Erst die riesige WM-Enttäuschung mit dem Vorrunden-Aus, jetzt vier Niederlagen in vier Nations-League-Spielen: Der türkische Fußballverband (TFF) hat auf die Talfahrt seiner Nationalmannschaft reagiert und sich von Trainer Vincenzo Montella (52) getrennt. Dies gab die TFF am Freitag in einer knappen Mitteilung bei X bekannt. Bereits am Mittwoch hatten türkische und italienische Medien vom feststehenden Aus berichtet. Ein Nachfolger steht noch nicht fest.

Die Türkei scheiterte bei der WM im Sommer überraschend schon in der Gruppenphase an den Gegnern Australien (0:2), Paraguay (0:1) und USA (3:2). In der Nationenliga setzte es gegen Frankreich (0:1), Italien (1:4/1:3) und Belgien (0:3) teils deutliche Niederlagen.

Montella hatte das Amt 2023 von Stefan Kuntz übernommen und die Türkei bei der EM 2024 ins Viertelfinale (1:2 gegen die Niederlande) sowie zur WM 2026 geführt. Schon von der Entlassung von Kuntz hatten türkische Medien vorab berichtet, während der Verband diese zunächst dementierte - und der Europameister von 1996 seinen Job dann doch los wurde.

Welche Abfindung erhält Montella von der Türkei?

Montellas Vertrag war bis zur EM 2028 datiert. Einem Bericht von Milliyet zufolge soll er mit fünf Monatsgehältern abgefunden werden - insgesamt 915.000 Euro. Unter seiner Leitung holte die Türkei in 40 Spielen 21 Siege und fünf Unentschieden, 14 Begegnungen gingen verloren.

Vier Pleiten in Serie wie zuletzt hatte es seit 1988 nicht mehr gegeben. "Montella, tritt zurück!", hallte es beim jüngsten 1:3 gegen Italien durch das Stadion von Bologna.