Wieder auf Platz zwei! Ann-Katrin Berger muss sich bei Wahl zur Torhüterin des Jahres beim Ballon d'Or denkbar knapp geschlagen geben

Im Rahmen der Gala zur Verleihung des Ballon d'Or landete die deutsche Nummer eins in der Kategorie der Torhüterinnen hinter Cata Coll (Spanien) auf Platz zwei. Klara Bühl gelang bei der Vergabe des Ballon d'Or indes nicht der Sprung in die Top 10: Die Offensivspielerin des deutschen Double-Gewinners Bayern München wurde bei der prestigeträchtigen Ehrung am Montag in London etwas überraschend nur Zwölfte.

Schon im Vorjahr hatte Berger den zweiten Platz belegt, bei der erstmaligen Vergabe der Jaschin-Trophäe bei den Frauen setzte sich die Engländerin Hannah Hampton durch.

Hat eine Deutsche schon mal den Ballon d'Or Feminin gewonnen?

Bühl (25) hatte es als einzige deutsche Spielerin unter die 30 Nominierten geschafft. Im Vorjahr war sie auf Rang 19 gelandet. Bei den Frauen wird der Ballon d'Or erst seit 2018 vergeben. Als bislang letzte Deutsche schaffte es Alexandra Popp 2023 in die Top 10, sie wurde Siebte. Ex-Nationalspielerin Dzsenifer Marozsan hatte bei der ersten Vergabe den dritten Platz belegt und damit für das beste deutsche Ergebnis gesorgt.