"Wieder nur die Bayern und wir": BVB-Boss Carsten Cramer kritisiert Rest der Bundesliga scharf

Der BVB-Boss wirft den Ligarivalen fehlenden Mut bei der internationalen Vermarktung vor.

Er wünsche sich "eine im Ausland viel mutigere Bundesliga", stellte Cramer bei der WAZ klar. "Wir sollten uns bewusst machen, welche Chancen in der Auslandsvermarktung liegen - und nicht immer gleich über ein mögliches Risiko sprechen. Dass nach der WM wieder nur die Bayern und wir auf Reisen gehen, finde ich schade."

Während die Schwarz-Gelben ihre Sommertour durch die japanischen Metropolen Osaka und Tokio bestreiten, zieht der FC Bayern Anfang August mit Stationen in Südkorea und Hongkong nach.

Für die Westfalen, die am Sonntag ohne die WM-Teilnehmer Gregor Kobel, Ramy Bensebaini, Julian Ryerson und Marcel Sabitzer sowie das verletzte Duo Emre Can und Nico Schlotterbeck gen Fernost abhoben, steht vor Ort eine intensive Marketing- und Spielreise an. Neben PR-Terminen stehen zwei Testläufe gegen Cerezo Osaka und den FC Tokyo auf dem Plan.

Umfangreiche Einheiten auf dem Trainingsplatz stehen dabei im Hintergrund. "Es wird sicher sehr viel weniger Training sein als vielleicht erwartet", sagte Trainer Niko Kovac am Rande des Testspiels bei Fortuna Düsseldorf (1:2) am Samstag. "Aber wir gehen in der dritten Trainingswoche ohnehin mit der Belastung runter."