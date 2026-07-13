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Wie viel kosten WM-Tickets aktuell? Aktuelle Preisübersicht 2026, durchschnittliche Preise auf dem Zweitmarkt, WM-Finale und mehr

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Weltmeisterschaft

Last-Minute-Tickets für die Weltmeisterschaft sichern und wissen, welche Preise auf Sie zukommen

Träumen Sie davon, diesen Sommer die Weltmeisterschaft live zu erleben? Das Eröffnungsspiel startet am 11. Juni. Jetzt ist also der perfekte Moment, sich Plätze in einem oder mehreren der WM-Stadien in ganz Nordamerika zu sichern.

Auch wenn viele Vorverkaufsphasen bereits vorbei sind, gibt es noch Tickets für alle Spiele der Gruppenphase und der K.o.-Runde.

GOAL liefert Ihnen alle aktuellen Ticketinfos zur WM 2026 für die Gruppenphase und die K.o.-Runde – darunter, wie Sie Tickets kaufen können, wie viel sie kosten und vieles mehr.

Wie viel kosten WM-Tickets?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die offiziellen Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – ganz zu schweigen von den Preisen auf Sekundärmärkten und im Weiterverkauf, die noch höher liegen.

Offizielle Preiskategorien für Tickets zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 und Preise auf dem Sekundärmarkt

Termine

Phase / Kategorie

Offizielle Preisspanne

Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt

11.–27. Juni

Gruppenphase (Gastgeberländer)

400 $ – 2.735 $

1.199 – 5.500+ $ (1.950 $)

11.–27. Juni

Gruppenphase (neutrale Top-Teams)

120 $ – 1.200 $

750 $ – 3.800 $ (1.650 $)

11.–27. Juni

Gruppenphase (Standard-Neutral-Spiele)

120 $ – 1.200 $

202 € – 2.500 € (1.092 €)

28. Juni – 3. Juli

Runde der letzten 32 (Veranstaltungsorte mit hoher Nachfrage)

225 $ – 540 $

550 $ – 3.200 $ (1.250 $)

28. Juni – 3. Juli

Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte)

225 $ – 540 $

400 $ – 2.800 $ (1.134 $)

4. Juli – 7. Juli

Achtelfinale

240 $ – 640 $

650 $ – 4.200 $ (1.518 $)

9.–11. Juli

Viertelfinale

450 $ – 1.775 $

850 $ – 5.500 $ (2.348 $)

14. Juli – 15. Juli

Halbfinale

930 $ – 3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18. Juli

Spiel um Platz drei

250 $ – 800 $

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19. Juli

FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Preise für die Weltmeisterschaft 2026 nach Kategorie:

Kategorie

Gruppenphase

Runde der letzten 32 – Viertelfinale

Halbfinale & Finale

Kategorie 1

250–400 $

600 $ – 1.200 $

1.500 $ – 6.730 $

Kategorie 2

150 $ – 280 $

400–800 $

1.000 – 4.210 $

Kategorie 3

100–200 $

200–500 $

600–2.790 $

Kategorie 4

60–120 $

150–350 $

400–2.030 $

Liste der verbleibenden Spiele und Tickets für die Weltmeisterschaft 2026

Termine

Austragungsorte

Mannschaften

Tickets

14. Juli

Dallas, USA

Halbfinale: Frankreich gegen Spanien

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15. Juli

Atlanta, USA

Halbfinale: England gegen Argentinien

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18. Juli

Miami, USA

Spiel um Platz 3: Frankreich / Spanien gegen England / Argentinien

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19. Juli

New Jersey

WM-Finale 2026: Frankreich / Spanien gegen England / Argentinien

Tickets kaufen

Wie kaufe ich WM-Tickets?

Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs und der frühen Zufallsauslosungen) abgeschlossen. Aufgrund der hohen Nachfrage ist die Verfügbarkeit von Tickets aus dem Primärmarkt in den ersten Phasen mittlerweile stark begrenzt.

Hier der aktuelle Stand des Ticketverkaufs:

  • Last-Minute-Verkaufsphase: Diese Phase läuft derzeit und folgt dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Im Gegensatz zu den Verlosungen finden hier Echtzeit-Transaktionen statt. Dies ist die letzte Möglichkeit, Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
  • Offizieller FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz: Dies ist die einzige autorisierte Plattform, auf der Fans verifizierte Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können. Sie bleibt bis zum Ende des Turniers geöffnet.
  • Sekundärmärkte: Fans finden Tickets auch auf Plattformen wie StubHub. Diese Plattformen sind oft die beste Option für stark nachgefragte K.o.-Spiele, auch wenn die Preise vom Nennwert abweichen können. Prüfen Sie vor dem Kauf immer die AGB der jeweiligen Sekundärplattform.

Wann findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 läuft vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in 16 Austragungsstädten in Kanada, Mexiko und den USA.

In 39 Tagen finden in ganz Nordamerika 104 Spiele statt.

Erstmals spielen 48 Teams, und drei Nationen richten das Turnier gemeinsam aus.

Wo findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die Austragungsorte der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sind:

  • Kanada: Toronto und Vancouver
  • Mexiko: Guadalajara, Mexiko-Stadt und Monterrey
  • Vereinigte Staaten: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Philadelphia, San Francisco und Seattle

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