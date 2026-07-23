Wilde Gerüchte um Interesse aus Saudi-Arabien: Kommt es bei Ousmane Dembele zu einem spektakulären Transfer?

Dem Transferexperten Sacha Tavolieri zufolge lotet Al-Hilal eine Möglichkeit aus, noch in diesem Sommer einen absoluten Statement-Transfer zu tätigen und hat dabei den 29-jährigen Franzosen ins Visier genommen.

Demnach habe der Klub aus der Saudi-Pro-League Kontakt zu Dembele aufgenommen, um dessen grundsätzliche Bereitschaft für einen Wechsel abzufragen. Sollte der Offensivspieler grünes Licht geben, würde man in Verhandlungen mit den Verantwortlichen von Paris Saint-Germain treten.

Dembele ist in der französischen Hauptstadt vertraglich nur noch bis Ende Juni 2028 gebunden. Seit einiger Zeit versucht man bei PSG, das Arbeitspapier zu verlängern, bisher kamen beide Seiten jedoch noch zu keiner Einigung. Zumindest im laufenden Transfer-Fenster könnte Paris noch eine entsprechend hohe Ablösesumme für den 29-Jährigen aufrufen.

Al-Hilal steht bereits unmittelbar vor der Verpflichtung eines Offensivspielers - dem Vernehmen nach soll der Niederländer Crysencio Summerville von West Ham United in die Wüste wechseln.

Darüber hinaus will man aber angeblich noch einen echter Topstar holen. Sollte es mit einem Transfer Dembeles erwartungsgemäß nicht klappen, würde sich der Saudi-Klub nach anderen Alternativen umsehen. Es erscheint äußerst unwahrscheinlich, dass der Weltfußballer von 2025 in seinen besten Karriere-Jahren den europäischen Spitzenfußball verlässt.

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Ousmane Dembele mit Frankreich bei der WM im Einsatz

In der zurückliegenden Saison gehörte Dembele bei PSG einmal mehr zu den unverzichtbaren Leistungsträgern. Alleine in der Champions League, die der französische Hauptstadtklub nach 2025 zum zweiten Mal gewinnen konnte, steuerte er acht Tore und zwei Assists in 13 Spielen bei. Auch in der Ligue 1 kann sich seine Bilanz mit 17 Torbeteiligungen (zehn Tore, sieben Assists) in 22 Partien sehen lassen.

Bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko stand er für Frankreich in allen acht Spielen auf dem Platz. Dabei gelangen ihm sechs Tore - unter anderem ein Dreierpack im letzten Gruppenspiel gegen Norwegen - sowie zwei Vorlagen.