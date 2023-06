Erling Haaland steht mit Manchester City im Finale der Champions League. Wie viele Tore er im Wettbewerb bisher geschossen hat, zeigt Euch GOAL.

Zu den vielen Stars, die am 10. Juni im Champions-League-Finale zwischen Manchester City und Inter Mailand im Istanbuler Atatürk-Stadion auflaufen werden, gehört auch City-Torjäger Erling Haaland.

Der Norweger erfüllte nach seinem Wechsel für 60 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu den Skyblues die Erwartungen in seiner ersten Saison. Der 22-Jährige erzielte Tor um Tor und war mit 36 Treffern maßgeblich am Gewinn der Meisterschaft in der Premier League verantwortlich.

Auch in der Champions League lief es für ihn und sein Team gut, was der Einzug ins Finale verdeutlicht.

Erling Haaland ist ein wahres Torphänomen. Wie viele Tore hat er zum Finaleinzug der Citizens beigetragen? Diese Frage beantwortet Euch GOAL.

Wie viele Tore hat Erling Haaland in dieser Champions-League-Saison gemacht?

Erling Haaland stand im bisherigen Saisonverlauf in der Champions League in der Gruppenphase und den anschließenden K.-o.-Spielen in zehn von zwölf Duellen auf dem Platz. Dabei erzielte er zwölf Tore.

Im Achtelfinal-Rückspiel gegen RB Leipzig zeigte er sich beim 7:0-Sieg besonders in Torlaune: Haaland machte fünf Tore.

Wie viele Tore hat Erling Haaland in dieser Saison gemacht?

Nimmt man alle bisherigen Saisonspiele zusammen, steht Haaland bei unglaublichen 52 Toren in 51 Spielen. Diese setzten sich wie folgt zusammen: 36 in der Premier League, zwölf in der Champions League, drei im FA Cup und eines im Carabao Cup (League Cup).

Im FA-Cup-Finale und im Champions-League-Finale kann Haaland seine Toranzahl noch weiter in die Höhe schrauben.

Getty Images

Die Tore von Erling Haaland in dieser Champions-League-Saison im Überblick