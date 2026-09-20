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Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Christian Guinin

Wilde Szenen auf dem Weg in die Kabine! Madrid-Derby eskaliert – und Antonio Rüdiger ist mittendrin

La Liga
Antonio Rüdiger
Atletico Madrid - Real Madrid
Atletico Madrid
Real Madrid

Das ohnehin stets aufgeladene Stadtderby zwischen Real und Atlético Madrid hat seinem Ruf einmal mehr alle Ehre gemacht. Als es für die beiden verfeindeten Lager in die Halbzeitpause gehen sollte, kochten die Emotionen im Kabinengang plötzlich komplett über. Im Zentrum des hitzigen Tumults: Der frühere DFB-Star Antonio Rüdiger.

Auf dem Weg in Richtung der Kabinen geriet der deutsche Innenverteidiger zu Beginn der Halbzeitpause mit Atleticos Morten Hjulmand aneinander. Dabei redeten beide sichtlich erbost aufeinander ein, konnten jedoch von mehreren Mitarbeiten beider Teams getrennt werden, bevor die Situation völlig eskalieren konnte.

Der genaue Grund für die Auseinandersetzung war zunächst nicht bekannt. Jedoch war es bereits zuvor, während der ersten 45 Spielminuten, zu Wortgefechten zwischen den beiden Mannschaften sowie Trainerbänken gekommen.

Unter anderem wurden der Torwarttrainer von Atletico Madrid und der Co-Trainers von Real Madrid von Schiedsrichter Ortiz Arias vom Platz gestellt. Die beiden waren ebenfalls während der Halbzeitpause auf dem Weg in die Umkleidekabine aneinandergeraten.

Und auch auf dem Platz ging es heiß her. Spieler von Real Madrid beschwerten sich beim Unparteiischen mehrmals über harte Fouls von Atleticos Alex Baena an Real-Star Arda Güler sowie ein Duell zwischen Kang In Lee und Federico Valverde. Cuti Romero wurde indes nach einem Tritt gegen Jude Bellingham die Gelbe Kare nach Eingriff des VAR gezeigt.

imago-sport-1083576049.jpgIMAGO

Real Madrid verliert Derby gegen Atletico Madrid

Nach der Pause ging es ebenso spektakulär weiter. Eine Rote Karte von Dean Huijsen (52.) schwächte Real entscheidend. Der Verteidiger hatte für sein Foul an Giuliano Simeone zunächst Gelb gesehen, nach Ansicht der Videobilder wurde die Entscheidung jedoch revidiert - und Huijsen musste vom Platz.

Den fälligen Elfmeter verwandelte der frühere Leverkusener Alejandro Grimaldo (53.), kurz darauf traf Jonathan David (59.). Der Anschlusstreffer durch Rüdiger (89.) kam zu spät - Real musste sich nach 90 Minuten knapp mit 1:2 (0:0) geschlagen geben.

Für Blancos-Coach Jose Mourinho war es die erste Pleite in einem Madrid-Derby, insgesamt verloren die Königlichen schon zum zweiten Mal in der laufenden Spielzeit. In der Tabelle rutschte Real auf den dritten Platz ab. Nach nur sieben Spielen beträgt der Rückstand auf den überragenden Tabellenführer FC Barcelona bereits sechs Punkte.

Mourinho hatte in seiner ersten Ära als Real-Trainer von 2010 bis 2013 alle sechs Derbys in der Liga gewonnen. Den bislang letzten Erfolg holte er Ende April 2013 - bereits damals saß bei Atletico Diego Simeone auf der Trainerbank.

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Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 93 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

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