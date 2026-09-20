Wilde Szenen auf dem Weg in die Kabine! Madrid-Derby eskaliert – und Antonio Rüdiger ist mittendrin

Auf dem Weg in Richtung der Kabinen geriet der deutsche Innenverteidiger zu Beginn der Halbzeitpause mit Atleticos Morten Hjulmand aneinander. Dabei redeten beide sichtlich erbost aufeinander ein, konnten jedoch von mehreren Mitarbeiten beider Teams getrennt werden, bevor die Situation völlig eskalieren konnte.

Der genaue Grund für die Auseinandersetzung war zunächst nicht bekannt. Jedoch war es bereits zuvor, während der ersten 45 Spielminuten, zu Wortgefechten zwischen den beiden Mannschaften sowie Trainerbänken gekommen.

Unter anderem wurden der Torwarttrainer von Atletico Madrid und der Co-Trainers von Real Madrid von Schiedsrichter Ortiz Arias vom Platz gestellt. Die beiden waren ebenfalls während der Halbzeitpause auf dem Weg in die Umkleidekabine aneinandergeraten.

Und auch auf dem Platz ging es heiß her. Spieler von Real Madrid beschwerten sich beim Unparteiischen mehrmals über harte Fouls von Atleticos Alex Baena an Real-Star Arda Güler sowie ein Duell zwischen Kang In Lee und Federico Valverde. Cuti Romero wurde indes nach einem Tritt gegen Jude Bellingham die Gelbe Kare nach Eingriff des VAR gezeigt.

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Real Madrid verliert Derby gegen Atletico Madrid

Nach der Pause ging es ebenso spektakulär weiter. Eine Rote Karte von Dean Huijsen (52.) schwächte Real entscheidend. Der Verteidiger hatte für sein Foul an Giuliano Simeone zunächst Gelb gesehen, nach Ansicht der Videobilder wurde die Entscheidung jedoch revidiert - und Huijsen musste vom Platz.

Den fälligen Elfmeter verwandelte der frühere Leverkusener Alejandro Grimaldo (53.), kurz darauf traf Jonathan David (59.). Der Anschlusstreffer durch Rüdiger (89.) kam zu spät - Real musste sich nach 90 Minuten knapp mit 1:2 (0:0) geschlagen geben.

Für Blancos-Coach Jose Mourinho war es die erste Pleite in einem Madrid-Derby, insgesamt verloren die Königlichen schon zum zweiten Mal in der laufenden Spielzeit. In der Tabelle rutschte Real auf den dritten Platz ab. Nach nur sieben Spielen beträgt der Rückstand auf den überragenden Tabellenführer FC Barcelona bereits sechs Punkte.

Mourinho hatte in seiner ersten Ära als Real-Trainer von 2010 bis 2013 alle sechs Derbys in der Liga gewonnen. Den bislang letzten Erfolg holte er Ende April 2013 - bereits damals saß bei Atletico Diego Simeone auf der Trainerbank.