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SV Elversberg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Filippo Cataldo

"Wie wir uns das nicht gewünscht haben": Was Vincent Kompany und den FC Bayern an Elversberg zutiefst beeindruckt hat

Bundesliga
FEATURES
V. Kompany
Elversberg - Bayern München
Elversberg
Bayern München

Die SV Elversberg hat zwar gegen den FC Bayern München die erste Niederlage in der Bundesliga hinnehmen müssen, dafür gewann die Mannschaft von Trainer Vincent Wagner einen neuen Fan - Vincent Kompany.

Es war ja noch einmal gutgegangen. Der FC Bayern München knöpfte am 3. Spieltag der Bundesliga Aufsteiger SV Elversberg die ersten Punkte ab und gewann dank einer Leistungssteigerung nach 65 Minuten, als Trainer Vincent Kompany mit Joshua Kimmich, Alphonso Davies, Luis Diaz und Jamal Musiala gleich vier Stars auf einen Streich einwechselte, noch mit 2:1. 

Und weil die SV Elversberg gegen den FC Bayern eine Leistung gezeigt hatte, die erneut nur Respekt verdiente und es sich nach einem Sieg natürlich leichter lobt, sagte Bayerns Trainer Vincent Kompany: "Wir haben heute gegen einen mutigen, intelligenten Gegner gespielt."

Elversberg habe "viel Leidenschaft gezeigt, war eklig, aber das sage ich als Kompliment". Kurz: Der Gegner habe genauso gespielt, "wie wir uns das nicht gewünscht haben". Kompanys Ausführungen hatten nichts Gönnerhaftes, er schien ehrlich beeindruckt und begeistert zu sein von diesem Trainer, dieser Mannschaft, diesem Klub und der ganzen Region. 

Was beeindruckt Vincent Kompany an der SV Elversberg?

Er selbst hatte ja einst auch schon einmal versucht, nach einem Aufstieg mit einem Underdog in die erste Liga die Identität und den Spielstil aus der Aufstiegssaison zu bewahren. Doch mit dem FC Burnley ging es direkt wieder runter aus der Premier League. Immerhin schaffte Kompany aber auch dank des mutigen, aber letztlich nicht erfolgreichen Spielstils seiner Mannschaft den Sprung zum FC Bayern.

Nach drei Spieltagen hat natürlich noch kein Aufsteiger die Klasse gehalten, doch momentan spricht nichts dafür, dass die SV Elversberg nur ein Jahr nach dem Sensationsaufstieg wieder absteigt. Im Gegenteil: Die Mannschaft spielt, als ob sie in den Europacup möchte. Obwohl der Umbruch im Sommer durchaus groß war, wirkt das Elversberger Spiel wie aus einem Guss.

Sicher, gegen Bayern hatten die Saarländer weniger Ballbesitz als sonst. Auch ihr berüchtigtes Pressing war nicht immer so aggressiv und mutig wie gewohnt. Und natürlich hatte Elversbergs Trainer Vincent Wagner recht mit seiner Analyse, dass die Bayern noch einen Gang hätten hochschalten können. Doch trotzdem hatte seine Mannschaft gut dagegengehalten und hätte mit ein bisschen mehr Spielglück durchaus ein Unentschieden erreichen können. 

FBL-GER-BUNDESLIGA-ELVERSBERG-BAYERN MUNICHGetty Images

"Wirklich noch nie erlebt": Was Kompany an Elversberg gefällt

Deswegen war dieses Spiel auch schwer vergleichbar mit dem 0:0 der Münchner in der Woche zuvor beim FC Schalke 04. Die Schalker, Aufsteiger wie Elversberg, hatten sich den Punkt vor allem konsequent ermauert, die Bayern waren zudem an ihrer Chancenverwertung verzweifelt. Es war, bei allem Respekt vor der kompakten Leistung der Schalker rund um den überragenden Torwart Loris Karius, ein Spiel, das in vielleicht einem von 100 Fällen 0:0 ausgeht. 

Das 2:1 der Münchner in Elversberg hätte zwar auch 4:1 ausgehen, aber eben auch 2:2 enden können, und niemand hätte sich hinterher wirklich beschweren können. Vor allem aber war es, trotz zahlreicher Unzulänglichkeiten im Spiel des Rekordmeisters bis zum Vierfachwechsel, von einer gewissen Klasse geprägt. Und am Ende hatte es eben Bayern München gebraucht, um die SV Elversberg zu besiegen in der Bundesliga. "Ich glaube, die werden noch viele Punkte gewinnen, auch gegen große Mannschaften in dieser Saison", sagte Kompany noch. 

Elversbergs Trainer Wagner wäre wahrscheinlich auch schon glücklich, wenn seine Mannschaft einfach genügend Punkte sammeln würde, egal gegen welche Gegner. Vor allem aber hofft er, dass seine Spieler auch nach einer möglichen Niederlagenserie nicht den Mut für und den Glauben an ihren Fußball verlieren. Die Niederlage gegen die Münchner beschrieb er so: "Ich werde nie froh sein über eine Niederlage, aber so froh war ich noch nie, dass wir verloren haben in der Art und Weise."

Die SVE hat in den vergangenen Jahren durch ihren mutigen Spielstil einige Sympathisanten gewonnen, spätestens seit Sonntag ist auch Kompany einer von ihnen. Zumal den Trainer der Bayern noch eine weitere Sache beeindruckte am Ausflug ins Saarland.

"Wir wurden hier sehr warmherzig aufgenommen. Auf dem Platz war es ein Kampf, aber außerhalb war alles so, wie Fußball in einem Traum sein soll", sagte Kompany und erläuterte: "Wir sind zum Hotel gefahren und ich habe gedacht, dass hier ein Festival wäre. Aber es waren einfach Fans, die auf uns gewartet haben." Er habe das so "wirklich noch nie erlebt". Und das will etwas heißen, Bayern-Fans gibt es schließlich überall. 

Für Kompany ist jedenfalls klar, dass Elversberg in der Bundesliga bleiben muss. "Ich wünsche Elversberg das Allerbeste", sagte Kompany - auch, "damit wir nächstes Jahr nochmal herkommen können".

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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