Wie viel kosten WM-Tickets? Alles, was du wissen musst – von der Gruppenphase bis zum Finale

Wollen Sie die Weltmeisterschaft diesen Sommer live erleben? Das Eröffnungsspiel startet am 11. Juni, also ist jetzt der perfekte Moment, sich Plätze in einem oder mehreren WM-Stadien in ganz Nordamerika zu sichern.

Mehrere Vorverkaufsphasen sind zwar bereits beendet, doch für alle Partien der Gruppenphase und der K.o.-Runde stehen noch Tickets bereit.

GOAL hält Sie über die neuesten Infos zu WM-2026-Tickets für die Gruppenphase und die K.o.-Runde auf dem Laufenden, erklärt, wie Sie die Karten kaufen, was sie kosten und mehr.

Wie viel kosten WM-Tickets?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase gab es ab 60 US-Dollar (für bestimmte Supporter-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichen – auf den Sekundärmärkten und beim Weiterverkauf liegen sie noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine Phase / Kategorie Offizielle Preisspanne Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt 11.–27. Juni Gruppenphase (Gastgeberländer) 400 $ – 2.735 $ 1.199 $ – 5.500 $+ (1.950 $) 11.–27. Juni Gruppenphase (neutrale Top-Teams) 120 $ – 1.200 750 $ – 3.800 $ (1.650 $) 11.–27. Juni Gruppenphase (Standard-Neutral-Spiele) 120 $ – 1.200 202 € – 2.500 € (1.092 €) 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (Veranstaltungsorte mit hoher Nachfrage) 225 $ – 540 550 € – 3.200 € (1.250 €) 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (Standard-Veranstaltungsorte) 225 $ – 540 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4. Juli – 7. Juli Achtelfinale 240 $ – 640 650 € – 4.200 € (1.518 €) 9. Juli – 11. Juli Viertelfinale 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14. Juli – 15. Juli Halbfinale 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18. Juli Spiel um Platz drei 250 $ – 800 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19. Juli FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Preise für die Weltmeisterschaft 2026 nach Kategorie:

Gruppenphase Gruppenphase Runde der letzten 32 – Viertelfinale Halbfinale & Finale Kategorie 1 250 $ – 400 $ 600 $ – 1.200 $ 1.500 $ – 6.730 $ Kategorie 2 150 $ – 280 $ 400–800 1.000 $ – 4.210 $ Kategorie 3 100 $ – 200 $ 200–500 $ 600 $ – 2.790 $ Kategorie 4 60–120 $ 150–350 $ 400 $ – 2.030 $

Wie kaufe ich WM-Tickets?

Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs und der frühen Zufallsauslosungen) abgeschlossen. Aufgrund der hohen Nachfrage ist die Verfügbarkeit in den ersten Phasen nun stark begrenzt.

Hier der aktuelle Stand des Ticketverkaufs:

Last-Minute-Verkaufsphase: Diese Phase läuft derzeit und folgt dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Im Gegensatz zu den Lotterien finden hier Echtzeit-Transaktionen statt. Dies ist die letzte Möglichkeit, Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Offizieller FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz: Dies ist die einzige autorisierte Plattform, auf der Fans verifizierte Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können. Sie bleibt bis zum Ende des Turniers geöffnet.

Sekundärmärkte: Fans finden Tickets auch auf Plattformen wie StubHub . Diese Optionen eignen sich oft für stark nachgefragte K.o.-Spiele, obwohl die Preise vom Nennwert abweichen können. Lesen Sie vor dem Kauf stets die AGB der jeweiligen Sekundärplattform.

Liste der Spiele der Weltmeisterschaft 2026: Eröffnungsspiele, Halbfinalspiele, Tickets für das WM-Finale und mehr

Bühne Termine Veranstaltungsorte Mannschaften Tickets Gruppe A 11.–24. Juni Mexiko-Stadt, Guadalajara, Monterrey, Atlanta Mexiko, Südafrika, Südkorea, Tschechische Republik Tickets Gruppe B 12. – 24. Juni Toronto, Vancouver, San Francisco, Los Angeles Kanada, Bosnien und Herzegowina, Katar, Schweiz Tickets Gruppe C 13.–24. Juni New Jersey, Boston, Philadelphia, Miami Brasilien, Marokko, Haiti, Schottland Tickets Gruppe D 12. – 25. Juni Los Angeles, Vancouver, Seattle, San Francisco Vereinigte Staaten, Paraguay, Australien, Türkei Tickets Gruppe E 14.–25. Juni Houston, Philadelphia, Toronto, Kansas City Deutschland, Curaçao, Elfenbeinküste, Ecuador Tickets Gruppe F 14.–25. Juni Dallas, Monterrey, Houston, Kansas City Niederlande, Japan, Schweden, Tunesien Tickets Gruppe G 15. – 26. Juni Seattle, Los Angeles, Vancouver Belgien, Ägypten, Iran, Neuseeland Tickets

Gruppe H

15.–26. Juni

Atlanta, Miami, Houston, Guadalajara

Spanien, Kap Verde, Saudi-Arabien, Uruguay

Tickets

Gruppe I

16. – 26. Juni

New Jersey, Boston, Philadelphia, Toronto

Frankreich, Senegal, Irak, Norwegen

Tickets

Gruppe J

16.–27. Juni

Kansas City, San Francisco, Dallas

Argentinien, Algerien, Österreich, Jordanien

Tickets

Gruppe K

17.–27. Juni

Houston, Mexiko-Stadt, Guadalajara, Miami

Portugal, Demokratische Republik Kongo, Usbekistan, Kolumbien

Tickets

Gruppe L

17.–27. Juni

Dallas, Toronto, Boston, Philadelphia

England, Kroatien, Ghana, Panama

Tickets

Runde der letzten 32

28. Juni – 3. Juli

Alle Spielorte (außer GDL & MTY)

TBC

Tickets

Achtelfinale

4. Juli – 7. Juli

Vancouver, Seattle, Mexiko-Stadt, Houston, Dallas, Atlanta, Philadelphia, New Jersey

TBC

Tickets

Viertelfinale

9.–11. Juli

Boston, Los Angeles, Miami, Kansas City

TBC

Tickets

Halbfinale

14.–15. Juli

Dallas, Atlanta

Die Ticketdetails werden noch bekanntgegeben

Tickets

3. Platz

18. Juli

Miami

TBC

Tickets

Finale

19. Juli

New Jersey

TBC

Tickets

Wann findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 läuft vom 11. Juni bis 19. Juli 2026. Die Organisatoren richten die Spiele in 16 Städten in Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten aus.

In 39 Tagen finden in ganz Nordamerika 104 Spiele statt.

Erstmals nehmen 48 Teams teil, und drei Nationen richten das Turnier gemeinsam aus.

Wo findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die Austragungsorte der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sind: