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Wie viel kosten WM-Tickets? Preisübersicht 2026, durchschnittliche Preise auf dem Sekundärmarkt, WM-Finale und mehr

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Last-Minute-Tickets für die Weltmeisterschaft sichern – das müssen Sie über die Preise wissen

Träumen Sie davon, diesen Sommer die Weltmeisterschaft live zu erleben? Das Eröffnungsspiel startet am 11. Juni. Jetzt ist also der perfekte Moment, sich Plätze in einem oder mehreren der WM-Stadien in ganz Nordamerika zu sichern.

Auch wenn viele Vorverkaufsphasen bereits gelaufen sind, gibt es noch Tickets für alle Spiele der Gruppenphase und der K.o.-Runde.

GOAL liefert Ihnen alle aktuellen Ticketinfos zur WM 2026 für die Gruppenphase und die K.o.-Runde – darunter, wie Sie Tickets kaufen können, wie viel sie kosten und vieles mehr.

Wie viel kosten WM-Tickets?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die offiziellen Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – ganz zu schweigen von den Preisen auf Sekundärmärkten und im Wiederverkauf, die noch höher liegen.

Offizielle Preiskategorien für Tickets zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 und Preise auf dem Sekundärmarkt

Termine

Phase / Kategorie

Offizielle Preisspanne

Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt

11.–27. Juni

Gruppenphase (Gastgeberländer)

400 $ – 2.735 $

1.199 – 5.500+ $ (1.950 $)

11.–27. Juni

Gruppenphase (neutrale Top-Teams)

120 $ – 1.200 $

750 $ – 3.800 $ (1.650 $)

11.–27. Juni

Gruppenphase (Standard-Neutral-Spiele)

120 $ – 1.200 $

202 € – 2.500 € (1.092 €)

28. Juni – 3. Juli

Runde der letzten 32 (Veranstaltungsorte mit hoher Nachfrage)

225 $ – 540 $

550 $ – 3.200 $ (1.250 $)

28. Juni – 3. Juli

Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte)

225 $ – 540 $

400 $ – 2.800 $ (1.134 $)

4. Juli – 7. Juli

Achtelfinale

240 $ – 640 $

650 $ – 4.200 $ (1.518 $)

9. Juli – 11. Juli

Viertelfinale

450 $ – 1.775 $

850 $ – 5.500 $ (2.348 $)

14. Juli – 15. Juli

Halbfinale

930 $ – 3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18. Juli

Spiel um Platz drei

250 $ – 800 $

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19. Juli

FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Preise für die Weltmeisterschaft 2026 nach Kategorie:

Kategorie

Gruppenphase

Runde der letzten 32 – Viertelfinale

Halbfinale & Finale

Kategorie 1

250–400 $

600 $ – 1.200 $

1.500 $ – 6.730 $

Kategorie 2

150 $ – 280 $

400–800 $

1.000 – 4.210 $

Kategorie 3

100–200 $

200–500 $

600–2.790 $

Kategorie 4

60–120 $

150–350 $

400–2.030 $

Liste der verbleibenden Spiele und Tickets für die Weltmeisterschaft 2026

Phase

Termine

Austragungsorte

Mannschaften

Tickets

Achtelfinale

6. Juli

Arlington, Texas, USA

Portugal gegen Spanien

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6. Juli

Seattle, Washington, USA

USA gegen Belgien

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7. Juli

Atlanta, USA

Argentinien gegen Ägypten

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7. Juli

Vancouver, Kanada

Schweiz gegen Kolumbien

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Viertelfinale

9. Juli

Foxborough, USA

Frankreich gegen Marokko

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10. Juli

Kalifornien, USA

Portugal/Spanien gegen USA/Belgien

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11. Juli

Miami, USA

Norwegen gegen England

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11. Juli

Kansas City, USA

Argentinien / Ägypten gegen Schweiz / Kolumbien / Ghana

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Halbfinale

14.–15. Juli

Dallas, USA

Frankreich / Marokko gegen Portugal / Spanien / USA / Belgien

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Atlanta, USA

Norwegen / England gegen Argentinien / Ägypten / Schweiz / Kolumbien / Ghana


Spiel um Platz 3

18. Juli

Miami, USA

Frankreich / Marokko / Portugal / Spanien / USA / Belgien gegen Norwegen / England / Argentinien / Ägypten / Schweiz / Kolumbien / Ghana

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Finale

19. Juli

New Jersey

Frankreich / Marokko / Portugal / Spanien / USA / Belgien gegen Norwegen / England / Argentinien / Ägypten / Schweiz / Kolumbien / Ghana

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Wie kaufe ich WM-Tickets?

Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs und der frühen Zufallsauslosungen) abgeschlossen. Aufgrund der hohen Nachfrage ist das Angebot in den ersten Phasen nun sehr begrenzt.

Hier der aktuelle Stand des Ticketverkaufs:

  • Last-Minute-Verkaufsphase: Diese Phase läuft derzeit und folgt dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Im Gegensatz zu den Verlosungen finden hier Echtzeit-Transaktionen statt. Dies ist die letzte Möglichkeit, Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
  • Offizieller FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz: Dies ist die einzige autorisierte Plattform, auf der Fans verifizierte Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können. Sie bleibt bis zum Ende des Turniers geöffnet.
  • Sekundärmärkte: Fans finden Tickets auch auf Plattformen wie StubHub. Diese Plattformen sind oft die beste Option für stark nachgefragte K.o.-Spiele, auch wenn die Preise vom Nennwert abweichen können. Prüfen Sie vor dem Kauf immer die AGB der jeweiligen Sekundärplattform.

Wann findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 läuft vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in 16 Städten in Kanada, Mexiko und den USA.

In 39 Tagen finden in ganz Nordamerika 104 Spiele statt.

Erstmals spielen 48 Teams, und drei Nationen richten das Turnier gemeinsam aus.

Wo findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die Austragungsorte der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sind wie folgt:

  • Kanada: Toronto und Vancouver
  • Mexiko: Guadalajara, Mexiko-Stadt und Monterrey
  • Vereinigte Staaten: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Philadelphia, San Francisco und Seattle

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