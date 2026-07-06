Wie viel kosten WM-Tickets? Preisübersicht 2026, durchschnittliche Preise auf dem Sekundärmarkt, WM-Finale und mehr

Träumen Sie davon, diesen Sommer die Weltmeisterschaft live zu erleben? Das Eröffnungsspiel startet am 11. Juni. Jetzt ist also der perfekte Moment, sich Plätze in einem oder mehreren der WM-Stadien in ganz Nordamerika zu sichern.

Auch wenn viele Vorverkaufsphasen bereits gelaufen sind, gibt es noch Tickets für alle Spiele der Gruppenphase und der K.o.-Runde.

GOAL liefert Ihnen alle aktuellen Ticketinfos zur WM 2026 für die Gruppenphase und die K.o.-Runde – darunter, wie Sie Tickets kaufen können, wie viel sie kosten und vieles mehr.

Wie viel kosten WM-Tickets?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die offiziellen Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – ganz zu schweigen von den Preisen auf Sekundärmärkten und im Wiederverkauf, die noch höher liegen.

Offizielle Preiskategorien für Tickets zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 und Preise auf dem Sekundärmarkt

Termine Phase / Kategorie Offizielle Preisspanne Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt 11.–27. Juni Gruppenphase (Gastgeberländer) 400 $ – 2.735 $ 1.199 – 5.500+ $ (1.950 $) 11.–27. Juni Gruppenphase (neutrale Top-Teams) 120 $ – 1.200 $ 750 $ – 3.800 $ (1.650 $) 11.–27. Juni Gruppenphase (Standard-Neutral-Spiele) 120 $ – 1.200 $ 202 € – 2.500 € (1.092 €) 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (Veranstaltungsorte mit hoher Nachfrage) 225 $ – 540 $ 550 $ – 3.200 $ (1.250 $) 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte) 225 $ – 540 $ 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4. Juli – 7. Juli Achtelfinale 240 $ – 640 $ 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9. Juli – 11. Juli Viertelfinale 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14. Juli – 15. Juli Halbfinale 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18. Juli Spiel um Platz drei 250 $ – 800 $ 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19. Juli FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Preise für die Weltmeisterschaft 2026 nach Kategorie:

Kategorie Gruppenphase Runde der letzten 32 – Viertelfinale Halbfinale & Finale Kategorie 1 250–400 $ 600 $ – 1.200 $ 1.500 $ – 6.730 $ Kategorie 2 150 $ – 280 $ 400–800 $ 1.000 – 4.210 $ Kategorie 3 100–200 $ 200–500 $ 600–2.790 $ Kategorie 4 60–120 $ 150–350 $ 400–2.030 $

Liste der verbleibenden Spiele und Tickets für die Weltmeisterschaft 2026

Wie kaufe ich WM-Tickets?

Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs und der frühen Zufallsauslosungen) abgeschlossen. Aufgrund der hohen Nachfrage ist das Angebot in den ersten Phasen nun sehr begrenzt.

Hier der aktuelle Stand des Ticketverkaufs:

Last-Minute-Verkaufsphase: Diese Phase läuft derzeit und folgt dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Im Gegensatz zu den Verlosungen finden hier Echtzeit-Transaktionen statt. Dies ist die letzte Möglichkeit, Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Offizieller FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz: Dies ist die einzige autorisierte Plattform, auf der Fans verifizierte Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können. Sie bleibt bis zum Ende des Turniers geöffnet.

Sekundärmärkte: Fans finden Tickets auch auf Plattformen wie StubHub . Diese Plattformen sind oft die beste Option für stark nachgefragte K.o.-Spiele, auch wenn die Preise vom Nennwert abweichen können. Prüfen Sie vor dem Kauf immer die AGB der jeweiligen Sekundärplattform.

Wann findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 läuft vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in 16 Städten in Kanada, Mexiko und den USA.

In 39 Tagen finden in ganz Nordamerika 104 Spiele statt.

Erstmals spielen 48 Teams, und drei Nationen richten das Turnier gemeinsam aus.

Wo findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die Austragungsorte der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sind wie folgt: