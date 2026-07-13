Träumen Sie davon, diesen Sommer die Weltmeisterschaft live zu erleben? Das Eröffnungsspiel startet am 11. Juni. Jetzt ist also der perfekte Moment, sich Plätze in einem oder mehreren der WM-Stadien in ganz Nordamerika zu sichern.
Auch wenn viele Vorverkaufsphasen bereits vorbei sind, gibt es noch Tickets für alle Spiele der Gruppenphase und der K.o.-Runde.
GOAL liefert Ihnen alle aktuellen Ticketinfos zur WM 2026 für die Gruppenphase und die K.o.-Runde – darunter, wie Sie Tickets kaufen können, wie viel sie kosten und vieles mehr.
Wie viel kosten WM-Tickets?
Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.
Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die offiziellen Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – ganz zu schweigen von den Preisen auf Sekundärmärkten und im Weiterverkauf, die noch höher liegen.
Offizielle Preiskategorien für Tickets zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 und Preise auf dem Sekundärmarkt
Termine
Phase / Kategorie
Offizielle Preisspanne
Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt
11.–27. Juni
Gruppenphase (Gastgeberländer)
400 $ – 2.735 $
1.199 – 5.500+ $ (1.950 $)
11.–27. Juni
Gruppenphase (neutrale Top-Teams)
120 $ – 1.200 $
750 $ – 3.800 $ (1.650 $)
11.–27. Juni
Gruppenphase (Standard-Neutral-Spiele)
120 $ – 1.200 $
202 € – 2.500 € (1.092 €)
28. Juni – 3. Juli
Runde der letzten 32 (Veranstaltungsorte mit hoher Nachfrage)
225 $ – 540 $
550 $ – 3.200 $ (1.250 $)
28. Juni – 3. Juli
Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte)
225 $ – 540 $
400 $ – 2.800 $ (1.134 $)
4. Juli – 7. Juli
Achtelfinale
240 $ – 640 $
650 $ – 4.200 $ (1.518 $)
9.–11. Juli
Viertelfinale
450 $ – 1.775 $
850 $ – 5.500 $ (2.348 $)
14. Juli – 15. Juli
Halbfinale
930 $ – 3.295 $
1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18. Juli
Spiel um Platz drei
250 $ – 800 $
500 $ – 3.500 $ (1.480 $)
19. Juli
FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium)
1.490 $ – 7.875
5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)
Preise für die Weltmeisterschaft 2026 nach Kategorie:
Kategorie
Gruppenphase
Runde der letzten 32 – Viertelfinale
Halbfinale & Finale
Kategorie 1
250–400 $
600 $ – 1.200 $
1.500 $ – 6.730 $
Kategorie 2
150 $ – 280 $
400–800 $
1.000 – 4.210 $
Kategorie 3
100–200 $
200–500 $
600–2.790 $
Kategorie 4
60–120 $
150–350 $
400–2.030 $
Liste der verbleibenden Spiele und Tickets für die Weltmeisterschaft 2026
Termine
Austragungsorte
Mannschaften
Tickets
14. Juli
Dallas, USA
15. Juli
Atlanta, USA
18. Juli
Miami, USA
Spiel um Platz 3: Frankreich / Spanien gegen England / Argentinien
19. Juli
New Jersey
WM-Finale 2026: Frankreich / Spanien gegen England / Argentinien
Wie kaufe ich WM-Tickets?
Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs und der frühen Zufallsauslosungen) abgeschlossen. Aufgrund der hohen Nachfrage ist die Verfügbarkeit von Tickets aus dem Primärmarkt in den ersten Phasen mittlerweile stark begrenzt.
Hier der aktuelle Stand des Ticketverkaufs:
- Last-Minute-Verkaufsphase: Diese Phase läuft derzeit und folgt dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Im Gegensatz zu den Verlosungen finden hier Echtzeit-Transaktionen statt. Dies ist die letzte Möglichkeit, Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
- Offizieller FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz: Dies ist die einzige autorisierte Plattform, auf der Fans verifizierte Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können. Sie bleibt bis zum Ende des Turniers geöffnet.
- Sekundärmärkte: Fans finden Tickets auch auf Plattformen wie StubHub. Diese Plattformen sind oft die beste Option für stark nachgefragte K.o.-Spiele, auch wenn die Preise vom Nennwert abweichen können. Prüfen Sie vor dem Kauf immer die AGB der jeweiligen Sekundärplattform.
Wann findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?
Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 läuft vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in 16 Austragungsstädten in Kanada, Mexiko und den USA.
In 39 Tagen finden in ganz Nordamerika 104 Spiele statt.
Erstmals spielen 48 Teams, und drei Nationen richten das Turnier gemeinsam aus.
Wo findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?
Die Austragungsorte der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sind:
- Kanada: Toronto und Vancouver
- Mexiko: Guadalajara, Mexiko-Stadt und Monterrey
- Vereinigte Staaten: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Philadelphia, San Francisco und Seattle