstaatsanwaltschaft Bakirköy von den Ordnungshütern in Gewahrsam genommen. Nach aktuellem Stand befindet sich Can Terzi zur weiteren Sachbearbeitung des Falls in der Abteilung für öffentliche Sicherheit der Polizeidirektion Istanbul, ehe eine Überstellung an die zuständigen Justizbehörden erfolgen soll.

Welche strafrechtlichen Konsequenzen dem Journalisten wegen des Vorwurfs der öffentlichen Verbreitung irreführender Informationen im Detail drohen und wie es für ihn weitergeht, ist für den Moment noch unklar.

Auslöser der behördlichen Schritte waren wilde Spekulationen, die der Reporter zuvor in den sozialen Netzwerken verbreitet hatte. Can Terzi behauptete dort, dass Nationalspieler Jamal Musiala vom FC Bayern München vor einem Wechsel zu Galatasaray nach Istanbul stehe. Zahlreiche Medien griffen die angebliche Sensation auf und sorgten für eine Welle der Aufregung.

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Wildes Gerücht: Jamal Musiala zu Galatasaray?

Der türkische Traditionsklub sah sich bereits Ende Juli dazu gezwungen, mit einem öffentlichen Dementi entgegenzuwirken. Der Verein teilte mit: "Aufgrund der in letzter Zeit gezielt in Umlauf gebrachten, der Wahrheit nicht entsprechenden Meldungen über unseren Verein sehen wir uns veranlasst, die Öffentlichkeit zu informieren. Die Behauptungen, der Profifußballer Jamal Musiala werde zu Galatasaray wechseln, sind der Wahrheit nicht entsprechend."

Trotz des klaren Dementis von Vereinsseite rückte der Reporter nicht von seiner Darstellung ab. Terzi verharrte auf der angeblichen Richtigkeit seiner Recherchen und sagte: "Ich setze meinen Kopf aufs Spiel."

Ein Transfer des 23-jährigen Offensivstars in die Süper Lig galt ohnehin als ausgeschlossen. Musiala besitzt beim FC Bayern einen langfristigen Vertrag bis 2030. Weder der deutsche Rekordmeister noch die Spielerseite hegen in diesem Sommer Pläne für eine Trennung.

Der Mittelfeldakteur blickt stattdessen auf seine Reha: Kurz nach dem enttäuschenden WM-Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay unterzog sich Musiala einer Operation,bei der eine Metallplatte im linken Fuß entfernt wurde.