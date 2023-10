Wieder das Knie! Weltmeister droht monatelang auszufallen

Roma-Star Paulo Dybala hat wieder Knieprobleme. Womöglich fehlt er mehrere Monate.

WAS IST PASSIERT? Der Starstürmer des italienischen Erstligisten AS Rom, Paulo Dybala, hat sich bei dem Serie-A-Spiel bei Cagliari Calcio (4:1) eine Knieverletzung zugezogen. Befürchtet wird, dass es zu einem Sehnenriss gekommen sein könnte, in diesem Fall müsste der 29-jährige Argentinier bis zu zwei Monaten pausieren. Das berichtete die Gazzetta dello Sport.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Argentinier konnte nur humpelnd das Spielfeld verlassen. Dybala hatte in den vergangenen Jahren wegen Knieproblemen wiederholt pausieren müssen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Dybala, der 2022 ablösefrei von Juventus zu den Giallorossi gewechselt war, absolvierte in dieser Saison sieben Spiele für die Roma. Dabei gelangen dem Weltmeister zwei Tore und zwei Assists.

DIE BILDER ZUR NEWS:

