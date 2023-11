"Wieder nur eine Medium-Saison": TV-Moderator Florian König prophezeit für FC Bayern nächste durchschnittliche Spielzeit

Für Moderator Florian König droht dem FC Bayern in der laufenden Spielzeit eine weitere Durschnitts-Saison.

WAS IST PASSIERT? Florian König, in der deutschen Fußballwelt vor allem als Moderator der Sport1-Kultsendung "Doppelpass" bekannt, ist momentan alles andere als beeindruckt vom FC Bayern München und prognostiziert "wieder nur eine Medium-Saison" des Rekordmeisters.

WAS WURDE GESAGT? "Ich halte es für unwahrscheinlich, dass sie in der Champions League was gewinnen. Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren", meinte König im BILD-Podcast "Stammplatz" gegenüber André Albers.

Der Moderator sieht im Auftreten des Rekordmeisters noch keine gut geölte Maschine: "Klar ist: Die ganz große, innige Liebe zwischen der Mannschaft und dem Trainer und zwischen dem Trainer und dem Verein ist es noch nicht".

Darüber hinaus bezeichnete er den Gedanken, den 35-jährigen Jerome Boateng als Reaktion auf die damalige De-Ligt-Verletzung zurückzuholen, als "Un-Bayern-like" und fügte hinzu: "Das ist wie am Deadline-Day, als noch mal 17 Namen gleichzeitig gespielt wurden und man später keinen gekriegt hat. Das gibt für mich kein Bild ab, was ich mit dem FC Bayern verbinde."

WAS IST DER HINTERGRUND? Am Mittwoch musste sich der FC Bayern nach einer überraschenden 1:2-Niederlage beim 1. FC Saarbrücken frühzeitig aus dem DFB-Pokal verabschieden. In der Bundesliga ist man vor dem großen "Klassiker" gegen Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr) jedoch noch ungeschlagen, auf Tabellenführer Bayer Leverkusen fehlen zwei Punkte.