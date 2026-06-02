Wie viel kosten WM-Tickets? Alles, was du wissen musst – von der Gruppenphase bis zum Finale

Wollen Sie die Weltmeisterschaft diesen Sommer live erleben? Das Eröffnungsspiel startet am 11. Juni, also ist jetzt der perfekte Moment, sich Plätze in einem oder mehreren WM-Stadien in ganz Nordamerika zu sichern.
Mehrere Vorverkaufsphasen sind zwar bereits beendet, doch für alle Partien der Gruppenphase und der K.o.-Runde stehen noch Tickets bereit.
GOAL hält Sie über die neuesten Infos zu WM-2026-Tickets für die Gruppenphase und die K.o.-Runde auf dem Laufenden, erklärt, wie Sie die Karten kaufen, was sie kosten und mehr.
Wie viel kosten WM-Tickets?
Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.
Tickets für die Gruppenphase gab es ab 60 US-Dollar (für bestimmte Supporter-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichen – auf den Sekundärmärkten und beim Weiterverkauf liegen sie noch höher.
Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:
Termine
Phase / Kategorie
Offizielle Preisspanne
Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt
11.–27. Juni
Gruppenphase (Gastgeberländer)
400 $ – 2.735 $
1.199 $ – 5.500 $+ (1.950 $)
11.–27. Juni
Gruppenphase (neutrale Top-Teams)
120 $ – 1.200
750 $ – 3.800 $ (1.650 $)
11.–27. Juni
Gruppenphase (Standard-Neutral-Spiele)
120 $ – 1.200
202 € – 2.500 € (1.092 €)
28. Juni – 3. Juli
Runde der letzten 32 (Veranstaltungsorte mit hoher Nachfrage)
225 $ – 540
550 € – 3.200 € (1.250 €)
28. Juni – 3. Juli
Runde der letzten 32 (Standard-Veranstaltungsorte)
225 $ – 540
400 $ – 2.800 $ (1.134 $)
4. Juli – 7. Juli
Achtelfinale
240 $ – 640
650 € – 4.200 € (1.518 €)
9. Juli – 11. Juli
Viertelfinale
450 $ – 1.775 $
850 $ – 5.500 $ (2.348 $)
14. Juli – 15. Juli
Halbfinale
930 $ – 3.295 $
1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18. Juli
Spiel um Platz drei
250 $ – 800
500 $ – 3.500 $ (1.480 $)
19. Juli
FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium)
1.490 $ – 7.875
5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)
Preise für die Weltmeisterschaft 2026 nach Kategorie:
Gruppenphase
Gruppenphase
Runde der letzten 32 – Viertelfinale
Halbfinale & Finale
Kategorie 1
250 $ – 400 $
600 $ – 1.200 $
1.500 $ – 6.730 $
Kategorie 2
150 $ – 280 $
400–800
1.000 $ – 4.210 $
Kategorie 3
100 $ – 200 $
200–500 $
600 $ – 2.790 $
Kategorie 4
60–120 $
150–350 $
400 $ – 2.030 $
Wie kaufe ich WM-Tickets?
Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs und der frühen Zufallsauslosungen) abgeschlossen. Aufgrund der hohen Nachfrage ist die Verfügbarkeit in den ersten Phasen nun stark begrenzt.
Hier der aktuelle Stand des Ticketverkaufs:
- Last-Minute-Verkaufsphase: Diese Phase läuft derzeit und folgt dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Im Gegensatz zu den Lotterien finden hier Echtzeit-Transaktionen statt. Dies ist die letzte Möglichkeit, Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
- Offizieller FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz: Dies ist die einzige autorisierte Plattform, auf der Fans verifizierte Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können. Sie bleibt bis zum Ende des Turniers geöffnet.
- Sekundärmärkte: Fans finden Tickets auch auf Plattformen wie StubHub. Diese Optionen eignen sich oft für stark nachgefragte K.o.-Spiele, obwohl die Preise vom Nennwert abweichen können. Lesen Sie vor dem Kauf stets die AGB der jeweiligen Sekundärplattform.
Liste der Spiele der Weltmeisterschaft 2026: Eröffnungsspiele, Halbfinalspiele, Tickets für das WM-Finale und mehr
Bühne
Termine
Veranstaltungsorte
Mannschaften
Tickets
Gruppe A
11.–24. Juni
Mexiko-Stadt, Guadalajara, Monterrey, Atlanta
Mexiko, Südafrika, Südkorea, Tschechische Republik
Gruppe B
12. – 24. Juni
Toronto, Vancouver, San Francisco, Los Angeles
Kanada, Bosnien und Herzegowina, Katar, Schweiz
Gruppe C
13.–24. Juni
New Jersey, Boston, Philadelphia, Miami
Brasilien, Marokko, Haiti, Schottland
Gruppe D
12. – 25. Juni
Los Angeles, Vancouver, Seattle, San Francisco
Vereinigte Staaten, Paraguay, Australien, Türkei
Gruppe E
14.–25. Juni
Houston, Philadelphia, Toronto, Kansas City
Deutschland, Curaçao, Elfenbeinküste, Ecuador
Gruppe F
14.–25. Juni
Dallas, Monterrey, Houston, Kansas City
Niederlande, Japan, Schweden, Tunesien
Gruppe G
15. – 26. Juni
Seattle, Los Angeles, Vancouver
Belgien, Ägypten, Iran, Neuseeland
Gruppe H
15.–26. Juni
Atlanta, Miami, Houston, Guadalajara
Spanien, Kap Verde, Saudi-Arabien, Uruguay
Gruppe I
16. – 26. Juni
New Jersey, Boston, Philadelphia, Toronto
Frankreich, Senegal, Irak, Norwegen
Gruppe J
16.–27. Juni
Kansas City, San Francisco, Dallas
Argentinien, Algerien, Österreich, Jordanien
Gruppe K
17.–27. Juni
Houston, Mexiko-Stadt, Guadalajara, Miami
Portugal, Demokratische Republik Kongo, Usbekistan, Kolumbien
Gruppe L
17.–27. Juni
Dallas, Toronto, Boston, Philadelphia
England, Kroatien, Ghana, Panama
Runde der letzten 32
28. Juni – 3. Juli
Alle Spielorte (außer GDL & MTY)
TBC
Achtelfinale
4. Juli – 7. Juli
Vancouver, Seattle, Mexiko-Stadt, Houston, Dallas, Atlanta, Philadelphia, New Jersey
TBC
Viertelfinale
9.–11. Juli
Boston, Los Angeles, Miami, Kansas City
TBC
Halbfinale
14.–15. Juli
Dallas, Atlanta
Die Ticketdetails werden noch bekanntgegeben
3. Platz
18. Juli
Miami
TBC
Finale
19. Juli
New Jersey
TBC
Wann findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?
Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 läuft vom 11. Juni bis 19. Juli 2026. Die Organisatoren richten die Spiele in 16 Städten in Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten aus.
In 39 Tagen finden in ganz Nordamerika 104 Spiele statt.
Erstmals nehmen 48 Teams teil, und drei Nationen richten das Turnier gemeinsam aus.
Wo findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?
Die Austragungsorte der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sind:
- Kanada: Toronto und Vancouver
- Mexiko: Guadalajara, Mexiko-Stadt, Monterrey
- Vereinigte Staaten: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Philadelphia, San Francisco und Seattle