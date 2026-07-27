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Tim Ursinus

Wilde Gerüchte um Transferhammer: Zieht es einen Superstar des FC Bayern München in die Wüste?

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Die wilden Gerüchte um einen möglichen Bayern-Abgang von Luis Diaz mehren sich.

Luis Diaz hat offenbar das Interesse aus Saudi-Arabien auf sich gezogen. Muss der FC Bayern München etwa um seinen Starspieler bangen? Wie die französische Zeitung L'Equipe erfahren haben will, hat Al-Hilal den kolumbianischen Flügelspieler zur absoluten Priorität auf dem Transfermarkt erklärt. Diaz selbst soll indes einem Wechsel nicht abgeneigt sein, heißt es außerdem in dem Bericht.

Unlängst hatte bereits Transferexperte Sacha Tavolieri von einem Interesse des Wüstenklubs an Diaz berichtet, der nach dem jüngsten Transfer des niederländischen WM-Teilnehmers Crysencio Summerville (60 Millionen Euro, West Ham United) weitere hochkarätige Offensivspieler verpflichten wolle. Dem 29-Jährigen soll ein astronomisches Nettogehalt in Höhe von rund 25 Millionen Euro pro Jahr winken.

Das angebliche Werben um Diaz käme indes nicht von ungefähr, denn Richard Hughes soll federführend um Diaz' Dienste buhlen. Der Schotte ist aktuell zwar noch offiziell Sportdirektor des FC Liverpool, soll aber vor einem Wechsel zu Al-Hilal stehen - allerdings eigentlich erst nach Ablauf des aktuellen Sommertransferfensters Anfang September.

Hughes hatte sein Amt an der Anfield Road ein Jahr vor dem Wechsel des Angreifers nach München angetreten und weiß dementsprechend bestens über dessen Qualitäten Bescheid.

Luis Diaz: Macht Al-Hilal 150 Millionen Euro locker?

Laut L'Equipe arbeitet Al-Hilal derzeit daran, ein erstes Angebot für Diaz abzugeben. Die Höhe des Eröffnungsgebots soll mindestens 70 Millionen Euro betragen.

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Eine Summe, bei der die Bayern wohl kaum schwach werden dürften. Tavolieri hatte indes berichtet, dass Al-Hilal dazu bereit sei, von seinem Gesamt-Transferbudget für diesen Sommer in Höhe von 350 Millionen Euro zwischen 120 und 150 Millionen Euro abzuzwacken.

Doch selbst dann darf stark bezweifelt werden, dass die Bemühungen von Al-Hilal von Erfolg gekrönt wären. Diaz hätte abgesehen von dem finanziellen Aspekt schlichtweg keinen Grund, sich im besten Fußballeralter - Stichwort Champions League - in die Wüste abzusetzen. Zumal es auch im Bericht der L'Equipe heißt, dass die Bayern deutlich kommuniziert haben, Diaz drei Jahre vor dessen Vertragsende (2029) nicht abgeben zu wollen.

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Luis Diaz: Abgang vom FC Bayern München wäre sehr überraschend

Die Münchner hatten 2025 70 Millionen Euro für Diaz an Liverpool überwiesen, der ob seiner aufopferungsvollen Spielweise inzwischen zum Liebling von Fans, Trainer Vincent Kompany und der Führungsetage aufgestiegen ist. In seiner Premierensaison lieferte er darüber hinaus 26 Tore und 23 Assists in 51 Pflichtspielen.

Bei einem Abgang würden die Bayern also nicht nur einen Eckpfeiler der abgelaufenen Spielzeit, die letztlich mit dem Double gekrönt wurde, verlieren. Sondern sie müssten sich auch um einen adäquaten Ersatz kümmern, der dieser Kategorie kaum günstiger zu haben sein dürfte.




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Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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