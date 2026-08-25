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Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Filip Knopp

Wie viele Tore fehlen Cristiano Ronaldo (CR7) noch zu 1000 Toren in seiner Karriere?

C. Ronaldo

Cristiano Ronaldo jagt einen Meilenstein, den vor ihm noch kein Spieler erreicht hat: 1000 Tore in seiner Profikarriere. Doch wie viele Treffer fehlen CR7 noch bis zur magischen Marke? GOAL verrät den aktuellen Stand.

Cristiano Ronaldo zählt seit fast zwei Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Torschützen der Fußballgeschichte. Der Portugiese hat sowohl auf Klubebene als auch mit der Nationalmannschaft zahlreiche Rekorde aufgestellt.

Nun befindet sich CR7 in der finalen Phase seiner Jagd nach einer ganz besonderen Marke: 1000 Tore in seiner Profikarriere.

Wie viele Tore fehlen Cristiano Ronaldo (CR7) noch zu 1000 Toren in seiner Karriere?

Ronaldo hat aktuell 977 Tore (Stand: 22. August 2026) in seiner Profikarriere erzielt. Damit fehlen dem Weltstar noch 23 Treffer, um die historische Marke zu erreichen.

Wann er die 1000 Tore erreicht, lässt sich derzeit nicht genau vorhersagen. Ronaldo hat jedoch bereits mehrfach bewiesen, dass er auch im hohen Fußballalter mit seinen über 40 Jahren regelmäßig trifft - selbst bei der Weltmeisterschaft 2026.

Die 1000er-Marke wäre ein außergewöhnlicher Meilenstein. CR7 könnte damit als erster Spieler überhaupt die vierstellige Marke bei den offiziell gezählten Toren seiner Profikarriere erreichen.

Er befindet sich in seiner 25. Profisaison und erzielt auch schon in der 25. Saison in Folge mindestens ein Tor. Sollte Ronaldo beispielsweise durchschnittlich ein Tor pro Spiel erzielen, würde er noch 23 Partien benötigen. Bei einer Quote von etwa 0,5 Toren pro Spiel wären es entsprechend rund 46 Spiele.

Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images

Wie viele Tore fehlen Cristiano Ronaldo (CR7) noch zu 1000 Toren in seiner Karriere? - Aufteilung der Treffer

Ronaldo hat seine Treffer für mehrere Vereine und die portugiesische Nationalmannschaft erzielt. Seine Profikarriere begann bei Sporting in Lissabon, ehe er zu Manchester United wechselte. Anschließend spielte er für Real Madrid und Juventus, bevor er 2023 zu Al-Nassr nach Saudi-Arabien wechselte.

Hinzu kommen seine zahlreichen Tore für Portugal. Ronaldo ist längst Rekordtorschütze seiner Nation und hat auch auf internationaler Ebene zahlreiche Bestmarken aufgestellt. Die 977 Tore setzen sich somit aus Treffern für Klub und Land zusammen.

Verein / Nationalmannschaft

Tore

Real Madrid

450

Portugal

146

Manchester United

145

Al-Nassr

130

Juventus

101

Sporting CP

5

Gesamt

977

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